Προειδοποίηση από την αμερικανική πετρελαϊκή βιομηχανία: «Ανοίξτε άμεσα τα Στενά του Ορμούζ»

Ο επικεφαλής του American Petroleum Institute (API) ζητά ταχεία παρέμβαση, ενώ κρούει καμπανάκι για εκτόξευση τιμών και πιθανή κλιμάκωση με τους Χούθι.

Γιάννης Φιλιππάκος

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του American Petroleum Institute, Μάικ Σόμερς

FR171771 AP
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Την άμεση επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ ζητά η αμερικανική πετρελαϊκή βιομηχανία, προειδοποιώντας ότι η παρατεταμένη κρίση απειλεί να οδηγήσει σε νέα άνοδο των τιμών ενέργειας παγκοσμίως.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του American Petroleum Institute, Μάικ Σόμερς, χαρακτήρισε το άνοιγμα του περάσματος «τη μόνη ουσιαστική λύση» για την αποκλιμάκωση των πιέσεων στην αγορά, τονίζοντας ότι ο χρόνος λειτουργεί εις βάρος της σταθερότητας.

«Αν αυτό μπορεί να γίνει μέσα στην εβδομάδα με στοχευμένες κινήσεις, τότε πρέπει να γίνει, γιατί όσο διαρκεί η κατάσταση, τόσο αυξάνονται οι τιμές», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι «η ενεργειακή αρτηρία πρέπει να ανοίξει και μάλιστα άμεσα».

Παράλληλα, εξέφρασε ανησυχία για την πιθανή εμπλοκή των Χούθι της Υεμένης, σημειώνοντας ότι τυχόν επιθέσεις σε πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα θα μπορούσαν να φέρουν την παγκόσμια αγορά ενέργειας «στα πρόθυρα μιας μεγάλης κρίσης».

Οι δηλώσεις έρχονται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στη Μέση Ανατολή, με τις αγορές να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις και τις επιπτώσεις στη ροή πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
02:02ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Πάνω από 100.000 πολιτικά κτήρια έχουν καταστραφεί ή υποστεί ζημιές

01:36ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Πλήγμα σε πετροχημική εγκατάσταση στην Ταμπρίζ

01:12ΚΟΣΜΟΣ

Τρεις άμαχοι νεκροί στην Ουκρανία – Ένας στη νοτιοανατολική Ρωσία

00:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προειδοποίηση από την αμερικανική πετρελαϊκή βιομηχανία: «Ανοίξτε άμεσα τα Στενά του Ορμούζ»

00:22ΚΟΣΜΟΣ

Αντιδράσεις στην ΕΕ για τον Πανάγιο Τάφο – Η Κάγια Κάλας καταγγέλλει παραβίαση θρησκευτικής ελευθερίας

23:55ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Ο μερακλής Παπανικόλας που απογείωσε το κέφι με τις μαντινάδες του

23:53ΚΟΣΜΟΣ

Πανάγιος Τάφος: Η Κάγια Κάλας καταγγέλλει "παραβίαση της θρησκευτικής ελευθερίας"

23:45ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη στην Πάτρα: «Υπέρλαμπρο μου άστρο, καλό σου ταξίδι» - «Έσβησε» η Μαριάννα Μολφέτα

23:36ΕΛΛΑΔΑ

Πάσχα: Πότε κλείνουν τα σχολεία - Αναλυτικά οι αργίες για το 2026

23:27ΕΛΛΑΔΑ

Κασαιριανή: Εικόνες εγκατάλειψης στο Ειδικό Σχολείο – «Θέλουν να εξοντώσουν τα παιδιά μας»

23:26ΚΟΣΜΟΣ

Πολωνός πρόεδρος:«Η ΕΕ χρειάζεται άμεση επιδιόρθωση»– Σφοδρή κριτική για ενέργεια και μεταναστευτικό

23:18ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Περισσότεροι από 1.200 νεκροί σε ισραηλινά πλήγματα από την έναρξη του πολέμου

23:09ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Ο χορός του πατέρα με τη νύφη που συγκίνησε

23:00ΚΟΣΜΟΣ

Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για την απαγόρευση πρόσβασης στον Πανάγιο Τάφο - Καταδίκη από τον Ισπανό πρωθυπουργό

22:51ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Τρίτης

22:42ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Συνελήφθησαν οι τρεις ανήλικοι που μαχαίρωσαν τον 16χρονο - Οι στιγμές μετά το αιματηρό επεισόδιο

22:33ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Πίνακες των Ρενουάρ, Σεζάν και Ματίς κλάπηκαν από μουσείο κοντά στην Πάρμα

22:24ΕΘΝΙΚΑ

Εορτάστηκε παρουσία Δαβάκη η επέτειος του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ 1955-1959

22:15ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Μπλακ άουτ σε περιοχές της Τεχεράνης μετά τις αεροπορικές επιδρομές

22:14ΚΟΣΜΟΣ

Σκόπια: Δολοφονήθηκε 56χρονος άνδρας - Συνελήφθησαν τρεις Έλληνες, αναμένονται διώξεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
23:45ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη στην Πάτρα: «Υπέρλαμπρο μου άστρο, καλό σου ταξίδι» - «Έσβησε» η Μαριάννα Μολφέτα

22:14ΚΟΣΜΟΣ

Σκόπια: Δολοφονήθηκε 56χρονος άνδρας - Συνελήφθησαν τρεις Έλληνες, αναμένονται διώξεις

15:14WHAT THE FACT

Θαμμένα για 70 εκατομμύρια χρόνια - Εκατοντάδες αυγά δεινοσαύρων διαφόρων ειδών σε έναν αρχαίο χώρο

22:51ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Τρίτης

21:01ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Διπλωματική προσπάθεια μέσω Πακιστάν για αποκλιμάκωση – Πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν με 11 τραυματίες στο Ισραήλ

20:15ΕΛΛΑΔΑ

Μαρούσι: 4χρονο κοριτσάκι περιφερόταν μόνο του στους δρόμους - Συνελήφθη η μητέρα του

17:18ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Εγνατία Οδό: «Πήγε στη δουλειά και δεν γυρνάει σπίτι - Αν πήγαιναν 5 λεπτά αργότερα δεν θα είχε συμβεί»

19:16ΕΛΛΑΔΑ

Αλλάζει απόψε η ώρα: Η Ελλάδα υποδέχεται το θερινό ωράριο

23:09ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Ο χορός του πατέρα με τη νύφη που συγκίνησε

09:55WHAT THE FACT

Η NASA εντόπισε μια δομή κάτω από την επιφάνεια του Άρη που μπερδεύει τους επιστήμονες

13:35ΚΟΣΜΟΣ

Τη νύχτα που ο Χουάν Κάρλος της Ισπανίας έβαψε τα χέρια του με το αίμα του αδελφού του - «Ορκίσου μου ότι δεν το έκανες επίτηδες!»

18:43ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός της Μαρινέλλας την Τρίτη - Σε στενό κύκλο η ταφή

18:52ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανός οικονομολόγος προειδοποιεί: Έρχεται ενεργειακή κρίση στα τέλη Απριλίου στην Ευρώπη και ελλείψεις στα καύσιμα

21:43ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Καρέ καρέ οι IDF σκοτώνουν με drone μαχητές της Χεζμπολάχ

01:36ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Πλήγμα σε πετροχημική εγκατάσταση στην Ταμπρίζ

17:09ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία – Καλλιάνος: Πρωταπριλιά η πιο επιβαρυμένη ημέρα – Οι «κόκκινες» περιοχές

16:14ΕΛΛΑΔΑ

Τα... UFO ξαναμπαίνουν στο προσκήνιο και ο ερευνητής Χάρης Κουτσιαύτης εξηγεί γιατί τώρα - «Η αλήθεια είναι... κάπου στη μέση»

16:04ΚΟΣΜΟΣ

Η χειρότερη εκτέλεση στην ιστορία - Θάνατος δια βρασμού για τον σεφ που δηλητηρίασε το δείπνο

20:34ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μαρινέλλα: «Βρε, άντε και στο διάολο…» - Το τηλεφώνημα του Σάχη και η απρόοπτη απάντηση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ