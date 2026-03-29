Στο Πακιστάν οι κρίσιμες συνομιλίες για τα Στενά του Ορμούζ

Οι χώρες που συναντώνται στο Πακιστάν έχουν υποβάλει προτάσεις στην Ουάσινγκτον σχετικά με τη θαλάσσια κυκλοφορία και το άνοιγμα του Στενού του Χορμούζ

Επιμέλεια - Σωτήρης Σκουλούδης

ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το Πακιστάν φιλοξένησε σήμερα συνομιλίες με την Τουρκία, την Αίγυπτο και τη Σαουδική Αραβία στο πλαίσιο των προσπαθειών του να διαμεσολαβήσει για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν και οι αρχικές συνομιλίες επικεντρώθηκαν σε προτάσεις για το εκ νέου άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ για τη ναυτιλία, είπαν πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Οι υπουργοί Εξωτερικών από τις τρεις περιφερειακές δυνάμεις προσγειώθηκαν στο αεροδρόμιο του Ισλαμαμπάντ για τις συνομιλίες, καθώς το Ιράν προειδοποίησε τις ΗΠΑ να μην εξαπολύσουν χερσαία επίθεση και οι παγκόσμιες τιμές του πετρελαίου εκτοξεύτηκαν εν μέσω συνεχιζόμενων συγκρούσεων μεταξύ Ιράν, ΗΠΑ και Ισραήλ.

Οι χώρες που συναντώνται στο Πακιστάν έχουν υποβάλει προτάσεις στην Ουάσινγκτον σχετικά με τη θαλάσσια κυκλοφορία και το άνοιγμα του Στενού του Χορμούζ, δήλωσαν στο Reuters πέντε πηγές που γνωρίζουν το θέμα, στο πλαίσιο ευρύτερων προσπαθειών για τη σταθεροποίηση των ροών πλοίων.

Περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου διερχόταν καθημερινά από το Στενό του Χορμούζ, αλλά το Ιράν ουσιαστικά απέκλεισε τις ροές των πλοίων από εκεί ως απάντηση στις αμερικανοϊσραηλινές αεροπορικές επιθέσεις που ξεκίνησαν πριν από ένα μήνα.

Προτάσεις για το άνοιγμα των Στενών

Το Πακιστάν, το οποίο όπως και η Τουρκία συνορεύει με το Ιράν, έχει αξιοποιήσει τους στενούς δεσμούς του τόσο με την Τεχεράνη όσο και με την Ουάσινγκτον για να αναδειχθεί βασικός διπλωματικός δίαυλος στη σύγκρουση, ενώ η Άγκυρα και το Κάιρο έχουν επίσης διαδραματίσει ρόλο.

Πηγή από το Πακιστάν δήλωσε ότι προτάσεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων από την Αίγυπτο, είχαν διαβιβαστεί στον Λευκό Οίκο από το Πακιστάν πριν από τη σημερινή συνάντηση και περιελάμβαναν τέλη τύπου Διώρυγας του Σουέζ. Δύο άλλες πακιστανικές πηγές ανέφεραν ότι η Τουρκία, η Αίγυπτος και η Σαουδική Αραβία θα μπορούσαν να σχηματίσουν μια κοινοπραξία για τη διαχείριση των ροών πετρελαίου μέσω της πλωτής οδού και ζήτησαν από το Πακιστάν να συμμετάσχει.

Η πρόταση για μια κοινοπραξία διαχείρισης έχει συζητηθεί με τις ΗΠΑ και το Ιράν, ανέφεραν οι πηγές. Η πρώτη πακιστανική πηγή ανέφερε ότι ο αρχηγός του στρατού της χώρας, Ασίμ Μουνίρ, βρίσκεται σε τακτική επαφή με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς.

Τα υπουργεία Εξωτερικών της Αιγύπτου και του Πακιστάν δεν απάντησαν σε αίτημα για σχολιασμό. Το γραφείο Τύπου της σαουδαραβικής κυβέρνησης και ο Λευκός Οίκος δεν απάντησαν αμέσως σε αίτημα σχολιασμού.

Μια τουρκική διπλωματική πηγή ανέφερε ότι προτεραιότητα της Άγκυρας είναι η διασφάλιση εκεχειρίας.

«Η διασφάλιση της ασφαλούς διέλευσης των πλοίων θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως σημαντικό μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης σε αυτό το θέμα», δήλωσε το πρόσωπο αυτό, ζητώντας να μην κατονομαστεί.

Νωρίτερα σήμερα, ο υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν Ισάκ Νταρ είχε ξεχωριστές κατ' ιδίαν συναντήσεις με τους Τούρκους και Αιγύπτιους ομολόγους του, τονίζοντάς τους τον διάλογο και τη διαρκή διπλωματική εμπλοκή, ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών.

Ξεχωριστά, ο Νταρ ανέφερε σε μια ανάρτηση στο X ότι το Ιράν συμφώνησε να επιτρέψει σε 20 ακόμη πλοία με πακιστανική σημαία να περάσουν από το Στενό του Ορμούζ.

Σχόλια
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
