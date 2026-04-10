Μπαρντελά: Το απρόσμενο ειδύλλιο με την Ιταλίδα πριγκίπισσα Μαρία Καρολίνα

Snapshot Το περιοδικό Paris Match επιβεβαίωσε τη σχέση του Τζορντάν Μπαρντελά με την Ιταλίδα πριγκίπισσα Μαρία Καρολίνα των Βουρβόνων

Δύο Σικελιών με φωτογραφίες από τις κοινές τους διακοπές στην Κορσική.

Η γνωριμία τους έγινε τον Μάιο του προηγούμενου έτους στο Γκραν Πρι του Μονακό και οι φήμες για το ειδύλλιό τους ξεκίνησαν τον Ιανουάριο σε εκδήλωση στο Παρίσι.

Η αποκάλυψη θεωρείται πιθανό να έχει στρατηγική διάσταση, καθώς συνέπεσε με πολιτικές εξελίξεις και τις ενδεχόμενες προεδρικές φιλοδοξίες του Μπαρντελά.

Η Μαρία Καρολίνα είναι απόγονος του Λουδοβίκου ΙΔ της Γαλλίας και προαλείφεται για επικεφαλής του βασιλικού οίκου των Βουρβόνων

Δύο Σικελιών, μετά την αλλαγή στη διαδοχή από τον πατέρα της.

Η σχέση τους αναδεικνύει την αντίθεση ανάμεσα σε έναν λαϊκό πολιτικό και μια αριστοκρατική πριγκίπισσα, με αναλυτές να θεωρούν ότι η αποκάλυψη στοχεύει στην αποτροπή αντιδράσεων από τους ψηφοφόρους.

Μια απρόσμενη αποκάλυψη για την προσωπική ζωή του Τζορντάν Μπαρντελά φέρνει στο φως το περιοδικό Paris Match, επιβεβαιώνοντας τις φήμες που ήθελαν τον επικεφαλής της γαλλικής ακροδεξιάς να διατηρεί σχέση με την Ιταλίδα πριγκίπισσα Μαρία Καρολίνα των Βουρβόνων - Δύο Σικελιών.

Με ένα πλούσιο φωτογραφικό ρεπορτάζ από τις κοινές τους διακοπές στην Κορσική, το περιοδικό παρουσιάζει το ζευγάρι σε χαλαρές στιγμές, να περπατά κρατώντας ο ένας το χέρι του άλλου και να εξερευνά το νησί.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η πρώτη γνωριμία τους έγινε τον Μάιο του περασμένου έτους κατά τη διάρκεια του Γκραν Πρι στο Μονακό, όπου ο 30χρονος πολιτικός είχε βρεθεί συνοδεύοντας τον πατέρα του που είναι λάτρης των αγώνων. Ωστόσο, οι πρώτες φήμες για το ειδύλλιό τους άρχισαν να κυκλοφορούν έντονα τον Ιανουάριο, όταν εθεάθησαν μαζί σε εορταστική εκδήλωση της εφημερίδας Le Figaro στο Παρίσι. Μέχρι πρότινος, ο Μπαρντελά απέφευγε συστηματικά τις ερωτήσεις για τα προσωπικά του, τονίζοντας με νόημα πως η ιδιωτική του ζωή αποτελεί τον «τελευταίο χώρο ελευθερίας» του.

??? Jordan Bardella, possible candidat du RN à la présidentielle de 2027, s’affiche en couple avec la princesse Maria Carolina de Bourbon des Deux-Siciles.



Paris Match sort aujourd’hui des photos « prises à leur insu. pic.twitter.com/urHH0jbHDb — The News (@thenews_fr) April 8, 2026

Η «στημένη» αποκάλυψη

Το BBC, σχολιάζοντας το δημοσίευμα του γαλλικού περιοδικού το οποίο ανήκει στον δισεκατομμυριούχο Μπερνάρ Αρνό, επισημαίνει τη στρατηγική διάσταση της είδησης. Όπως μεταδίδει το βρετανικό δίκτυο: «Σε αυτό που έχει όλα τα χαρακτηριστικά μιας στημένης αποκάλυψης, στο πρωτοσέλιδο υπάρχουν φωτογραφίες του ζευγαριού που τραβήχτηκαν πρόσφατα σε διακοπές στην Κορσική με τον τίτλο "Το ειδύλλιο που κανείς δεν περίμενε"».

Η 22χρονη Μαρία Καρολίνα, κόρη του πρίγκιπα Κάρλο και δούκισσα της Καλαβρίας και του Παλέρμο, αποτελεί μακρινή απόγονο του Βασιλιά Ήλιου Λουδοβίκου ΙΔ της Γαλλίας. Παρότι ο τίτλος της δεν έχει νομική ισχύ στη σημερινή Ιταλία, η ίδια προαλείφεται για επικεφαλής του βασιλικού οίκου των Βουρβόνων - Δύο Σικελιών, έπειτα από την απόφαση του πατέρα της να καταργήσει τον νόμο που επέτρεπε μόνο σε άρρενες κληρονόμους τη διαδοχή.

Έχοντας μεγαλώσει σε πόλεις όπως η Ρώμη, το Μόντε Κάρλο και το Παρίσι, μιλά έξι γλώσσες, διαθέτει πάνω από 350.000 ακολούθους στα κοινωνικά δίκτυα και έχει έντονο ενδιαφέρον για τη μόδα. Στην επίσημη ιστοσελίδα της αναφέρει πως: «Συμμετέχει ενεργά σε πολιτιστικές, κοινωνικές και ανθρωπιστικές πρωτοβουλίες που αντικατοπτρίζουν την κληρονομιά και τις αξίες της οικογένειάς της. Συμμετέχει επίσης σε δημιουργικά και φιλανθρωπικά έργα μαζί με την αδελφή της, πριγκίπισσα Μαρία Κιάρα».

Δύο αντίθετοι κόσμοι

Η αντίθεση ανάμεσα στους δύο κόσμους δεν πέρασε απαρατήρητη από το Paris Match, το οποίο περιγράφει τη σχέση τους υπογραμμίζοντας: «Κλασική κομψότητα, ένα απίστευτα ασυνήθιστο ζευγάρι. Από τη μία, ένας πολιτικός που προέρχεται από τον λαό. Από την άλλη, μια πριγκίπισσα από τα υψηλότερα στρώματα της αριστοκρατίας. Εκείνη μεγάλωσε μέσα στην πολυτέλεια του Παρισιού, της Ρώμης και του Μονακό. Εκείνος δεν είναι κληρονόμος κανενός ονόματος, αλλά καθαρό προϊόν κοινωνικής ανόδου. Γεννημένος σε εργατική πολυκατοικία στο Σεν Ντενί, ανήκει σε εκείνη τη γαλλική παράδοση προσωπικοτήτων που επιβάλλονται όχι λόγω καταγωγής, αλλά χάρη στη θέλησή τους». Το έντυπο μάλιστα έκανε λόγο για ένα ζευγάρι που «επαναπροσδιορίζει την αγάπη, σε στυλ 21ου αιώνα».

Πολιτικοί αναλυτές συνδέουν τη χρονική στιγμή της αποκάλυψης με τις ραγδαίες εξελίξεις στο εσωτερικό της χώρας και τις πιθανές προεδρικές φιλοδοξίες του Μπαρντελά.

Σε περίπτωση που τα δικαστήρια στερήσουν τον Ιούλιο από τη Μαρίν Λεπέν το δικαίωμα να είναι υποψήφια για την προεδρία λόγω της υπόθεσης των κοινοβουλευτικών κονδυλίων, ο 30χρονος πρόεδρος του κόμματος αναμένεται να τεθεί επικεφαλής της εκστρατείας. Όπως εξηγούν παρατηρητές, ήταν κρίσιμο να ξεκαθαρίσει το τοπίο γύρω από την προσωπική του ζωή και το πρόσωπο που ενδέχεται να τον συνοδεύσει στο Μέγαρο των Ηλυσίων ως πρώτη κυρία, αποτρέποντας παράλληλα από νωρίς τυχόν αντιδράσεις από τη βάση των ψηφοφόρων του για τη σύνδεσή του με την αριστοκρατία.

