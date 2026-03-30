Νέο «ράλι» για το πετρέλαιο: Στα 116 δολάρια το βαρέλι - Φοβοι και για το Στενό Μπαμπ-ελ Μαντέμπ

Σε ρεκόρ μηνιαίας αύξησης οδεύει το πετρέλαιο καθώς ο Τραμπ φέρεται να στοχεύει στον ενεργειακό έλεγχο του Ιράν και οι Χούθι της Υεμένης εκτόξευσαν πυραύλους εναντίον του Ισραήλ.

Επιμέλεια - Νατάσα Παυλοπούλου

Η τιμή του πετρελαίου σημείωσε νέο άνοδο σήμερα, καθώς οι Χούθι της Υεμένης, που υποστηρίζονται από το Ιράν, εκτόξευσαν πυραύλους εναντίον του Ισραήλ και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να δήλωσε ότι θέλει να αποκτήσει το πετρέλαιο του Ιράν, εντείνοντας τις ανησυχίες για την κλιμάκωση των κινδύνων για τις ενεργειακές ροές στη Μέση Ανατολή.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Μαΐου για το αργό πετρέλαιο Brent αυξήθηκαν κατά 2,47% στα 115,35 δολάρια ανά βαρέλι κατά τις πρώτες ώρες της Ασίας, με το διεθνές σημείο αναφοράς να οδεύει προς ένα ρεκόρ μηνιαίας αύξησης, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του West Texas Intermediate των ΗΠΑ σημείωσαν άνοδο 1,62% στα 101,25 δολάρια ανά βαρέλι.

Σε συνέντευξή του στους Financial Times την Κυριακή, ο Τραμπ δήλωσε ότι η προτιμώμενη επιλογή του στο Ιράν θα ήταν να «πάρει το πετρέλαιο», παρομοιάζοντάς το με τις ενέργειες των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, όπου η Ουάσινγκτον ουσιαστικά απέκτησε τον έλεγχο του πετρελαϊκού τομέα της χώρας μετά τη σύλληψη του ηγέτη της Νικολάς Μαδούρο.

Η σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ-Ισραήλ και Ιράν έχει εισέλθει στην πέμπτη εβδομάδα της, με τις επιθέσεις να εξαπλώνονται σε όλη την περιοχή, αυξάνοντας τους κινδύνους για τις ενεργειακές υποδομές και οδηγώντας σε απότομη άνοδο των τιμών του αργού πετρελαίου.

Οι Χούθι της Υεμένης δήλωσαν το Σάββατο ότι εκτόξευσαν πυραύλους εναντίον του Ισραήλ, στην πρώτη άμεση εμπλοκή τους στον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ εναντίον του Ιράν. Σε μια ανάρτηση στο X, ο εκπρόσωπος Yahya Saree δήλωσε ότι η ομάδα εκτόξευσε ένα μπαράζ βαλλιστικών πυραύλων σε αυτό που χαρακτήρισε ευαίσθητους ισραηλινούς στρατιωτικούς στόχους, σε υποστήριξη των δυνάμεων του Ιράν και της Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

Η επίθεση σηματοδοτεί μια περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης, η οποία ξεκίνησε με τις αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου. Ο Εντ Γιαρντένι, πρόεδρος της Yardeni Research, δήλωσε ότι οι παγκόσμιες μετοχές αρχίζουν να αντανακλούν ένα σενάριο «υψηλότερων για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα» τιμών πετρελαίου και επιτοκίων, καθώς αυξάνεται ο κίνδυνος μιας παρατεταμένης σύγκρουσης.

Προειδοποίησε ότι ο συνεχιζόμενος αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ θα μπορούσε να εμβαθύνει τις πιέσεις στις αγορές και να αυξήσει τους κινδύνους ύφεσης, με την αβεβαιότητα γύρω από τη σύγκρουση, συμπεριλαμβανομένης της πιθανότητας μεγαλύτερης εμπλοκής των ΗΠΑ, να είναι πιθανό να διατηρήσει την αστάθεια υψηλή μέχρι να ομαλοποιηθούν οι ροές πετρελαίου.

«Η ταχύτητα και το μέγεθος της κίνησης υπογραμμίζουν πόσο γρήγορα οι αγορές ενέργειας ανατιμολογούν τον γεωπολιτικό κίνδυνο, αμφισβητώντας προηγούμενες προσπάθειες να διατηρηθούν σταθερές τόσο οι αγορές πετρελαίου όσο και οι αγορές ομολόγων και αποτιμώντας τον κίνδυνο διαρκούς διαταραχής στα Στενά», έγραψε ο Yardeni σε σημείωμα που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα.

Ο Ντέιβιντ Ρος, στρατηγικός αναλυτής της Quantum Strategy, δήλωσε ότι οι αγορές προεξοφλούν ολοένα και περισσότερο μια πιο επιθετική αντίδραση των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της πιθανότητας «επιθέσεων επί του εδάφους» και μιας κίνησης κατάληψης του βασικού εξαγωγικού κόμβου του Ιράν στο νησί Χάργκ, μέσω του οποίου διέρχεται περίπου το 90% του πετρελαίου της χώρας.

Ένα τέτοιο βήμα, προειδοποίησε, θα στραγγάλιζε ουσιαστικά τα έσοδα του Ιράν από δολάρια, αλλά θα ενείχε τον κίνδυνο να προκαλέσει κλιμάκωση πλήρους κλίμακας, με την Τεχεράνη να είναι πιθανό να αντιδράσει στοχεύοντας κρίσιμες υποδομές σε όλο τον Κόλπο.

Αυτή η κλιμάκωση θα μπορούσε γρήγορα να επεκταθεί και στις παγκόσμιες οδούς εφοδιασμού. Ο Roche επεσήμανε την ευπάθεια του αγωγού Ανατολής-Δύσης της Σαουδικής Αραβίας, ο οποίος μεταφέρει περίπου 5 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως στην Ερυθρά Θάλασσα, προειδοποιώντας ότι οποιαδήποτε διακοπή στο σημείο συμφόρησης Μπαμπ αλ Μαντέμπ- όπου επιχειρούν οι Χούθι της Υεμένης - θα μπορούσε να περιορίσει σοβαρά τις εξαγωγές.

Ακόμη και με εναλλακτικές διαδρομές μέσω της διώρυγας του Σουέζ, η χωρητικότητα θα μειωθεί απότομα, ενδεχομένως αφαιρώντας από την αγορά 4 έως 5 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, πρόσθεσε.

Novibet
