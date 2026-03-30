Στενά του Ορμούζ: Αποφασισμένες να πάρουν τον έλεγχο οι ΗΠΑ - Τι θα κάνουν Ιράν και Κίνα

Προειδοποίηση από Ρούμπιο, την στιγμή που κινέζικα πλοία διέσχισαν τα Στενά 

Μάνος Χατζηγιάννης

Στενά του Ορμούζ: Αποφασισμένες να πάρουν τον έλεγχο οι ΗΠΑ - Τι θα κάνουν Ιράν και Κίνα
  • Οι ΗΠΑ σκοπεύουν να αναλάβουν τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ με την πάροδο του χρόνου για να εξασφαλίσουν την ελευθερία της ναυσιπλοΐας.
  • Ο Μάρκο Ρούμπιο ξεκαθάρισε ότι δεν θα επιτραπεί στο Ιράν να ελέγχει τα Στενά του Ορμούζ και οι ΗΠΑ προετοιμάζονται για κάθε ενδεχόμενο.
  • Οι ΗΠΑ στοχεύουν στην αποδυνάμωση των στρατιωτικών δυνατοτήτων του Ιράν, συμπεριλαμβανομένου του ναυτικού και της παραγωγής όπλων, και αναμένουν να επιτύχουν τους στόχους τους σύντομα.
  • Δύο μεγάλα κινεζικά πλοία της COSCO διέσχισαν τα Στενά του Ορμούζ υπό τη σημαία του Χονγκ Κονγκ, μετά από προηγούμενες αποτυχημένες προσπάθειες.
  • Οι ΗΠΑ εκτιμούν ότι η αγορά πετρελαίου είναι καλά εφοδιασμένη, παρά τις εντάσεις με το Ιράν και τις μεταφορές πετρελαίου μέσω των Στενών.
Οι ΗΠΑ δηλώνουν πλέον ότι θα αναλάβουν τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ με την πάροδο του χρόνου, ενώ εκτιμούν ότι η αγορά πετρελαίου είναι καλά εφοδιασμένη.

Επιπλέον ο Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι δεν θα επιτραπεί στο Ιράν να ελέγχει τα Στενά του Ορμούζ, χαρακτηρίζοντας μια τέτοια κίνηση απαράδεκτη, προσθέτοντας ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε στη διάθεσή του πολλαπλές επιλογές.

Συγκεκριμένα, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα «αναλάβουν τον έλεγχο» των Στενών του Ορμούζ με την πάροδο του χρόνου, καθώς οι εντάσεις με το Ιράν επηρεάζουν τις παγκόσμιες αγορές πετρελαίου. Μιλώντας στο Fox News, ο Μπέσεντ είπε ότι η αγορά είναι «καλά εφοδιασμένη» και ότι οποιαδήποτε πρόσθετη προσφορά θα ήταν χρήσιμη.
Πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ βλέπουν αύξηση της προσφοράς πετρελαίου καθώς οι χώρες συνάπτουν συμφωνίες με το Ιράν.

Τι είπε ο Ρούμπιο

Από την πλευρά του ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες κάνουν διάκριση μεταξύ του ιρανικού λαού και της ηγεσίας του, και εξέφρασε την ελπίδα του για αλλαγή, προειδοποιώντας παράλληλα ότι η Ουάσιγκτον είναι προετοιμασμένη σε περίπτωση που αυτό δεν συμβεί.

«Ο λαός του Ιράν είναι απίστευτος. Το πρόβλημα είναι αυτοί που τον ηγούνται», δήλωσε ο Ρούμπιο σε συνέντευξη με τον Τζορτζ Στεφανόπουλος στην εκπομπή «Good Morning America» του ABC τη Δευτέρα και πρόσθεσε: «Αν υπάρχουν τώρα νέοι άνθρωποι στην εξουσία με μια πιο λογική οπτική για το μέλλον, αυτό θα ήταν καλή είδηση για ολόκληρο τον κόσμο. Αλλά πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι αν αυτό δεν συμβεί».

Ο Ρούμπιο δήλωσε ακόμη ότι οι ΗΠΑ είχαν έμμεσες επαφές με ιρανικές προσωπικότητες μέσω μεσαζόντων και εξέταζαν αν μπορούσαν να επιφέρουν αλλαγή. «Υπάρχουν μηνύματα που ανταλλάσσονται… μεταξύ άλλων και μέσω μεσαζόντων», είπε, προσθέτοντας ότι ορισμένα άτομα «έλεγαν κάποια σωστά πράγματα ιδιωτικά».
Είπε ακόμη ότι παρέμενε ασαφές αν αυτές οι προσωπικότητες είχαν την εξουσία να δράσουν. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: Προτιμούμε πάντα να επιλύουμε τα ζητήματα με διπλωματικά μέσα. Ωστόσο, πρέπει επίσης να είμαστε προετοιμασμένοι για το ενδεχόμενο να αποτύχουν οι προσπάθειές μας. Έχουμε να κάνουμε με ένα καθεστώς 47 ετών, στο οποίο εξακολουθούν να συμμετέχουν πολλοί άνθρωποι που δεν είναι απαραίτητα οπαδοί της διπλωματίας ή της ειρήνης.

Ο Ρούμπιο είπε ότι οι επιχειρήσεις των ΗΠΑ στοχεύουν στην αποδυνάμωση των στρατιωτικών δυνατοτήτων του Ιράν, συμπεριλαμβανομένου του ναυτικού του, των εκτοξευτών πυραύλων και της παραγωγής όπλων. «Καταστρέφουμε το ναυτικό του Ιράν… τους εκτοξευτές πυραύλων τους σε σημαντικό ποσοστό… και θα εξαλείψουμε την αμυντική βιομηχανική τους βάση», είπε.

Πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ είναι «εντός ή μπροστά από το χρονοδιάγραμμα» και αναμένεται να επιτύχουν τους στόχους τους «σε λίγες εβδομάδες, όχι μήνες».

Ο Ρούμπιο τέλος υπογράμμισε ότι δεν θα επιτραπεί στο Ιράν να ελέγχει τα Στενά του Ορμούζ, χαρακτηρίζοντας μια τέτοια κίνηση απαράδεκτη. «Αυτό δεν θα επιτραπεί ποτέ να συμβεί», είπε, προσθέτοντας ότι ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε στη διάθεσή του πολλαπλές επιλογές.

Σε άλλη δήλωση στο Al Jazeera, ο υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, ανέφερε ότι τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν ξανά «με τον έναν ή τον άλλο τρόπο» μόλις ολοκληρωθεί η στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ στο Ιράν.

  • Τα Στενά θα ανοίξουν είτε με τη συγκατάθεση του Ιράν είτε μέσω μιας διεθνούς συμμαχίας στην οποία θα συμμετέχει και οι ΗΠΑ.
  • Οι στόχοι μας στο Ιράν είναι σαφείς και θα τους επιτύχουμε μέσα σε εβδομάδες, όχι μήνες.
  • Εάν το Ιράν επιλέξει να κλείσει τα Στενά του Ορμούζ μετά τη λήξη της στρατιωτικής επιχείρησης, θα αντιμετωπίσει σοβαρές συνέπειες.

Δύο κινέζικα πλοία πέρασαν στα Στενά του Ορμούζ

Στο μεταξύ δύο μεγάλα κινεζικά πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων διέσχισαν τα Στενά του Ορμούζ σήμερα το πρωί, μετά από ημέρες αβεβαιότητας σχετικά με την ασφαλή διέλευση.

Και τα δύο ανήκουν στην κινεζική COSCO και πλέουν υπό τη σημαία του Χονγκ Κονγκ.
Η διαδρομή τους ακολουθεί έναν διάδρομο μέσα από τα ιρανικά ύδατα, ο οποίος χρησιμοποιείται συστηματικά από πλοία που δραστηριοποιούνται με την απαραίτητη έγκριση. Και τα δύο πλοία προσπάθησαν να περάσουν την Παρασκευή και έκαναν αναστροφή, παρά τις διαβεβαιώσεις του Ιράν ότι τα κινεζικά πλοία μπορούσαν να περάσουν.

Τα CSCL Indian Ocean και CSCL Arctic Ocean, και τα δύο υπό σημαία του Χονγκ Κονγκ, είχαν εγκλωβιστεί στον Κόλπο από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου. Και τα δύο πλοία ανέφεραν κινεζική ιδιοκτησία και πλήρωμα στα δεδομένα παρακολούθησής τους, σύμφωνα με τα στοιχεία της MarineTraffic.

