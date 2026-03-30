WSJ: Σχέδιο Τραμπ για επιχείρηση στο Ιράν – Στόχος η κατάσχεση εμπλουτισμένου ουρανίου

Η Ουάσινγκτον εξετάζει αποστολή εκατοντάδων στρατιωτών σε ιρανικό έδαφος για την απομάκρυνση πυρηνικού υλικού, σε μια από τις πιο ριψοκίνδυνες επιλογές που βρίσκονται στο τραπέζι.

Γιάννης Φιλιππάκος

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο στρατιωτικής επιχείρησης στο Ιράν με στόχο την κατάσχεση περίπου 1.000 λιβρών (περίπου 450 κιλών) υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους που επικαλείται η Wall Street Journal.

Το σχέδιο αφορά την απομάκρυνση του πυρηνικού υλικού από τουλάχιστον δύο διαφορετικές τοποθεσίες εντός του Ιράν, σε μια επιχείρηση που χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα περίπλοκη και υψηλού κινδύνου. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, η αποστολή θα απαιτούσε την ανάπτυξη εκατοντάδων Αμερικανών στρατιωτών στο έδαφος της χώρας, οι οποίοι θα έπρεπε να παραμείνουν εκεί για ημέρες ή και περισσότερο.

Σύμφωνα με την WSJ, πρόκειται για μία από τις πιο απαιτητικές επιλογές που εξετάζονται από την αμερικανική πλευρά, καθώς θα συνδύαζε στρατιωτική δράση με την ανάγκη ασφαλούς διαχείρισης και μεταφοράς πυρηνικού υλικού, υπό συνθήκες ενεργής σύγκρουσης.

Η επιχείρηση, εφόσον εγκριθεί, θα εκθέσει τις αμερικανικές δυνάμεις σε σημαντικούς κινδύνους, δεδομένης της πιθανότητας άμεσης αντίδρασης από ιρανικές δυνάμεις, αλλά και της ανάγκης διατήρησης ελέγχου στις εγκαταστάσεις για όσο διάστημα διαρκεί η απομάκρυνση του υλικού.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έχει λάβει ακόμη οριστική απόφαση, ωστόσο –σύμφωνα με τις ίδιες πηγές– εξετάζει το ενδεχόμενο ως μέσο για να αποτρέψει την περαιτέρω ανάπτυξη του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος.

Το σενάριο αυτό εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο επιλογών που έχει στη διάθεσή της η Ουάσινγκτον, την ώρα που συνεχίζονται οι πιέσεις προς την Τεχεράνη για συμφωνία, χωρίς να αποκλείεται η προσφυγή σε στρατιωτικά μέσα.

