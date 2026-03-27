Δεν είναι μόνο το πετρέλαιο: Πώς θα επηρεάσει ο πόλεμος στο Ιράν την τσέπη μας

Snapshot Η διακοπή της διέλευσης από τα Στενά του Ορμούζ έχει αυξήσει τις παγκόσμιες τιμές ενέργειας και επηρεάζει σημαντικά τις αλυσίδες εφοδιασμού πολλών προϊόντων.

Η μείωση των εξαγωγών λιπασμάτων μέσω του Ορμούζ απειλεί την παγκόσμια αγροτική παραγωγή και μπορεί να αυξήσει τις τιμές τροφίμων, επηρεάζοντας ιδιαίτερα χώρες όπως η Ζάμπια και η Σρι Λάνκα.

Η διακοπή στην προμήθεια ηλίου από το Κατάρ επιφέρει κίνδυνο αύξησης τιμών σε μικροτσίπ και ιατρικό εξοπλισμό, όπως οι μαγνητικές τομογραφίες.

Η αναστάτωση στις εξαγωγές πετροχημικών προϊόντων από τις χώρες του Κόλπου μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση των τιμών φαρμάκων παγκοσμίως.

Η μείωση στην προμήθεια θείου επηρεάζει την παραγωγή μετάλλων και μπαταριών, με πιθανή συνέπεια την αύξηση των τιμών καταναλωτικών προϊόντων που τα χρησιμοποιούν.

Δεν είναι μόνο τα καύσιμα που έχουν επηρεαστεί από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Μια σειρά από άλλες ζωτικής σημασίας χημικές ουσίες, αέρια και άλλα προϊόντα εισέρχονται συνήθως στις διεθνείς αλυσίδες εφοδιασμού μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Το BBC διαπίστωσε ότι η τιμή μιας σειράς αγαθών - από τρόφιμα μέχρι smartphones και φάρμακα - θα μπορούσε να επηρεαστεί, καθώς ο αριθμός των πλοίων που διέρχονται από το Ορμούζ έχει μειωθεί από πολύ πάνω από 100 την ημέρα πριν από τον πόλεμο σε λίγα μόνο . Ακολουθεί κατάλογος με τους τομείς που θα μπορούσαν να επηρεαστούν.

Λιπάσματα (Τρόφιμα)

Τα πετροχημικά προϊόντα προέρχονται από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο και παράγονται σε μεγάλες ποσότητες για εξαγωγή από χώρες της περιοχής του Κόλπου.

Και ένα από τα πιο σημαντικά είναι τα λιπάσματα, ζωτικής σημασίας για την παγκόσμια γεωργική παραγωγή.

Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη , περίπου το ένα τρίτο των λιπασμάτων παγκοσμίως - όπως η ουρία, το κάλιο, η αμμωνία και τα φωσφορικά άλατα - διέρχονται κανονικά από το Ορμούζ. Οι μικροκαλλιεργητές βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στη λίπανση των καλλιεργειών με ουρία. Στοιχεία από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου δείχνουν ότι, από την έναρξη της σύγκρουσης, οι εξερχόμενες αποστολές προϊόντων που σχετίζονται με λιπάσματα μέσω της πλωτής οδού έχουν καταρρεύσει.

Οι αναλυτές έχουν προειδοποιήσει ότι η έλλειψη αυτών των λιπασμάτων είναι πιθανό να είναι ιδιαίτερα επιζήμια για την αγροτική παραγωγή τώρα, επειδή ο Μάρτιος και ο Απρίλιος είναι η περίοδος σποράς στο βόρειο ημισφαίριο και η μειωμένη χρήση λιπασμάτων τώρα από τους αγρότες θα επηρεάσει τις αποδόσεις αργότερα μέσα στο έτος. «Ένα σχετικά σύντομο κλείσιμο θα μπορούσε να διαταράξει μια ολόκληρη καλλιεργητική περίοδο, με συνέπειες για την επισιτιστική ασφάλεια που θα επιμένουν πολύ μετά το άνοιγμα του στενού», σύμφωνα με ερευνητές του Ινστιτούτου Κιέλου.

Το Ινστιτούτο υποδηλώνει ότι ένα πλήρες κλείσιμο του Ορμούζ θα μπορούσε να αυξήσει τις παγκόσμιες τιμές του σιταριού κατά 4,2% και τις τιμές των φρούτων και λαχανικών κατά 5,2%. Και εκτιμά ότι οι χώρες που θα επηρεαστούν περισσότερο από τη συνολική αύξηση των τιμών των τροφίμων θα είναι η Ζάμπια (31%), η Σρι Λάνκα (15%), η Ταϊβάν (12%) και το Πακιστάν (11%).

Η Ρωσία κανονικά προμηθεύει περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων εξαγωγών λιπασμάτων και οι αναλυτές λένε ότι θα μπορούσε ενδεχομένως να αυξήσει την παραγωγή για να καλύψει το κενό. Ο ειδικός απεσταλμένος του Βλαντιμίρ Πούτιν, Κίριλ Ντμίτριεφ, δήλωσε ότι η Ρωσία, ένας σημαντικός παραγωγός βασικών προϊόντων όπως τα λιπάσματα, βρίσκεται «σε καλή θέση ».

Ήλιο (Μικροτσίπ)

Το ένα τρίτο των παγκόσμιων αποστολών ηλίου προέρχεται κανονικά από το Κατάρ και διέρχεται από το Ορμούζ . Είναι ένα υποπροϊόν της παραγωγής φυσικού αερίου και χρησιμοποιείται στην κατασκευή ημιαγωγών, τα οποία στη συνέχεια μετατρέπονται σε μικροτσίπ που χρησιμοποιούνται σε υπολογιστές, οχήματα και οικιακές συσκευές. Το ήλιο χρησιμοποιείται επίσης για την ψύξη των μαγνητών σε σαρωτές μαγνητικής τομογραφίας (MRI) που χρησιμοποιούνται στα νοσοκομεία.

Το γιγαντιαίο εργοστάσιο Ras Laffan του Κατάρ, το οποίο παράγει φυσικό αέριο, διέκοψε την παραγωγή μετά τις ιρανικές επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Και η κυβέρνηση του Κατάρ έχει προειδοποιήσει ότι θα χρειαστούν τρία έως πέντε χρόνια για την αποκατάσταση των ζημιών, εγείροντας φόβους για τις προμήθειες.

Το 2023, η Ένωση Βιομηχανίας Ημιαγωγών των ΗΠΑ προειδοποίησε για «απότομες αυξήσεις τιμών» σε περίπτωση διακοπής των παγκόσμιων προμηθειών ηλίου. Οι αναλυτές έχουν προειδοποιήσει ότι ο αντίκτυπος του αποκλεισμού του Ορμούζ θα μπορούσε να είναι η αύξηση των τιμών μιας σειράς τεχνολογιών αιχμής, από smartphones έως κέντρα δεδομένων.

Και ο Πρασάντ Γιαντάβ, ανώτερος συνεργάτης για την παγκόσμια υγεία στο Συμβούλιο Εξωτερικών Σχέσεων, προειδοποίησε ότι οι τιμές της μαγνητικής τομογραφίας θα μπορούσαν να αυξηθούν λόγω παρατεταμένης έλλειψης ηλίου. «Οι μηχανές μαγνητικής τομογραφίας απαιτούν κάπου μεταξύ 1.500 και 2.000 λίτρα ηλίου για την ψύξη των μαγνητών. Κάθε φορά που κάνετε μια σάρωση, ένα μικρό μέρος αυτού εξατμίζεται ή βράζει.»

«Ο κόσμος πιστεύει ότι η κυρίαρχη χρήση του ηλίου είναι σε κέντρα δεδομένων, ημιαγωγούς και ψύξη για την τεχνητή νοημοσύνη και τη βιομηχανία δεδομένων. Αλλά δεν μπορούμε να ξεχνάμε ότι το ήλιο είναι αρκετά σημαντικό για τις μαγνητικές τομογραφίες και για άλλους ιατρικούς χρήστες», δήλωσε στο BBC Verify.

Πετροχημικά παράγωγα (Φάρμακα)

Τα παράγωγα πετροχημικών προϊόντων - όπως η μεθανόλη και το αιθυλένιο - είναι ζωτικής σημασίας υλικά στην παγκόσμια παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων παυσίπονων, αντιβιοτικών και εμβολίων. Πολλά εμβόλια προέρχονται από πετροχημικά προϊόντα.

Οι χώρες του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου - Σαουδική Αραβία, Κατάρ, Ομάν, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Κουβέιτ και Μπαχρέιν - εκτιμάται ότι αντιπροσωπεύουν περίπου το 6% της παγκόσμιας παραγωγικής ικανότητας πετροχημικών. Αυτά τα έθνη χρησιμοποιούν κυρίως τα Στενά του Ορμούζ για να εξάγουν αυτές τις χημικές ουσίες στον ευρύτερο κόσμο, με τις μισές περίπου απο αυτές να πηγαίνουν στην Ασία.

Η Ινδία παράγει το ένα πέμπτο των παγκόσμιων εξαγωγών γενόσημων (μη επώνυμων) φαρμακευτικών προϊόντων, πολλά από τα οποία αποστέλλονται στις ΗΠΑ και την Ευρώπη. Πολλά από αυτά τα φαρμακευτικά προϊόντα μεταφέρονται επίσης συνήθως αεροπορικώς στις παγκόσμιες αγορές μέσω αεροδρομίων-κόμβων του Κόλπου, ιδίως του Ντουμπάι, τα οποία έχουν πληγεί σοβαρά από τη σύγκρουση. Ορισμένοι αναλυτές έχουν προειδοποιήσει για την πιθανότητα υψηλότερων τιμών φαρμάκων για τα νοικοκυριά ως αποτέλεσμα της αναστάτωσης στο Ορμούζ.

Θείο (Μέταλλα/Μπαταρίες)

Το θείο είναι ένα άλλο υποπροϊόν της επεξεργασίας αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου και παράγεται σε μεγάλες ποσότητες για εξαγωγή στην περιοχή του Κόλπου .

Περίπου το ήμισυ του παγκόσμιου εμπορίου θείου που μεταφέρεται μέσω θαλάσσης διέρχεται κανονικά από το Στενό του Ορμούζ. Η κύρια χρήση του είναι ως γεωργικό λίπασμα, αλλά είναι επίσης ζωτικής σημασίας για την επεξεργασία μετάλλων.

Το θείο είναι απαραίτητο για την παραγωγή θειικού οξέος, το οποίο χρησιμοποιείται για την επεξεργασία χαλκού, κοβαλτίου και νικελίου, καθώς και για την εξαγωγή λιθίου.

Όλα αυτά τα μέταλλα είναι απαραίτητα για την παραγωγή μπαταριών, οι οποίες χρησιμοποιούνται σε όλα, από οικιακές συσκευές μέχρι ηλεκτρικά οχήματα και στρατιωτικό υλικό όπως τα drones. Οι αναλυτές προειδοποιούν ότι εάν οι προμήθειες θείου συνεχίσουν να διακόπτονται, το αποτέλεσμα πιθανότατα θα είναι υψηλότερες τιμές για τους καταναλωτές προϊόντων που περιέχουν μπαταρίες.

Διαβάστε επίσης