Προειδοποίηση από την αμερικανική πετρελαϊκή βιομηχανία: «Ανοίξτε άμεσα τα Στενά του Ορμούζ»

Την άμεση επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ ζητά η αμερικανική πετρελαϊκή βιομηχανία, προειδοποιώντας ότι η παρατεταμένη κρίση απειλεί να οδηγήσει σε νέα άνοδο των τιμών ενέργειας παγκοσμίως.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του American Petroleum Institute, Μάικ Σόμερς, χαρακτήρισε το άνοιγμα του περάσματος «τη μόνη ουσιαστική λύση» για την αποκλιμάκωση των πιέσεων στην αγορά, τονίζοντας ότι ο χρόνος λειτουργεί εις βάρος της σταθερότητας.

«Αν αυτό μπορεί να γίνει μέσα στην εβδομάδα με στοχευμένες κινήσεις, τότε πρέπει να γίνει, γιατί όσο διαρκεί η κατάσταση, τόσο αυξάνονται οι τιμές», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι «η ενεργειακή αρτηρία πρέπει να ανοίξει και μάλιστα άμεσα».

Παράλληλα, εξέφρασε ανησυχία για την πιθανή εμπλοκή των Χούθι της Υεμένης, σημειώνοντας ότι τυχόν επιθέσεις σε πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα θα μπορούσαν να φέρουν την παγκόσμια αγορά ενέργειας «στα πρόθυρα μιας μεγάλης κρίσης».

Οι δηλώσεις έρχονται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στη Μέση Ανατολή, με τις αγορές να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις και τις επιπτώσεις στη ροή πετρελαίου και φυσικού αερίου.