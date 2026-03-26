Financial Times: Η Ρωσία στέλνει drones, τρόφιμα και ιατρικό εξοπλισμό στο Ιράν

Η Ρωσία στέλνει drones στο Ιράν για να βοηθήσει στην πολεμική προσπάθεια, λένε οι δυτικές μυστικές υπηρεσίες

Επιμέλεια - Νατάσα Παυλοπούλου

Financial Times: Η Ρωσία στέλνει drones, τρόφιμα και ιατρικό εξοπλισμό στο Ιράν
Η Ρωσία ολοκληρώνει μία οργανωμένη επιχείρηση σταδιακής αποστολής βοήθειας προς το Ιράν, η οποία περιλαμβάνει μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ιατρικό εξοπλισμό και τρόφιμα, σύμφωνα με πληροφορίες δυτικών υπηρεσιών που επικαλούνται οι Financial Times.

Ανώτεροι Ιρανοί και Ρώσοι αξιωματούχοι άρχισαν να συζητούν κρυφά την παράδοση των drones λίγες μέρες αφότου το Ισραήλ και οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν την πρώτη τους επίθεση στην Τεχεράνη τον περασμένο μήνα , δήλωσαν στους Financial Times δύο αξιωματούχοι που ενημερώθηκαν για τις πληροφορίες . Η Μόσχα ξεκίνησε τις παραδόσεις της στις αρχές Μαρτίου και αναμενόταν να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του μήνα, ανέφεραν οι δυτικές μυστικές υπηρεσίες.

Η Ρωσία παρέμεινε στενός σύμμαχος της Τεχεράνης καθώς ο πόλεμος συνεχίζεται, μετά από χρόνια ιρανικής υποστήριξης στην εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει επανειλημμένα ισχυριστεί ότι η Ρωσία παρέχει πληροφορίες στο Ιράν. Την Τετάρτη (25/3), δήλωσε ότι η Μόσχα προσπάθησε να εκβιάσει τις ΗΠΑ προσφέροντας να σταματήσει να ανταλλάσσει στρατιωτικές πληροφορίες με το Ιράν, εάν, σε αντάλλαγμα, η Ουάσινγκτον αποκόψει το Κίεβο από τα δεδομένα των πληροφοριών της.

Τη Δευτέρα ισχυρίστηκε ότι έχει «αδιάσειστα» στοιχεία ότι η Ρωσία συνεχίζει να παρέχει πληροφορίες στο Ιράν, λέγοντας στο Reuters ότι είχε δει τα δεδομένα, αλλά δεν παρείχε περαιτέρω λεπτομέρειες. Μια αποστολή drones θα ήταν η πρώτη απόδειξη της υποστήριξης της Μόσχας προς το Ιράν από την έναρξη του πολέμου.

Ερωτηθείς για την αποστολή των drones, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε στους FT : «Υπάρχουν πολλά fake news που κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή. Ένα πράγμα είναι αλήθεια - συνεχίζουμε τον διάλογό μας με την ιρανική ηγεσία».

Το Ιράν αποτελεί βασικό προμηθευτή των drones Shahed, ενός ζωτικού μέρους του ρωσικού πυροβολικού στον πόλεμό της εναντίον της Ουκρανίας. Η Μόσχα εκτοξεύει εκατοντάδες drones Shahed κάθε βράδυ κατά τη διάρκεια της επίθεσής της εναντίον της Ουκρανίας, γεγονός που έχει οδηγήσει το Κίεβο να γίνει ειδικός στον αμυντικό πόλεμο με drones. Ο Ζελένσκι δήλωσε την Τετάρτη ότι τα κράτη του Κόλπου δείχνουν έντονο ενδιαφέρον για την εμπειρία της Ουκρανίας στην άμυνα κατά των drones.

«Βλέπουμε ήδη ότι όχι μόνο χρησιμοποιούνται «Shahed» στην περιοχή, αλλά υπάρχουν επίσης αυξανόμενες ενδείξεις για τη χρήση FPV drones», είπε στο X. «Αυτός είναι ο σύγχρονος πόλεμος και όλοι πρέπει να είναι προετοιμασμένοι γι' αυτόν. Η Ουκρανία έχει αυτή την τεχνογνωσία και σε αντάλλαγμα για την υποστήριξή μας χρειαζόμαστε βοήθεια σε τομείς όπου αντιμετωπίζουμε μεγαλύτερες προκλήσεις.»

«Αυτό περιλαμβάνει προστασία από βαλλιστικές απειλές και οικονομικούς πόρους για την άμυνα. Η Ουκρανία προσφέρει μια αμοιβαία επωφελή συνεργασία: μπορούμε να ενισχύσουμε όσους μπορούν να μας ενισχύσουν».

«Η κατάσταση στον κόσμο τώρα είναι τέτοια που μόνο συντονισμένες και κοινές δράσεις μπορούν να εγγυηθούν πραγματικά αποτελέσματα και πραγματική ασφάλεια. Είμαστε μπλοκαρισμένοι στην Ευρώπη και όσο αυτός ο κίνδυνος παραμένει, πρέπει να αναζητήσουμε πρόσθετες ευκαιρίες για να ενισχύσουμε τους εαυτούς μας. Η Μέση Ανατολή και ο Κόλπος αποτελούν τη σωστή κατεύθυνση και σοβαρές ευκαιρίες για να γίνει η Ουκρανία ισχυρότερη»

Novibet
