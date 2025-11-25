Γαλλία: Προβάδισμα Μπαρντελά στις προεδρικές εκλογές του 2027 δείχνει νέα δημοσκόπηση

Η γαλλική εταιρεία δημοσκοπήσεων Odoxa προέβλεψε για πρώτη φορά ότι ο 30χρονος ακροδεξιός ηγέτης Ζορντάν Μπαρντελά θα κέρδιζε τις επόμενες προεδρικές εκλογές, οι οποίες είναι προγραμματισμένες για το 2027, όποιος κι αν ήταν ο αντίπαλός του. Ο νυν πρόεδρος του κόμματος Εθνική Συσπείρωση (RN) και κληρονόμος της επί χρόνια ηγέτιδας Μαρίν Λεπέν, θα συγκέντρωνε περισσότερες ψήφους από οποιονδήποτε άλλον αν διεξάγονταν προεδρικές εκλογές αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με την Odoxa.

Ανάλογα με τον αντίπαλό του στον πρώτο γύρο, ο Μπαρντελά θα συγκέντρωνε είτε 35% είτε 36% των ψήφων, σύμφωνα με την Odoxa, ενώ θα κέρδιζε όποιον άλλον υποψήφιο θα ήταν αντίπαλός του στο δεύτερο γύρο.«Δυστυχώς για τον Ζορντάν Μπαρντελά και τους υποστηρικτές του, και ευτυχώς για όλους τους άλλους, το να είσαι το μεγάλο φαβορί σε προεδρικές εκλογές αρκετούς μήνες πριν λάβουν χώρα δεν αποτελεί εγγύηση επιτυχίας», επισημαίνει η Odoxa στην αναφορά που δημοσιοποίησε μαζί με τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης.

Στο παρελθόν, η Μαρίν Λεπέν και ο πατέρας της, Ζαν-Μαρί Λεπέν, είχαν βρεθεί αμφότεροι αντιμέτωποι με ευρείες πολιτικές συμμαχίες που τους νίκησαν τρεις φορές στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών. Στην 57χρονη Μαρίν Λεπέν εν τω μεταξύ έχει απαγορευθεί να διεκδικήσει δημόσια αξιώματα για πέντε χρόνια, αφότου δικαστήριο έκρινε την ίδια και ορισμένα μέλη του κόμματός της ένοχους για υπεξαίρεση κεφαλαίων τον Μάρτιο. Έχει ασκήσει έφεση κατά της απόφασης.

Ο Μπαρντελά, που έχει ξεπεράσει σε δημοτικότητα τη Λεπέν, θεωρείται ο φυσικός υποψήφιος του κόμματος εάν επικυρωθεί η απαγόρευση που της έχει επιβληθεί. Η Odoxa έθεσε τον Μπαρντελά υποψήφιο απέναντι στον ηγέτη της ριζοσπαστικής Αριστεράς Ζαν-Λικ Μελανσόν, τον μετριοπαθή αριστερό Ραφαέλ Γκλικσμάν και τους κεντρώους πρώην πρωθυπουργούς Γκαμπριέλ Ατάλ και Εντουάρ Φιλίπ.

Η δημοσκόπηση έδειξε πως ο Μπαρντελά θα κέρδιζε με 74% έναντι του Μελανσόν στον δεύτερο γύρο και με 53% έναντι του Φιλίπ. Το περιθώριο σφάλματος της δημοσκόπησης ήταν 2,5 ποσοστιαίες μονάδες. Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, άλλη δημοσκόπηση είχε δείξει πωςο Μπαρντελά θα έχανε με μικρή διαφορά στον δεύτερο γύρο αν είχε αντίπαλο τον Φιλίπ.