Κύπρος: Συνελήφθη 36χρονος Τούρκος που παρουσιαζόταν ως «μεταφυσικός ειδικός»

Στη σύλληψη ενός 36χρονου Τούρκου προχώρησε η Αστυνομία της Κύπρου.

Όπως αναφέρει το sigmalive.com, ο 36χρονος συνελήφθη στη Λάρνακα στις 7 Απριλίου. Οι αστυνομικοί τον συνέλαβαν έπειτα από έλεγχο που έδειξε ότι βρισκόταν παράνομα στο νησί.

Ο 36χρονος παρουσιάστηκε ενώπιον Δικαστηρίου και εκδόθηκαν διατάγματα κράτησης και απέλασης του.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 36χρονος παραμένει υπό κράτηση από τις 7 Απριλίου δυνάμει των σχετικών διαταγμάτων μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας για απέλαση του.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του τουρκικού Τύπου, ο 36χρονος παρουσιαζόταν ως «ειδικός» σε μεταφυσικές και θρησκευτικές πρακτικές και φέρεται να είχε στήσει οργανωμένο δίκτυο εξαπάτησης μέσω των κοινωνικών δικτύων.

Ωστόσο, σύμφωνα με την Αστυνομία δεν υπάρχει κάτι ή οποιοδήποτε αίτημα σε σχέση με υπόθεση απάτης που αναφέρεται σε σχετικά δημοσιεύματα στον Τύπο.

Όπως αναφέρεται επίσης, ο 36χρονος καταζητείτο στην Τουρκία για διάφορα αδικήματα, όπως απάτη, απειλές και εξύβριση, ενώ στο παρελθόν είχε απασχολήσει τις αρχές και είχε εκτίσει ποινές φυλάκισης.

