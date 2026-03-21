Βλαντιμίρ Πούτιν: «Σταθερός σύμμαχος» της Τεχεράνης δηλώνει η Μόσχα

ήνυμα στήριξης προς το Ιράν εν μέσω αυξανόμενης έντασης στη Μέση Ανατολή

Επιμέλεια - Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν. 

Vyacheslav Prokofyev/Sputnik, Kremlin Pool Photo μέσω AP
  • Ο Βλαντιμίρ Πούτιν επανέλαβε τη στήριξη της Ρωσίας προς το Ιράν, χαρακτηρίζοντας τη Μόσχα «πιστή φίλη και αξιόπιστο εταίρο» της Τεχεράνης.
  • Η Ρωσία εκφράζει αλληλεγγύη στο Ιράν εν μέσω γεωπολιτικής έντασης και κατηγορεί ΗΠΑ και Ισραήλ για αποσταθεροποίηση στη Μέση Ανατολή.
  • Το εύρος της ρωσικής βοήθειας προς το Ιράν παραμένει ασαφές και ιρανικές πηγές εκφράζουν επιφυλάξεις για την ουσιαστικότητά της.
  • Υπήρξαν αναφορές για πρόταση της Ρωσίας στις ΗΠΑ να διακόψει την ανταλλαγή πληροφοριών με το Ιράν, η οποία απορρίφθηκε και διαψεύστηκε από το Κρεμλίνο.
  • Η συμφωνία Ρωσίας–Ιράν δεν περιλαμβάνει ρήτρα αμοιβαίας άμυνας και η Μόσχα αντιτίθεται στην απόκτηση πυρηνικών όπλων από την Τεχεράνη.
Τη στήριξη της Ρωσίας προς το Ιράν επανέλαβε ο Βλαντιμίρ Πούτιν, τονίζοντας ότι η Μόσχα παραμένει «πιστή φίλη και αξιόπιστος εταίρος» της Τεχεράνης, σε μήνυμά του για την περσική Πρωτοχρονιά, Νορούζ.

Ο Ρώσος πρόεδρος απηύθυνε ευχές προς τον ανώτατο ηγέτη Μοτζταμπά Χαμενεΐ και τον πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν, εκφράζοντας την αλληλεγγύη της Ρωσίας σε μια περίοδο έντονης κρίσης για την Τεχεράνη.

Μήνυμα στήριξης εν μέσω γεωπολιτικής έντασης

Στην ανακοίνωση του Κρεμλίνου υπογραμμίζεται ότι ο Πούτιν ευχήθηκε στον ιρανικό λαό να ξεπεράσει τις «σκληρές δοκιμασίες με αξιοπρέπεια», επαναλαμβάνοντας πως η Ρωσία στέκεται στο πλευρό του Ιράν σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία.

Η τοποθέτηση έρχεται ενώ η Μόσχα κατηγορεί τις ΗΠΑ και το Ισραήλ ότι με τα πλήγματα κατά του Ιράν έχουν οδηγήσει τη Μέση Ανατολή σε βαθιά αποσταθεροποίηση, προκαλώντας παράλληλα και πιέσεις στην παγκόσμια ενεργειακή αγορά.

Παρά τις δηλώσεις, το εύρος της ρωσικής βοήθειας προς το Ιράν παραμένει ασαφές. Σύμφωνα με πληροφορίες, ιρανικές πηγές εκφράζουν επιφυλάξεις, σημειώνοντας ότι η στήριξη της Μόσχας δεν είναι τόσο ουσιαστική όσο παρουσιάζεται, ακόμη και στη μεγαλύτερη κρίση της χώρας από την επανάσταση του 1979.

Σενάρια για «παζάρια» με τις ΗΠΑ

Την ίδια ώρα, δημοσιεύματα ανέφεραν ότι η Ρωσία φέρεται να πρότεινε στις ΗΠΑ να διακόψει την ανταλλαγή πληροφοριών με το Ιράν, με αντάλλαγμα τον περιορισμό της αμερικανικής στήριξης προς την Ουκρανία.

Η πρόταση αυτή απορρίφθηκε από την Ουάσινγκτον, ενώ το Κρεμλίνο διέψευσε κατηγορηματικά ότι υπήρξε τέτοια συζήτηση.

Συνεργασία χωρίς ρήτρα άμυνας

Παρά τη στρατηγική τους συνεργασία, η συμφωνία Ρωσίας–Ιράν δεν περιλαμβάνει ρήτρα αμοιβαίας άμυνας, ενώ η Μόσχα έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν επιθυμεί την απόκτηση πυρηνικών όπλων από την Τεχεράνη, φοβούμενη μια ευρύτερη κούρσα εξοπλισμών στην περιοχή.

Οι εξελίξεις αναδεικνύουν τις εύθραυστες ισορροπίες στη Μέση Ανατολή, με τη Ρωσία να επιχειρεί να διατηρήσει τον ρόλο της ως βασικός σύμμαχος του Ιράν, χωρίς όμως να εμπλακεί άμεσα σε στρατιωτικό επίπεδο.

