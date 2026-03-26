Δημοσκόπηση: Πώς βλέπουν οι ψηφοφόροι του Τραμπ τον πόλεμο με το Ιράν

Οι Ρεπουμπλικάνοι ψηφοφόροι στηρίζουν τον πόλεμο αλλά έχουν κόκκινες γραμμές, σύμφωνα με δημοσκόπηση του πρακτορείου Associated Press

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ φτάνει για την τελετή απονομής του Μεταλλίου Τιμής στην Ανατολική Αίθουσα του Λευκού Οίκου, τη Δευτέρα 2 Μαρτίου 2026, στην Ουάσινγκτον. (AP Photo/Alex Brandon)

Μεγάλη υποστήριξη από τους Ρεπουμπλικάνους ψηφοφόρους για τον πόλεμο στο Ιράν απολαμβάνει ο Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση του Κέντρου Έρευνας Δημοσίων Υποθέσεων NORC για το πρακτορείο ειδήσεων Associated Press.

Ωστόσο η μέτρηση δείχνει ότι οι ψηφοφόροι του Αμερικανού προέδρου ενδέχεται να χάσουν την υπομονή τους εάν οι ΗΠΑ εμπλακούν επί μακρόν σε έναν πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Αυτό ενδεχομένως θα έχει και αντίκτυπο στις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ που θα πραγματοποιηθούν φέτος για την ανάδειξη γερουσιαστών και βουλευτών στο Κογκρέσο.

Σύμφωνα με την έρευνα, αν και το 63% των Ρεπουμπλικάνων υποστηρίζει τις αεροπορικές επιδρομές εναντίον ιρανικών στρατιωτικών στόχων, μόνο το 20% τάσσεται υπέρ της αποστολής χερσαίων δυνάμεων των ΗΠΑ.

Η συντριπτική πλειοψηφία των Ρεπουμπλικάνων που συμμετείχαν στη δημοσκόπηση, δηλαδή το 81%, δηλώνει ότι είναι «εξαιρετικά» ή «πολύ» σημαντικό για τις ΗΠΑ να αποτρέψουν το Ιράν από την απόκτηση πυρηνικού όπλου, υποστηρίζοντας έτσι έναν από τους στόχους που έχει διατυπώσει ο Τραμπ από την αρχή του πολέμου. Ωστόσο, μόνο περίπου οι μισοί Ρεπουμπλικανοί θεωρούν ως προτεραιότητα την αντικατάσταση της ιρανικής κυβέρνησης με ηγέτες που είναι πιο φιλικοί προς τις ΗΠΑ.

Περίπου 2 στους 10 εγκρίνουν μεγαλύτερη εμπλοκή των ΗΠΑ στο Ιράν

Προσπάθειες για μεγαλύτερη εμπλοκή των ΗΠΑ στο Ιράν θα μπορούσαν να περιπλέξουν ακόμη περισσότερο την κατάσταση για τον Τραμπ. Μόνο περίπου 2 στους 10 Ρεπουμπλικάνους τάσσονται υπέρ της αποστολής αμερικανικών χερσαίων δυνάμεων για να πολεμήσουν στο Ιράν, ενώ περίπου το ένα τρίτο δεν έχει άποψη και περίπου οι μισοί αντιτίθενται.

Η άνοδος των τιμών της βενζίνης θα μπορούσε επίσης να αποτελέσει πρόβλημα για τον Τραμπ. Το κόστος του πετρελαίου και της βενζίνης έχει εκτοξευθεί στα ύψη από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν πριν από σχεδόν τέσσερις εβδομάδες, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο την οικονομική κατάσταση, σε μια περίοδο που πολλοί Αμερικανοί ανησυχούν ήδη για το αν θα μπορούν να καλύψουν τα βασικά τους έξοδα.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, περίπου 6 στους 10 Ρεπουμπλικάνους δηλώνουν ότι ανησυχούν «κάπως» για το αν θα μπορούν να αντέξουν οικονομικά τη βενζίνη τους επόμενους μήνες, αν και η ανησυχία τους είναι μικρότερη σε σύγκριση με τον υπόλοιπο πληθυσμό της χώρας.

Η εμπιστοσύνη στον Τραμπ παραμένει υψηλή μεταξύ των Ρεπουμπλικάνων

Περίπου 3 στους 4 Ρεπουμπλικάνους εγκρίνουν τον τρόπο με τον οποίο ο Τραμπ ασκεί τα προεδρικά του καθήκοντα, ενώ ένα ποσοστό 70% εγκρίνει τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται το ζήτημα του Ιράν.

Αυτά τα ποσοστά συνάδουν με την υποστήριξη που δείχνουν οι Ρεπουμπλικάνοι γενικά προς την εξωτερική πολιτική του Τραμπ και την προσέγγισή του απέναντι στην Κούβα.

