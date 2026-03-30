Στιβ Μπάνον για Ιράν: «Θα ξανακάνουμε αυτό που έκανε ο Μέγας Αλέξανδρος πριν 2.300 χρόνια»

Snapshot Ο Στιβ Μπάνον πρότεινε οι αραβικές χώρες, ειδικά τα βασίλεια του Κόλπου, να στείλουν τους στρατούς τους σε μια ενδεχόμενη χερσαία επέμβαση στο Ιράν.

Ο Μπάνον κατηγόρησε συμμάχους των ΗΠΑ, όπως Ισραήλ, αραβικές χώρες και Ευρώπη, ότι εκμεταλλεύονται τις ΗΠΑ.

Συγκρίνοντας μια χερσαία επέμβαση στο Ιράν με την εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου πριν 2.300 χρόνια, ζήτησε οι Άραβες να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των επιχειρήσεων.

Την άποψη ότι οι αραβικές χώρες και κυρίως τα βασίλεια του Κόλπου θα πρέπει να στείλουν τους στρατούς τους σε μία ενδεχόμενη χερσαία επέμβαση στο Ιράν εξέφρασε ο πρώην στενός σύμβουλος του Αμερικανού προέδρου, Στιβ Μπάνον.

Στο podcast του «War Room» ο Στιβ Μπάνον δήλωσε ότι οι ελίτ του Κόλπου θα πρέπει να αποτελέσουν το «πρώτο κύμα» οποιασδήποτε χερσαίας επίθεσης και ειδικά τα παιδιά των βασιλικών οικογενειών. «Ίσως καταφέρουμε να βάλουμε δύο ή τρεις από αυτούς τους πρίγκιπες να φορέσουν στολή. Έχει κανείς παιδιά στις ειδικές δυνάμεις; Ας συγκεντρώσουμε αυτές τις βασιλικές οικογένειες και ας δούμε πόσο μεγάλα λόγια λένε», είπε ο Μπάνον.

Στη συνέχεια πέταξε «καρφιά» για πολλούς συμμάχους των ΗΠΑ και τους κατηγόρησε ότι εκμεταλλεύονται τους Αμερικανούς. «Οι Ισραηλινοί παίζουν παιχνίδια μαζί μας, οι Άραβες παίζουν παιχνίδια μαζί μας, οι Ευρωπαίοι παίζουν παιχνίδια. Και τι κάνουμε εμείς; Στέλνουμε στρατεύματα εκεί. Εντάξει, ο πρόεδρος Τραμπ χρειάζεται επιλογές και εναλλακτικές λύσεις για να διαπραγματευτεί τη στρατιωτική επιχειρησιακή νίκη», ανέφερε ο Μπάνον.

Μάλιστα θέλησε να βάλει σε ιστορικό πλαίσιο μία ενδεχόμενη χερσαία εισβολή στο Ιράν και θύμισε τον Μέγα Αλέξανδρο . «Θα πάμε και θα ξανακάνουμε αυτό που έκανε ο Μέγας Αλέξανδρος πριν από 2.300 χρόνια», τόνισε.

«Αν το κάνουμε αυτό, θέλω οι Άραβες να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή», πρόσθεσε ο Μπάνον. Επίσης ανέφερε συγκεκριμένους στόχους στο Ιράν και ποιοι σύμμαχοι θα πρέπει να τους αναλάβουν.

«Το πρώτο κύμα στο νησί Χαργκ να το στείλουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Ο Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν είναι πιθανώς ο καλύτερος σύμμαχος που έχουμε εκεί, μια χώρα που χτυπάει πολύ πιο πάνω από τα κυβικά της. Ωραία, αν είστε όλοι μέσα, πάμε. Κλείστε τώρα το «καταφύγιο πειρατών» του Ντουμπάι, το ξέπλυμα ιρανικών χρημάτων στα ΗΑΕ», είπε ο Μπάνον.

Τα σχόλιά του ήρθαν μια μέρα μετά την ομιλία του Τραμπ σε μια επενδυτική διάσκεψη που χρηματοδοτήθηκε από τη Σαουδική Αραβία στη Φλόριντα, όπου χλεύασε τον Σαουδάραβα πρίγκιπα Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν.

«Είπε [σ.σ. ο διάδοχος της Σαουδικής Αραβίας], ξέρετε, είναι εκπληκτικό… πριν από ένα χρόνο, ήσασταν μια νεκρή χώρα. Τώρα, είστε κυριολεκτικά η πιο καυτή χώρα σε ολόκληρο τον κόσμο», είπε ο Τραμπ.

«Αυτός δεν πίστευε ότι αυτό θα συνέβαινε… δεν πίστευε ότι θα μου φιλούσε τα πόδια… νόμιζε ότι θα ήταν απλώς ένας ακόμη Αμερικανός πρόεδρος που θα ήταν αποτυχημένος… αλλά τώρα πρέπει να είναι ευγενικός μαζί μου», πρόσθεσε ο Τραμπ.

