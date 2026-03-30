Στιβ Μπάνον για Ιράν: «Θα ξανακάνουμε αυτό που έκανε ο Μέγας Αλέξανδρος πριν 2.300 χρόνια»

Στο ενδεχόμενο χερσαίας επιχείρησης των ΗΠΑ στο Ιράν αναφέρθηκε ο πρώην στενός σύμβουλος του Ντόναλντ Τραμπ

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

Ο Στιβ Μπάνον

AP
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Στιβ Μπάνον πρότεινε οι αραβικές χώρες, ειδικά τα βασίλεια του Κόλπου, να στείλουν τους στρατούς τους σε μια ενδεχόμενη χερσαία επέμβαση στο Ιράν.
  • Ο Μπάνον κατηγόρησε συμμάχους των ΗΠΑ, όπως Ισραήλ, αραβικές χώρες και Ευρώπη, ότι εκμεταλλεύονται τις ΗΠΑ.
  • Συγκρίνοντας μια χερσαία επέμβαση στο Ιράν με την εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου πριν 2.300 χρόνια, ζήτησε οι Άραβες να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των επιχειρήσεων.
Snapshot powered by AI

Την άποψη ότι οι αραβικές χώρες και κυρίως τα βασίλεια του Κόλπου θα πρέπει να στείλουν τους στρατούς τους σε μία ενδεχόμενη χερσαία επέμβαση στο Ιράν εξέφρασε ο πρώην στενός σύμβουλος του Αμερικανού προέδρου, Στιβ Μπάνον.

Στο podcast του «War Room» ο Στιβ Μπάνον δήλωσε ότι οι ελίτ του Κόλπου θα πρέπει να αποτελέσουν το «πρώτο κύμα» οποιασδήποτε χερσαίας επίθεσης και ειδικά τα παιδιά των βασιλικών οικογενειών. «Ίσως καταφέρουμε να βάλουμε δύο ή τρεις από αυτούς τους πρίγκιπες να φορέσουν στολή. Έχει κανείς παιδιά στις ειδικές δυνάμεις; Ας συγκεντρώσουμε αυτές τις βασιλικές οικογένειες και ας δούμε πόσο μεγάλα λόγια λένε», είπε ο Μπάνον.

Στη συνέχεια πέταξε «καρφιά» για πολλούς συμμάχους των ΗΠΑ και τους κατηγόρησε ότι εκμεταλλεύονται τους Αμερικανούς. «Οι Ισραηλινοί παίζουν παιχνίδια μαζί μας, οι Άραβες παίζουν παιχνίδια μαζί μας, οι Ευρωπαίοι παίζουν παιχνίδια. Και τι κάνουμε εμείς; Στέλνουμε στρατεύματα εκεί. Εντάξει, ο πρόεδρος Τραμπ χρειάζεται επιλογές και εναλλακτικές λύσεις για να διαπραγματευτεί τη στρατιωτική επιχειρησιακή νίκη», ανέφερε ο Μπάνον.

Μάλιστα θέλησε να βάλει σε ιστορικό πλαίσιο μία ενδεχόμενη χερσαία εισβολή στο Ιράν και θύμισε τον Μέγα Αλέξανδρο . «Θα πάμε και θα ξανακάνουμε αυτό που έκανε ο Μέγας Αλέξανδρος πριν από 2.300 χρόνια», τόνισε.

«Αν το κάνουμε αυτό, θέλω οι Άραβες να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή», πρόσθεσε ο Μπάνον. Επίσης ανέφερε συγκεκριμένους στόχους στο Ιράν και ποιοι σύμμαχοι θα πρέπει να τους αναλάβουν.

«Το πρώτο κύμα στο νησί Χαργκ να το στείλουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Ο Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν είναι πιθανώς ο καλύτερος σύμμαχος που έχουμε εκεί, μια χώρα που χτυπάει πολύ πιο πάνω από τα κυβικά της. Ωραία, αν είστε όλοι μέσα, πάμε. Κλείστε τώρα το «καταφύγιο πειρατών» του Ντουμπάι, το ξέπλυμα ιρανικών χρημάτων στα ΗΑΕ», είπε ο Μπάνον.

Τα σχόλιά του ήρθαν μια μέρα μετά την ομιλία του Τραμπ σε μια επενδυτική διάσκεψη που χρηματοδοτήθηκε από τη Σαουδική Αραβία στη Φλόριντα, όπου χλεύασε τον Σαουδάραβα πρίγκιπα Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν.

«Είπε [σ.σ. ο διάδοχος της Σαουδικής Αραβίας], ξέρετε, είναι εκπληκτικό… πριν από ένα χρόνο, ήσασταν μια νεκρή χώρα. Τώρα, είστε κυριολεκτικά η πιο καυτή χώρα σε ολόκληρο τον κόσμο», είπε ο Τραμπ.

«Αυτός δεν πίστευε ότι αυτό θα συνέβαινε… δεν πίστευε ότι θα μου φιλούσε τα πόδια… νόμιζε ότι θα ήταν απλώς ένας ακόμη Αμερικανός πρόεδρος που θα ήταν αποτυχημένος… αλλά τώρα πρέπει να είναι ευγενικός μαζί μου», πρόσθεσε ο Τραμπ.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:53ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Τέλος στη δράση 48χρονου που «ξάφρισε» τρεις γυναίκες σε τρεις ημέρες

09:42ΚΟΣΜΟΣ

Ο Νετανιάχου έδωσε εντολή ώστε να επιτραπεί στον Λατίνο Πατριάρχη η πρόσβαση στον Πανάγιο Τάφο

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ανανεωμένο CUPRA Tavascan: Ξεχωρίζει σε στυλ και τεχνολογία

09:39ΚΟΣΜΟΣ

Στιβ Μπάνον για Ιράν: «Θα ξανακάνουμε αυτό που έκανε ο Μέγας Αλέξανδρος πριν 2.300 χρόνια»

09:39ΕΛΛΑΔΑ

Παναγόπουλος: «Θα είμαι υποψήφιος για την προεδρία της ΓΣΕΕ» - Τι είπε για το Πόθεν Έσχες

09:39ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Πώς η «Πύλη των Δακρύων» μπορεί να γίνει το επόμενο κρίσιμο παγκόσμιο ενεργειακό σημείο

09:31ΚΟΣΜΟΣ

Αxios: O στρατός του Ιράν - Tα δυνατά σημεία και τα πλήγματα που έχει δεχθεί από ΗΠΑ - Ισραήλ

09:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Σε κατάσταση πολιορκίας η Ελλάδα» - Τι είναι η «βαροκλινική αστάθεια» που θα δημιουργηθεί

09:20LIFESTYLE

«Λύγισε» ο Γιώργος Θεοφάνους για την Μαρινέλλα: «Μου είπε "σήκωσε το κεφάλι και πάμε"»

09:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΥΠΕΞ: «Το status quo του Παναγίου Τάφου πρέπει να τηρείται πλήρως από όλους και με καλή πίστη»

09:09ΕΛΛΑΔΑ

Εγκλωβισμένοι μαθητές στη Γαύδο από σχολείο της Βούλας - Εξετάζεται να επιστρέψουν με φρεγάτα του Πολεμικού Ναυτικού

09:01ΕΥ ΖΗΝ

Ποια μορφή άσκησης οδηγεί στον καλύτερο ύπνο που είχατε ποτέ

08:55ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φόβοι για «κραχ» στα καύσιμα: Αγωνία για την επάρκεια - «Καλπάζουν» οι τιμές σε βασικά αγαθά

08:54ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Μποτιλιαρισμένος ο Κηφισός λόγω τροχαίων - Μεγάλες καθυστερήσεις σε Κηφισίας, Μεσογείων

08:51ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Σκηνές που θυμίζουν την Κόλαση – Ο ουρανός έγινε κόκκινος

08:49LIFESTYLE

Μαρινέλλα: Οι στιγμές που απασχόλησε την κοινή γνώμη με τις αντισυμβατικές επιλογές της

08:43ΚΟΣΜΟΣ

Βορειοκορεάτες στρατιώτες σπάνε τσιμέντο με το κεφάλι τους για να κάνουν επίδειξη ισχύος στον Κιμ Γιονγκ Ουν - Βίντεο

08:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Μεγάλη προσοχή την Τετάρτη» - Προειδοποίηση Μαρουσάκη για επικίνδυνη κακοκαιρία

08:42ΚΟΣΜΟΣ

Νέο «ράλι» για το πετρέλαιο: Στα 116 δολάρια το βαρέλι - Φοβοι ότι θα «κλείσει» και το Στενό Μπαμπ-ελ Μαντέμπ

08:25WHAT THE FACT

Γιατί ο Κρόνος φαίνεται να αλλάζει την ταχύτητα περιστροφής του; Το Webb λύνει ένα μυστήριο ετών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
08:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Μεγάλη προσοχή την Τετάρτη» - Προειδοποίηση Μαρουσάκη για επικίνδυνη κακοκαιρία

08:10ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Άφησε αβοήθητο 6 ώρες με τον σύζυγό της να πεθάνει

07:07WHAT THE FACT

Ο πραγματικός λόγος που η ανθρωπότητα δεν έχει πάει στο φεγγάρι εδώ και 52 χρόνια

09:09ΕΛΛΑΔΑ

Εγκλωβισμένοι μαθητές στη Γαύδο από σχολείο της Βούλας - Εξετάζεται να επιστρέψουν με φρεγάτα του Πολεμικού Ναυτικού

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 30 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:38WHAT THE FACT

Επιστήμονας του Χάρβαρντ: Πυρηνική επίθεση εξωγήινων αφάνισε πολιτισμό στον Άρη

08:43ΚΟΣΜΟΣ

Βορειοκορεάτες στρατιώτες σπάνε τσιμέντο με το κεφάλι τους για να κάνουν επίδειξη ισχύος στον Κιμ Γιονγκ Ουν - Βίντεο

06:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σφοδρή κακοκαιρία προ των πυλών – Η κρίσιμη μέρα και οι περιοχές που θα επηρεαστούν

09:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Σε κατάσταση πολιορκίας η Ελλάδα» - Τι είναι η «βαροκλινική αστάθεια» που θα δημιουργηθεί

22:51ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Τρίτης

08:07ΕΛΛΑΔΑ

Οδηγός μπήκε ανάποδα στην παραλιακή - Βίντεο

08:55ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φόβοι για «κραχ» στα καύσιμα: Αγωνία για την επάρκεια - «Καλπάζουν» οι τιμές σε βασικά αγαθά

07:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μεγάλη Τεσσαρακοστή: Ξεκίνησε η «βουβή» εβδομάδα – Γιατί την αποκαλούν έτσι;

06:38ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Ολυμπιακός: Ντέρμπι γοήτρου πριν από τους «τελικούς» - Η ώρα και το κανάλι

09:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΥΠΕΞ: «Το status quo του Παναγίου Τάφου πρέπει να τηρείται πλήρως από όλους και με καλή πίστη»

23:09ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Ο χορός του πατέρα με τη νύφη που συγκίνησε

07:30ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Tραμπ: «Θα μπορούσαμε να καταλάβουμε τη νήσο Χαργκ και να πάρουμε το πετρέλαιο» - Στα 116 δολάρια το βαρέλι -Το Ιράν απειλεί με επιθέσεις σε κατοικίες Αμερικανών και Ισραηλινών αξιωματούχων

09:39ΚΟΣΜΟΣ

Στιβ Μπάνον για Ιράν: «Θα ξανακάνουμε αυτό που έκανε ο Μέγας Αλέξανδρος πριν 2.300 χρόνια»

07:02ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Η αιχμή Μητσοτάκη για Τέμπη, το όνομα του κόμματος Τσίπρα, οι φήμες για πρόταση δυσπιστίας, το μήνυμα Πιτσιλή, οι στρατιωτικοί κτηνίατροι, τα λειτουργικά έξοδα του ΔΑΑ και η Metlen

06:52LIFESTYLE

Κιμ Καρντάσιαν: Το παράκανε με το photoshop και οι φανς της το πρόσεξαν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ