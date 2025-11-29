Γαλλία - Μπαρντελά: Δέχθηκε επίθεση ενώ υπέγραφε βιβλία - 70χρονος του πέταξε αβγό στο κεφάλι

 Ένας άνδρας βγήκε από την ουρά και του πέταξε αβγό κατά τη διάρκεια υπογραφής του νέου του βιβλίου 

Γαλλία - Μπαρντελά: Δέχθηκε επίθεση ενώ υπέγραφε βιβλία - 70χρονος του πέταξε αβγό στο κεφάλι

Η Λεπέν με τον Μπαρντελά

Ο πρόεδρος του Εθνικού Συναγερμού, Τζορντάν Μπαρντελά, δέχθηκε επίθεση το Σάββατο κατά τη διάρκεια εκδήλωσης υπογραφής του νέου του βιβλίου στο Μουασάκ, στην περιοχή Ταρν-ε-Γκαρόν, όπως ανέφερε το περιβάλλον του στο BFMTV.

Γύρω στις 3:45 μ.μ., ένας 74χρονος άνδρας βγήκε από την ουρά, όρμησε στον Jordan Bardella και «του πέταξε ένα αυγό στο κεφάλι», σύμφωνα με πληροφορίες της ICI Oksitanie

Αμέσως επενέβη η ομάδα ασφαλείας και ο πρόεδρος του Εθνικού Συναγερμού (RN) δεν τραυματίστηκε, επιβεβαίωσε το κόμμα.

Μεταφέρθηκε προσωρινά εκτός χώρου για περίπου 20 λεπτά και στη συνέχεια επέστρεψε για να συνεχίσει τη συνάντηση με τους αναγνώστες του.

Η ηγεσία του κόμματος συνέδεσε το περιστατικό με την παρουσία περίπου πενήντα διαδηλωτών έξω από τον χώρο της εκδήλωσης. Ο Εθνικός Συναγερμός προχώρησε σε καταγγελίες τόσο για λογαριασμό του Μπαρντελά όσο και στο όνομα του κόμματος.

Το βιβλίο του Μπαρντελά έχει τίτλο: «Τι θέλουν οι Γάλλοι»

Ο δράστης συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση, δήλωσε το γραφείο του εισαγγελέα. Έχει ήδη υποβληθεί μήνυση εκ μέρους του Jordan Bardella και του κόμματός του, σύμφωνα με πληροφορίες.

Σύμφωνα με αστυνομική πηγή, ο δράστης είναι αριστερός ακτιβιστής, είχε συμμετάσχει σε αντιφασιστική διαδήλωση που διοργανώθηκε στο Moissac νωρίτερα από το συνδικάτο CGT, για να διαμαρτυρηθεί για την επίσκεψη του Jordan Bardella και την παροχή από την πόλη μιας κοινοτικής αίθουσας για την υπογραφή του βιβλίου.

