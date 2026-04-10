Ανατριχιαστικοί ισχυρισμοί: Η σκοτεινή πλευρά «Zero» δολοφόνησε την 7χρονη Αθηνά

Όλο και περισσότερες ανατριχιαστικές λεπτομέρειες αποκαλύπτονται για την άγρια δολοφονίας της 7χρονης Αθηνάς Στραντ, με δράστη έναν οδηγό μεταφορικής εταιρίας, ο οποίος είχε αναλάβει να τις παραδώσει ένα από τα χριστουγεννιάτικα δώρα της, στο σπίτι της στο Τέξας, στα τέλη Νοεμβρίου του 2022.

Σύμφωνα με βίντεο από την ανάκριση της αστυνομίας που προβλήθηκε στο δικαστήριο την Πέμπτη, ο 34χρονος διέταξε την τρομοκρατημένη μικρή, λέγοντάς της ότι θα την πήγαινε στο νοσοκομείο .

«Απλά μπες στο πίσω μέρος του φορτηγού, πάμε στο νοσοκομείο», είπε ο Χόρνερ στους ανακριτές για την τελευταία τους ανταλλαγή, ενώ αρνήθηκε ότι είχε σκοτώσει την Στραντ.

Αντίθετα, ισχυρίστηκε ότι το alter ego του, ο «Zero», ήταν αυτός που δολοφόνησε το κοριτσάκι.

Ο Χόρνερ είπε στην αστυνομία ότι χτύπησε κατά λάθος τη Στραντ με το φορτηγό του και ισχυρίστηκε ότι προσπάθησε να την ηρεμήσει — αλλά όταν δεν τα κατάφερε, η σκοτεινή πλευρά του «ανέλαβε τον έλεγχο».

Ο Χόρνερ επέμεινε ότι ήταν ο «Ζέρο» — και όχι ο ίδιος — που απαίτησε από το 30 κιλών παιδί να μπει στο φορτηγό του, πριν το στραγγαλίσει, το γδύσει και πετάξει το πτώμα του στον ποταμό Τρίνιτι, όπου και βρέθηκε δύο μέρες αργότερα.

Υπάρχουν επίσης στοιχεία που δείχνουν ότι ο δράστης κακοποίησε σεξουαλικά το κορίτσι είτε πριν είτε μετά τη δολοφονία της.

«Δεν το έκανα εγώ, αλλά αυτός το έκανε, και αυτό είναι που με τρελαίνει», δήλωσε ο Χόρνερ στην αστυνομία μετά τη σύλληψή του.

«Αναρωτιέμαι ποιος στο διάολο ήταν στο μυαλό μου όλο αυτό το διάστημα.»

Ο Χόρνερ ομολόγησε απροσδόκητα την Τρίτη την ενοχή του για τη φρικτή δολοφονία, ακριβώς τη στιγμή που επρόκειτο να ξεκινήσει η δίκη του για φόνο.

Αντιμετωπίζει σε περίπτωση καταδίκης τη θανατική ποινή