Τραμπ: «Μπορούμε να πάρουμε το ιρανικό πετρέλαιο» – Στο στόχαστρο το νησί Χαργκ

Ο Αμερικανός πρόεδρος αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο πλήγματος σε κομβικό ενεργειακό κόμβο του Ιράν, ενώ δηλώνει ότι οι έμμεσες συνομιλίες προχωρούν.

Γιάννης Φιλιππάκος

Συνεχίζει τη σκληρή γραμμή απέναντι στο Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο ακόμη και ελέγχου κρίσιμων ενεργειακών υποδομών της χώρας.

Σε συνέντευξή του στους Financial Times, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν «να πάρουν το πετρέλαιο του Ιράν», ενώ σημείωσε ότι το νησί Χαργκ – ο βασικός κόμβος εξαγωγών πετρελαίου της χώρας – θα μπορούσε να καταληφθεί «πολύ εύκολα».

«Οι Ιρανοί δεν έχουν άμυνα στο νησί Χαργκ», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας τη στρατηγική σημασία της περιοχής.

Την ίδια ώρα, ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι έμμεσες συνομιλίες μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, μέσω Πακιστανών διαμεσολαβητών, «προχωρούν καλά», εκφράζοντας την εκτίμηση ότι μια συμφωνία θα μπορούσε να επιτευχθεί «αρκετά γρήγορα».

Σύμφωνα με τον ίδιο, το Ιράν έχει διπλασιάσει σε 20 τον αριθμό των δεξαμενόπλοιων υπό πακιστανική σημαία που επιτρέπει να διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ. Όπως φέρεται να ανέφερε, η απόφαση αυτή έχει εγκριθεί από τον πρόεδρο της ιρανικής Βουλής.

Η σημασία του Χαργκ

Το νησί Χαργκ, στον βόρειο Περσικό Κόλπο, σε απόσταση περίπου 50–55 χιλιομέτρων από τις ιρανικές ακτές και κοντά στο λιμάνι του Μπουσέρ, αποτελεί το βασικό εξαγωγικό κέντρο πετρελαίου της χώρας. Πρόκειται για μικρό νησί, αλλά με κομβική σημασία, καθώς λειτουργεί ως κύριος σταθμός φόρτωσης ιρανικού αργού προς τις διεθνείς αγορές.

Η γεωγραφική του θέση, σε βαθιά νερά, επιτρέπει τον ελλιμενισμό πολύ μεγάλων δεξαμενόπλοιων (VLCC), γεγονός που το καθιστά κρίσιμο για τη μαζική εξαγωγή πετρελαίου. Μέσω των εγκαταστάσεών του διακινείται σημαντικό ποσοστό των ενεργειακών εξαγωγών του Ιράν.

Λόγω αυτής της στρατηγικής σημασίας, το Χαργκ θεωρείται από τους πλέον ευαίσθητους στόχους στην περιοχή, καθώς τυχόν πλήγμα ή διακοπή λειτουργίας του θα μπορούσε να προκαλέσει άμεσες επιπτώσεις στην παγκόσμια αγορά ενέργειας και στις τιμές του πετρελαίου.

