Κύπρος – Αίγυπτος υπογράφουν 15ετή συμφωνία για εξαγωγή φυσικού αερίου από το κοίτασμα «Αφροδίτη»

Snapshot Υπογράφηκε 15ετής συμφωνία μεταξύ της NewMed Energy και της αιγυπτιακής EGAS για την πώληση φυσικού αερίου από το κοίτασμα «Αφροδίτη».

Η συμφωνία περιλαμβάνει τη δημιουργία υποθαλάσσιου συστήματος μεταφοράς φυσικού αερίου από την κυπριακή ΑΟΖ προς την Αίγυπτο με τελικό σημείο το Πορτ Σάιντ.

Θα συσταθεί η εταιρεία Aphrodite Midstream Company για τη διαχείριση του αγωγού και προβλέπονται μεταρρυθμίσεις στους όρους κατασκευής και λειτουργίας των υποδομών.

Η συμφωνία αποτελεί μέρος ευρύτερου ενεργειακού ανοίγματος Κύπρου–Αιγύπτου και ενισχύει τη θέση της Κύπρου ως ενεργειακού κόμβου στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η Αίγυπτος θα λειτουργήσει ως ενεργειακός κόμβος LNG, υγροποιώντας το κυπριακό αέριο για εξαγωγή κυρίως προς την Ευρώπη, ενισχύοντας την ασφάλεια εφοδιασμού στην περιοχή.

Συμφωνία διάρκειας 15 ετών υπέγραψε η εταιρεία NewMed Energy, εταίρος στο κυπριακό υπεράκτιο κοίτασμα «Αφροδίτη» μες την αιγυπτιακή κρατική εταιρεία φυσικού αερίου (EGAS).

Η συμφωνία προβλέπει την πώληση του συνόλου των εκμεταλλεύσιμων ποσοτήτων φυσικού αερίου του κοιτάσματος, με διάρκεια έως 15 χρόνια από την έναρξη της εμπορικής παραγωγής, ενώ περιλαμβάνει και δικαίωμα επέκτασης για ακόμη πέντε χρόνια. Παράλληλα, προβλέπεται η δημιουργία υποθαλάσσιου συστήματος μεταφοράς που θα συνδέει την κυπριακή ΑΟΖ με την Αίγυπτο, με τελικό σημείο παράδοσης τις εγκαταστάσεις στο Πορτ Σάιντ.

Όπως αναφέρει το sigmalive.com, το project συνοδεύεται με την αιγυπτιακή κυβέρνηση συνοδεύεται από συμφωνία για τη μεταρρύθμιση των όρων κατασκευής, χρηματοδότησης και λειτουργίας των υποδομών μεταφοράς, ενώ θα συσταθεί και ειδική εταιρεία (Aphrodite Midstream Company) για τη διαχείριση του αγωγού.

Σημειώνεται επίσης ότι το συνολικό πλαίσιο περιλαμβάνει επιπλέον πρόσθετες συμφωνίες που πρέπει να ολοκληρωθούν εντός 12 μηνών, καθώς και τη λήψη τελικής επενδυτικής απόφασης (FID), προϋποθέσεις κρίσιμες για την υλοποίηση του έργου.

Η 15ετής συμφωνία εντάσσεται στο ευρύτερο ενεργειακό άνοιγμα Κύπρου – Αιγύπτου, το οποίο ενισχύθηκε με την υπογραφή συμφωνίας-πλαισίου μεταξύ των δύο χωρών για συνεργασία στον τομέα του φυσικού αερίου τον Μάρτιο. Η προοπτική αξιοποίησης των κοιτασμάτων «Αφροδίτη» και «Κρόνος» ενισχύει τη θέση της Κύπρου ως αναδυόμενου ενεργειακού κόμβου στην Ανατολική Μεσόγειο.

Στρατηγικά, η συμφωνία ενισχύει τον ρόλο της Αιγύπτου ως ενεργειακού κόμβου LNG για την περιοχή, καθώς το κυπριακό αέριο αναμένεται να υγροποιείται στις αιγυπτιακές εγκαταστάσεις και να εξάγεται προς διεθνείς αγορές, κυρίως την Ευρώπη. Για την Κύπρο, η εξέλιξη αυτή συνιστά το πρώτο ουσιαστικό βήμα εξαγωγής φυσικού αερίου, μετά από χρόνια καθυστερήσεων και σχεδιασμών.

Η συγκυρία δεν είναι τυχαία και έρχεται σε μία στιγμή που τέτοιες συμφωνίες καθιστούνται ακόμη πιο κρίσιμες για την ασφάλεια εφοδιασμού της περιοχής εξαιτίας της ενεργειακής αστάθειας που προκαλεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή στον Κόλπο.

Σε αυτό το περιβάλλον, η σύμπραξη Κύπρου–Αιγύπτου αποκτά όχι μόνο οικονομική αλλά και σαφή γεωπολιτική διάσταση, ενισχύοντας τη θέση της Λευκωσίας στον ενεργειακό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου.

Διαβάστε επίσης