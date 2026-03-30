Αxios: O στρατός του Ιράν - Tα δυνατά σημεία και τα πλήγματα που έχει δεχθεί από ΗΠΑ - Ισραήλ

Δόκιμοι του ιρανικού στρατού κατά τη διάρκεια παρέλασης για τον εορτασμό της Εθνικής Ημέρας του Στρατού μπροστά από το μνημείο του Αγιατολάχ Χομεϊνί

Snapshot Ο ιρανικός στρατός έχει υποστεί σημαντικές ζημιές από τις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις, αλλά συνεχίζει να αντιδρά.

Οι ΗΠΑ εξετάζουν την αποστολή επιπλέον 10.000 στρατιωτών στη Μέση Ανατολή και πιθανή χρήση χερσαίων δυνάμεων.

Έχουν καταστραφεί πάνω από το 66% των ιρανικών εγκαταστάσεων παραγωγής πυραύλων και drones, ενώ το Ισραήλ έχει απενεργοποιήσει το 70% των βαλλιστικών εκτοξευτών.

Οι ιρανικές επιθέσεις με drones και πυραύλους έχουν μειωθεί, αλλά η παραγωγή και χρήση φθηνών μη επανδρωμένων αεροσκαφών συνεχίζεται.

Το ιρανικό ναυτικό έχει υποστεί μεγάλες απώλειες, αλλά χρησιμοποιεί μικρά ταχύπλοα και ναυτικές νάρκες για να παρενοχλεί και να κλιμακώνει τις συγκρούσεις στα Στενά του Ορμούζ.

Ο στρατός του Ιράν έχει υποστεί σημαντικό πλήγμα τις πρώτες εβδομάδες της αμερικανο-ισραηλινής επίθεσης, αλλά η Τεχεράνη εξακολουθεί να απαντάει στα πλήγματα. Σύμφωνα με το Axios, οι ΗΠΑ αναπτύσσουν στρατιωτικές επιχειρήσεις για το «τελευταίο χτύπημα», αλλά ορισμένα υποθετικά επόμενα βήματα, όπως η χρήση χερσαίων δυνάμεων, θα μπορούσαν να εντείνουν τις εχθροπραξίες.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα ισχυριστεί ότι ο πόλεμος ουσιαστικά τελείωσε, αλλά το Ιράν συνεχίζει να εξαπολύει επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ και άλλων χωρών του Κόλπου. Το έθνος διατηρεί επίσης κλειστά τα Στενά του Ορμούζ, επηρεάζοντας τις τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου παγκοσμίως.

Ο Λευκός Οίκος και το Πεντάγωνο εξετάζουν το ενδεχόμενο αποστολής τουλάχιστον 10.000 επιπλέον στρατιωτών στη Μέση Ανατολή τις επόμενες ημέρες, δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος της άμυνας των ΗΠΑ στο Axios. Οι χερσαίες δυνάμεις του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) αριθμούν περισσότερους από 150.000 στρατιώτες, σύμφωνα με το Συμβούλιο Εξωτερικών Σχέσεων, επιπλέον της παραστρατιωτικής δύναμης Basij και του μεγαλύτερου συμβατικού στρατού του Ιράν.

Ηγεσία

Το Ισραήλ ανέφερε ότι οι πρώτες επιδρομές του σκότωσαν επτά ανώτερους αξιωματούχους της άμυνας και των υπηρεσιών πληροφοριών και στόχευσαν 30 κορυφαίους στρατιωτικούς και πολιτικούς ηγέτες, συμπεριλαμβανομένου του διοικητή του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), Μοχάμεντ Πακπούρ .

Αρκετοί ηγέτες του IRGC έχουν έκτοτε σκοτωθεί και την Πέμπτη το Ισραήλ δήλωσε ότι σκότωσε τον Ιρανό Διοικητή του Ναυτικού, Aλιρεζά Τανγκτσίρι. Άφησε πίσω του αυτό που ο Μπεχνάμ Μπεν Ταλεμπλού, ανώτερος διευθυντής του προγράμματος για το Ιράν του Ιδρύματος για την Υπεράσπιση των Δημοκρατιών, περιέγραψε ως «καθεστώς ζόμπι».

Πύραυλοι και μη επανδρωμένα αεροσκάφη

Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν επανειλημμένα επαινέσει την κατακόρυφη μείωση του όγκου των επιθέσεων με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη του Ιράν και τον αριθμό των αμερικανικών επιθέσεων σε στρατιωτικούς στόχους, οι οποίες έχουν φτάσει τις 10.000.

Αλλά η Κέλι Γκρίκο ανώτερη συνεργάτης στο Κέντρο Stimson λέει ότι αυτές οι δύο μετρήσεις είναι «προβληματικές», τονίζοντας ότι οι ρυθμοί εκτόξευσης είναι μια ασαφής μέτρηση για να καταδειχθεί η μειωμένη ικανότητα. Η πτώση θα μπορούσε να σηματοδοτήσει ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ έχουν περιορίσει με επιτυχία την ικανότητα του Ιράν να αντεπιτεθεί, αλλά «το πρόβλημα είναι ότι δεν είναι η μόνη υπόθεση», λέει.

«Αν δεν έχουμε καταστρέψει δυνατότητες, χωρητικότητα... σημαίνει ότι έχουν περισσότερα σε απόθεμα, πράγμα που σημαίνει ότι κάποια στιγμή θα μπορούσαν να αποφασίσουν να τα χρησιμοποιήσουν», είπε.

Αξιωματούχος του Υπουργείου Άμυνας δήλωσε ότι «τα ιρανικά συστήματα πυραυλικής και αεράμυνας είναι σε μεγάλο βαθμό υποβαθμισμένα» και πρόσθεσε ότι η CENTCOM έχει «καταστρέψει πάνω από το 66% των ιρανικών εγκαταστάσεων και ναυπηγείων παραγωγής πυραύλων, μη επανδρωμένων αεροσκαφών και ναυτικών συστημάτων». Το Ισραήλ λέει ότι έχει καταστρέψει ή απενεργοποιήσει 330 από τους περίπου 470 εκτοξευτές βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν. Ωστόσο, οι ιρανικές αντιδράσεις συνεχίζονται.

Πρόσφατη έκθεση από το Εβραϊκό Ινστιτούτο Εθνικής Ασφάλειας της Αμερικής διαπίστωσε ότι ενώ οι αμερικανικές, ισραηλινές και αραβικές αεροπορικές άμυνες έχουν αναχαιτίσει πάνω από το 90% των ιρανικών πυραύλων και drones, οι ιρανικές επιθέσεις σε συστήματα ραντάρ έχουν διαβρώσει το δίκτυο ανίχνευσης. Τα ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη Shahed είναι φθηνά και εύκολα στην παραγωγή, καθώς και πιο δύσκολο να «ανιχνευθούν και να καταστραφούν από τους πυραύλους του, και παρήγαγαν περισσότερες από τις διπλάσιες επιτυχίες», σύμφωνα με την JINSA.

Οι εκτιμήσεις σχετικά με την ικανότητα του Ιράν για αυτά τα drones ποικίλλουν σημαντικά, λέει η Γκρίκο, προσθέτοντας ότι «είναι πραγματικά δύσκολο να παρακολουθήσουμε» την ποσότητα που έχουν κατασκευάσει, καθώς η παραγωγή μπορεί να είναι αποκεντρωμένη.

Αεροπορικές και επίγειες δυνάμεις

Οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών εκτίμησαν πέρυσι ότι οι επίγειες και αεροπορικές δυνάμεις του Ιράν ήταν από τις μεγαλύτερες στην περιοχή, αλλά είχαν περιορισμένη εκπαίδευση και απαρχαιωμένο εξοπλισμό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο πόλεμος θα μπορούσε να σηματοδοτήσει τις τελευταίες ημέρες των ιρανικών F-14, σύμφωνα με το NPR. Οι ΗΠΑ πούλησαν τα αεροσκάφη στους Ιρανούς τη δεκαετία του 1970 πριν από την Ισλαμική Επανάσταση.

Καθώς η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο χερσαίας επίθεσης στο νησί Χαργκ, το CNN αναφέρει από πηγές που γνωρίζει ότι οι Ιρανοί μετακινούν επιπλέον στρατιωτικό προσωπικό και αντιαεροπορικές άμυνες στο νησί.

Οι αμερικανικές δυνάμεις θα μπορούσαν να είναι ευάλωτες σε μια σειρά από απειλές από πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε περίπτωση κλιμάκωσης της έντασης επί του εδάφους, δεδομένης της εγγύτητας του νησιού με την ηπειρωτική χώρα.

Ναυτικό του Ιράν

Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγσεθ δήλωσε ότι περισσότερα από 150 πλοία του ιρανικού ναυτικού έχουν βυθιστεί από τότε που ξεκίνησαν οι στρατιωτικές επιθέσεις στο τέλος Φεβρουαρίου.

Οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν στοχεύσει ιρανικά σκάφη ναρκοθέτησης, με την CENTCOM να αναφέρει ότι 16 από αυτά εξουδετερώθηκαν κοντά στα Στενά του Ορμούζ στις 10 Μαρτίου. Ενώ οι ΗΠΑ και το Ισραήλ έχουν βομβαρδίσει ιρανικά ναυτικά πλοία και γνωστές θέσεις βαλλιστικών πυραύλων, θα ήταν αδύνατο να εξαλειφθεί πλήρως η στρατιωτική ικανότητα του Ιράν από τον ουρανό.

Το Ιράν χρησιμοποιεί εκατοντάδες μικρότερα ταχύπλοα για να παρενοχλεί μεγαλύτερα πλοία στον Κόλπο και διαθέτει δίκτυα υπόγειων καταφυγίων στην ξηρά που πιθανότατα έχουν επιβιώσει από την εκστρατεία βομβαρδισμών. Μια έκθεση των ΗΠΑ του 2017 περιέγραφε τις ναυτικές νάρκες ως «κρίσιμο στοιχείο» της στρατηγικής του Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ.

Ερευνητές από το Κέντρο Stimson αναφέρουν ότι η ναρκοθέτηση από την Τεχεράνη αντανακλά την «προθυμία της να κλιμακώσει» αναπτύσσοντας όπλα που είναι δύσκολο να απομακρυνθούν και είναι ικανά να προκαλέσουν αναταραχή.

