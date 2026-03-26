Νέα επίθεση Τραμπ στο Λονδίνο: Αποκαλεί «παιχνίδια» τα βρετανικά αεροπλανοφόρα των 70.000 τόνων

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά της Βρετανίας, χαρακτηρίζοντας τα βρετανικά αεροπλανοφόρα «παιχνίδια», στο τελευταίο του σχόλιο κατά της κυβέρνησης του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ με αφορμή τον πόλεμο με το Ιράν.

Ο εξοργισμένος Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τα βρετανικά πολεμικά πλοία «όχι και τα καλύτερα» και σε νέα αιχμή προς τον Βρετανό πρωθυπουργό είπε:

«Ο πόλεμος τελείωσε… Μην μπείτε στον κόπο».

Ο Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη:

«Οι Βρετανοί είπαν “θα στείλουμε τα αεροπλανοφόρα μας”, τα οποία παρεμπιπτόντως δεν είναι και τα καλύτερα αεροπλανοφόρα. Είναι παιχνίδια σε σύγκριση με αυτά που έχουμε εμείς».

Ειρωνευόμενος τη Βρετανία πρόσθεσε: «Θα στείλουμε το αεροπλανοφόρο μας όταν τελειώσει ο πόλεμος». «Τους είπα: “Είναι υπέροχο, σας ευχαριστώ πολύ”, αλλά μην μπείτε στον κόπο».

Ο οργισμένος Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε:

«Δεν τα χρειαζόμαστε».

Ο Τραμπ έχει εντείνει τη ρητορική του κατά του ΝΑΤΟ από τότε που ξέσπασε ο πόλεμος με το Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.