Η Ρωσία ο μεγάλος κερδισμένος του πολέμου στο Ιράν: Πόσα λεφτά εισπράττει κάθε ημέρα

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν εκφωνεί ομιλία στην ομοσπονδιακή υπηρεσία ασφαλείας FSB, στη Μόσχα, την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026, ακριβώς 4 χρόνια από την έναρξη της «ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης» στην Ουκρανία

Η Ρωσία εισπράττει τουλάχιστον 760 εκατομμύρια δολάρια την ημέρα, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν τροφοδοτεί την κατακόρυφη αύξηση της ζήτησης για ρωσικό πετρέλαιο. Σύμφωνα με το Ινστιτούτο της Σχολής Οικονομικών του Κιέβου (KSE), τα έσοδα του Κρεμλίνου από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο θα διπλασιαστούν αυτόν τον μήνα, από περίπου 12 δισ. δολάρια σε σχεδόν 24 δισ. δολάρια.

Αυτή η εξέλιξη οφείλεται στην τεράστια άνοδο των τιμών αλλά και στις εξαιρέσεις από τις κυρώσεις που παραχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ακόμη και αν ο πόλεμος τελειώσει τις επόμενες εβδομάδες, τα ρωσικά έσοδα από την ενέργεια αναμένεται να φτάσουν τα 218,5 δισ. δολάρια φέτος - ποσό αυξημένο κατά 63% σε σχέση με το αν δεν υπήρχε αναταραχή στον ενεργειακό εφοδιασμό της Μέσης Ανατολής.

Putin is earning at least $760M a day as the Iran war pushes Russian oil demand higher.



Kremlin oil and gas revenues could double this month to nearly $24B, fueled by soaring prices and US sanctions waivers.



Even if the conflict ends soon, 2026 earnings may hit $218.5B, 63%… pic.twitter.com/gy8k99ahhQ — Polymarket Intel (@PolymarketIntel) March 26, 2026

Τα απρόσμενα κέρδη του Κρεμλίνου

Αυτό σημαίνει ότι η Ρωσία θα λάβει έκτακτα κέρδη ύψους 84 δισ. δολαρίων φέτος, με βάση ένα αισιόδοξο σενάριο όπου ο πόλεμος λήγει τον Απρίλιο. Αν όμως η σύγκρουση παραταθεί για έξι μήνες, τα ετήσια έσοδα της Ρωσίας από τις εξαγωγές υδρογονανθράκων θα μπορούσαν να εκτιναχθούν στα 386,5 δισ. δολάρια, δηλαδή 188% πάνω από τις προβλέψεις που υπήρχαν πριν από την έναρξη της σύγκρουσης.

Σε συνάντηση του Κρεμλίνου για οικονομικά θέματα την περασμένη Δευτέρα, ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι οι εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν αυτά τα πλεονάσματα για να αποπληρώσουν τα δάνειά τους στο εσωτερικό. «Οι ρωσικές εταιρείες θα πρέπει να εξετάσουν τη χρήση των πρόσθετων εσόδων για τη μείωση του δανειακού τους βάρους και την εξόφληση των χρεών τους προς τις εγχώριες τράπεζες. Αυτή θα ήταν μια ώριμη απόφαση», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Η αναταραχή στην παγκόσμια αγορά

Η παγκόσμια ενεργειακή αναταραχή που προκλήθηκε από τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν έχει γίνει ακόμη πιο προσοδοφόρα για τον Putin λόγω της απόφασης του Ντόναλντ Τραμπ να αναστείλει προσωρινά τις κυρώσεις στο ρωσικό πετρέλαιο. Η τιμή του αργού τύπου Brent έχει αυξηθεί κατά 38% από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, φτάνοντας τα 100 δολάρια το βαρέλι, καθώς το Ιράν εμποδίζει τη ροή πετρελαίου από τον Κόλπο.

Κι όμως, ο Borys Dodonov του Ινστιτούτου KSE επεσήμανε ότι η τιμή του ρωσικού πετρελαίου αυξήθηκε ακόμη ταχύτερα, κατά 72%. Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ εξέδωσε μια προσωρινή γενική άδεια νωρίτερα αυτόν τον μήνα, επιτρέποντας σε χώρες να αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο που βρισκόταν ήδη φορτωμένο σε δεξαμενόπλοια στη θάλασσα (το λεγόμενο «oil on water»). Αυτό ακολούθησε μια παρόμοια εξαίρεση 30 ημερών που είχε χορηγηθεί αρχικά μόνο στην Ινδία.

Όσο ίσχυαν οι κυρώσεις, η Ρωσία πουλούσε το πετρέλαιό της, αλλά αναγκαζόταν να το κάνει σε πολύ χαμηλότερη τιμή λόγω του μεγάλου κινδύνου και του διοικητικού βάρους που συνεπαγόταν η αγορά του. Με τις νέες εξαιρέσεις, ο Putin μπορεί πλέον να πουλά αυτό το πετρέλαιο σε τιμές ελεύθερης αγοράς, καθώς οι κίνδυνοι των κυρώσεων έχουν εξαλειφθεί.

«Μια καταστροφική κατάσταση» λέει ο πρώην επικεφαλής οικονομολόγος του ΔΝΤ

Ο Simon Johnson, νομπελίστας και πρώην επικεφαλής οικονομολόγος του ΔΝΤ, δήλωσε: «Αυτό είναι μια καταστροφή. Δεν θα επηρεάσει τις παγκόσμιες τιμές, καθώς το ρωσικό πετρέλαιο έφτανε ούτως ή άλλως στην αγορά. Απλώς αυξάνει κατά πολύ το ποσό που εισπράττει η Ρωσία ανά βαρέλι, βάζοντας μετρητά στις τσέπες των εχθρών μας».

Πριν από τον πόλεμο, η Ρωσία πουλούσε πετρέλαιο στην Ινδία με έκπτωση 9 δολαρίων σε σχέση με το Brent, αλλά τώρα αυτή η έκπτωση έχει εξαφανιστεί. «Μερικές φορές πουλάει ακόμα και με "καπέλο" (premium) επί της τιμής του Brent στα ινδικά λιμάνια. Αυτή η αγορά είναι πολύ τρελή αυτή τη στιγμή», πρόσθεσε ο κ. Dodonov. Η έκπτωση στο ρωσικό πετρέλαιο προς την Κίνα μειώθηκε επίσης στο μισό, από τα 15 στα 7 δολάρια.

Θεωρητικά, οι εξαιρέσεις ισχύουν μόνο για το ρωσικό πετρέλαιο που ήταν ήδη καθ’ οδόν στη θάλασσα - περίπου 150 εκατομμύρια βαρέλια. Ωστόσο, η κίνηση αυτή αποτελεί σαφές σήμα ότι οι ΗΠΑ χαλαρώνουν την επιβολή των κυρώσεων. Η Anna Zhminko, αναλύτρια της Vortexa, σημείωσε ότι η Ινδία έχει αυξήσει τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου κατά 72% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, προσθέτοντας επιπλέον 750.000 βαρέλια την ημέρα.

Διαβάστε επίσης