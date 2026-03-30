«Τρικλοποδιά» Ιράν σε ΗΑΕ: Στόχευσαν τον αγωγό πετρελαίου Χαμπσάν–Φουτζάιρα

Snapshot Το Ιράν φέρεται να έβαλε στο στόχαστρο τον αγωγό πετρελαίου Χαμπσάν Φουτζάιρα, εμποδίζοντας τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα να παρακάμψουν τα Στενά του Ορμούζ.

Δορυφορικές εικόνες έδειξαν πυρκαγιές σε δύο αντλιοστάσια κατά μήκος του αγωγού Χαμπσάν

Φουτζάιρα, που αποτελεί κρίσιμη χερσαία διαδρομή για το Αμπού Ντάμπι.

Η επίθεση υποδηλώνει ότι το Ιρά στοχεύει τόσο τον αγωγό όσο και την εναλλακτική διαδρομή εκτός των Στενών του Ορμούζ, κλιμακώνοντας την ένταση στην περιοχή.

Ο αγωγός Χαμπσάν Φουτζάιρα ήταν το σχέδιο έκτακτης ανάγκης για την παράκαμψη των Στενών του Ορμούζ, και η επίθεση σε αυτόν περιορίζει σημαντικά τις επιλογές των ΗΑΕ.

Η μόνη προς το παρόν λειτουργούσα εναλλακτική διαδρομή πετρελαίου στην περιοχή είναι ο αγωγός Ανατολής Δύσης της Σαουδικής Αραβίας.

Το Ιράν φέρεται να έβαλε στο στόχαστρο τον αγωγό πετρελαίου Χαμπσάν–Φουτζάιρα με αποτέλεσμα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα να μηνμπορούν πλέον να παρακάμψουν τα Στενά του Ορμούζ.

Μόνο ο αγωγός Ανατολής-Δύσης της Σαουδικής Αραβίας παραμένει σε λειτουργία

Δορυφορικές εικόνες δείχνουν πυρκαγιές σε δύο αντλιοστάσια κατά μήκος του αγωγού Χαμπσάν-Φουτζάιρα, της κρίσιμης χερσαίας διαδρομής που επιτρέπει στο Αμπού Ντάμπι να μεταφέρει αργό πετρέλαιο στην αγορά χωρίς να περάσει από τα Στενά του Ορμούζ.

Εάν το Ιράν είναι υπεύθυνο, πρόκειται για σημαντική κλιμάκωση.

Το Ορμούζ είναι το στρατηγικό σημείο που παρακολουθούν όλοι. Όμως ο αγωγός Χαμπσάν-Φουτζάιρα ήταν το σχέδιο έκτακτης ανάγκης, η βαλβίδα εκτόνωσης που τα ΗΑΕ και οι σύμμαχοί τους θα μπορούσαν να ανοίξουν τη στιγμή που η διέλευση από το Ορμούζ θα καθίστατο αδύνατο να διατηρηθεί. Ήταν η εναλλακτική λύση. Η έξοδος διαφυγής.

Η επίθεση σε αυτόν υποδηλώνει ότι το Ιράν δεν απειλεί απλώς να κλειδώσει την μπροστινή πόρτα. Στοχεύει και την πίσω πόρτα....

Η κίνηση αυτή δείχνει ότι το Ιράν έχει χαρτογραφήσει τις εφεδρείες στην περιφερειακή υποδομή πετρελαίου και τις αποσυναρμολογεί μεθοδικά, σφίγγοντας τη μέγγενη όχι μόνο στα ίσια τα Στενά του Ορμούζ, αλλά και σε κάθε εναλλακτική διαδρομή.

????? Satellite imagery is showing fires at two pumping stations along the Habshan-Fujairah pipeline the critical overland route that allows Abu Dhabi to move crude oil to market without passing through the Strait of Hormuz.

If Iran is responsible, this is a significant… pic.twitter.com/IFtqSDUYqs — The Insight Brief (@SimpleTech247) March 30, 2026

