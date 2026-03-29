Ιράν: Μπλακ άουτ σε περιοχές της Τεχεράνης μετά τις αεροπορικές επιδρομές

Ιρανικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι σε ορισμένες περιοχές της Τεχεράνης σημειώνονται διακοπές ρεύματος μετά από αεροπορικές επιδρομές στην περιοχή.

«Μετά τις επιθέσεις στην Τεχεράνη, ορισμένες περιοχές της πόλης αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή διακοπές ρεύματος», αναφέρει το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Δεν έχει υπάρξει άμεσο σχόλιο από τον ισραηλινό στρατό ή τον αμερικανικό στρατό σχετικά με τις τελευταίες επιθέσεις στην ιρανική πρωτεύουσα.

Νωρίτερα δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου ανέφερε ότι ακούστηκαν σειρά από εκρήξεις, εκ των οποίων μία πολύ ισχυρή, στο βόρειο τμήμα της Τεχεράνης. Καπνός υψωνόταν από μία από τις πληγείσες περιοχές, χωρίς να είναι δυνατό επί του παρόντος να προσδιοριστεί ποιος ήταν στόχος.