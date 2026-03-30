Τραμπ: Οι Ιρανοί θα επιτρέψουν την διέλευση 20 πετρελαιοφόρων από τα Στενά του Ορμούζ

Επιμέλεια - Νατάσα Παυλοπούλου

  • Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν συμφώνησε να επιτρέψει τη διέλευση 20 πετρελαιοφόρων από τα Στενά του Ορμούζ ως «δώρο».
  • Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, ενέκρινε προσωπικά την αποστολή των επιπλέον δεξαμενόπλοιων.
  • Οι Χούθι της Υεμένης, υποστηριζόμενοι από το Ιράν, εκτόξευσαν πυραύλους εναντίον του Ισραήλ, αυξάνοντας τις εντάσεις στην περιοχή.
  • Οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν σημαντικά λόγω των γεωπολιτικών εντάσεων στη Μέση Ανατολή.
  • Ο Τραμπ εξέφρασε την πρόθεση των ΗΠΑ να αποκτήσουν τον έλεγχο του ιρανικού πετρελαίου, παρομοιάζοντας την κατάσταση με τη Βενεζουέλα.
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίζεται ότι οι Ιρανοί θα επιτρέψουν την διέλευση 20 πετρελαιοφόρων από το Στενά του Ορμούζ. Το Ιράν είπε, συμφώνησε να επιτρέψει σε 20 πλοία που μεταφέρουν πετρέλαιο να περάσουν από το Ορμούζ από το πρωί της Δευτέρας και να συνεχίσουν τις επόμενες ημέρες ως «δώρο».

«Μας έδωσαν 10 [πλοία μέσω του στενού]», είπε. «Τώρα δίνουν 20...» Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι ο Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, πρόεδρος του κοινοβουλίου του Ιράν, είχε εγκρίνει προσωπικά την αποστολή επιπλέον δεξαμενόπλοιων.

« Αυτός είναι που μου έδωσε την άδεια για τα πλοία », δήλωσε ο Τραμπ στους Financial Times. «Θυμάστε ότι είπα ότι μου κάνουν ένα δώρο; Και όλοι είπαν: "Τι δώρο είναι; Ανοησίες". Όταν το άκουσαν αυτό, κράτησαν το στόμα τους κλειστό και οι διαπραγματεύσεις πάνε πολύ καλά».

Χθες, ο Γκαλιμπάφ δήλωσε ότι οι ιρανικές δυνάμεις «περιμένουν την άφιξη αμερικανικών στρατευμάτων στο έδαφος για να τους βάλουν φωτιά και να τιμωρήσουν τους περιφερειακούς εταίρους τους για πάντα». Κατηγόρησε επίσης τις ΗΠΑ ότι προετοιμάζουν κρυφά μια χερσαία επίθεση, ενώ παράλληλα επιδιώκουν δημόσια συνομιλίες.

Νέο «ράλι» για το πετρέλαιο

Η τιμή του πετρελαίου σημείωσε νέο άνοδο σήμερα, καθώς οι Χούθι της Υεμένης, που υποστηρίζονται από το Ιράν, εκτόξευσαν πυραύλους εναντίον του Ισραήλ και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να δήλωσε ότι θέλει να αποκτήσει το πετρέλαιο του Ιράν, εντείνοντας τις ανησυχίες για τις ενεργειακές ροές στη Μέση Ανατολή.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Μαΐου για το αργό πετρέλαιο Brent αυξήθηκαν κατά 2,47% στα 115,35 δολάρια ανά βαρέλι κατά τις πρώτες ώρες της Ασίας, με το διεθνές σημείο αναφοράς να οδεύει προς νέο ρεκόρ μηνιαίας αύξησης, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του West Texas Intermediate των ΗΠΑ σημείωσαν άνοδο 1,62% στα 101,25 δολάρια ανά βαρέλι.

Σε συνέντευξή του στους Financial Times την Κυριακή, ο Τραμπ δήλωσε ότι η προτιμώμενη επιλογή του στο Ιράν θα ήταν να «πάρει το πετρέλαιο», παρομοιάζοντάς το με τις ενέργειες των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, όπου η Ουάσινγκτον ουσιαστικά απέκτησε τον έλεγχο του πετρελαϊκού τομέα της χώρας μετά τη σύλληψη του ηγέτη της Νικολάς Μαδούρο.

Η σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ-Ισραήλ και Ιράν έχει εισέλθει στην πέμπτη εβδομάδα της, με τις επιθέσεις να εξαπλώνονται σε όλη την περιοχή, αυξάνοντας τους κινδύνους για τις ενεργειακές υποδομές και οδηγώντας σε απότομη άνοδο των τιμών του αργού πετρελαίου.

Οι Χούθι της Υεμένης δήλωσαν το Σάββατο ότι εκτόξευσαν πυραύλους εναντίον του Ισραήλ, στην πρώτη άμεση εμπλοκή τους στον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ εναντίον του Ιράν. Σε μια ανάρτηση στο X, ο εκπρόσωπος Yahya Saree δήλωσε ότι η ομάδα εκτόξευσε ένα μπαράζ βαλλιστικών πυραύλων σε αυτό που χαρακτήρισε ευαίσθητους ισραηλινούς στρατιωτικούς στόχους, σε υποστήριξη των δυνάμεων του Ιράν και της Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

