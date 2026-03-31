Αναστάτωση στην Κύπρο για τη «διαστημική μέδουσα» που εμφανίστηκε στον ουρανό – Δείτε εικόνες

Αναστάτωση προκάλεσε στους κατοίκους σειρά σχηματισμών που εμφανίστηκαν το βράδυ της Δευτέρας (30/03) στον ουρανό της Κύπρου.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του Τμήματος Μετεωρολογίας, Ανδρέας Χρυσάνθου, ανέφερε ότι «αυτό το φαινόμενο το έβλεπα να εξελίσσεται όταν ερχόμουν από την Πάφο στη Λευκωσία τις πρωινές ώρες. Ήταν ορατό από όλη την Κύπρο. Αυτό υποδηλώνει ότι ήταν σε ύψος στρατόσφαιρας, άρα μακριά από το νησί».

«Δεν είναι ένα φυσικό φαινόμενο αλλά πρόκειται για τη διαστημική μέδουσα (space jellyfish) και κυρίως προκύπτει από καυσαέρια πυραύλων. Διαφαίνεται ότι δεν είναι στα όρια τα δικά μας, είναι μακριά από το νησί και σε μεγάλο ύψος. Ήταν προς τα ανατολικά κι ενδεχομένως να σχετίζεται με τη δραστηριότητα κοντά στο Ισραήλ», προσέθεσε.

