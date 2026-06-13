Μοναδικά πλάνα: Καρχαρίας «καλικάντζαρος» εντοπίστηκε για πρώτη φορά στο φυσικό του περιβάλλον

Snapshot Ο καρχαρίας καλικάντζαρος καταγράφηκε για πρώτη φορά ζωντανός στο φυσικό του περιβάλλον το 2024 στην τάφρο Τόνγκα, σε βάθος μεγαλύτερο κατά 108 μέτρα από τα προηγούμενα γνωστά όρια.

Χρησιμοποιήθηκε απομακρυσμένη κάμερα με δόλωμα για την παρακολούθηση αυτού του αρπακτικού σε μεγάλο βάθος, όπου δεν φτάνει φυσικό φως.

Μια προηγούμενη πιθανή παρατήρηση καρχαρία καλικάντζαρου έγινε το 2019 κοντά στο νησί Jarvis και την ατόλη της Παλμύρας στον κεντρικό Ειρηνικό.

Ο καρχαρίας καλικάντζαρος είναι ένα ζωντανό απολίθωμα και ο μοναδικός επιζών μιας οικογένειας που υπάρχει για 125 εκατομμύρια χρόνια.

Οι πρόσφατες ανακαλύψεις διευρύνουν τη γνώση για την κατανομή και το βάθος διαβίωσης αυτού του σπάνιου είδους βαθιάς θάλασσας. Snapshot powered by AI

Ο καρχαρίας καλικάντζαρος (Goblin) βαθέων υδάτων, εντοπίστηκε για πρώτη φορά πριν από 100 χρόνια, όταν πιάστηκε κατά λάθος από ψαράδες.

Τώρα, για πρώτη φορά καταγράφηκε στο φυσικό του περιβάλλον - χιλιάδες πόδια κάτω από την επιφάνεια του ωκεανού χωρίς φυσικό φως.

Χρησιμοποιώντας μια απομακρυσμένη κάμερα με δόλωμα, οι επιστήμονες κατασκόπευσαν τον καρχαρία στην τάφρο Τόνγκα του Νότιου Ειρηνικού Ωκεανού, ένα από τα βαθύτερα μέρη της θάλασσας το 2024, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε τον περασμένο μήνα.

«Ο καρχαρίας Goblin είναι ένα από αυτά τα χαρισματικά ζώα βαθέων υδάτων που ποτέ δεν πίστευα ότι θα βλέπαμε ζωντανά, και στη συνέχεια το να το κάνουμε ήταν καταπληκτικό, αλλά το να μάθω ότι οι συνάδελφοι στη Χαβάη είδαν επίσης ένα ήταν απλά απίστευτο», δήλωσε ο θαλάσσιος βιολόγος και διευθυντής στο Κέντρο Ερευνών Βαθέων Υδάτων Minderoo-UWA, Alan Jamieson, σε δήλωση τύπου που κυκλοφόρησε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα

Οι επιστήμονες δεν το γνώριζαν εκείνη την εποχή, αλλά μια άλλη παρατήρηση πιθανότατα συνέβη το 2019, όταν το υποβρύχιο ερευνητικό σκάφος M/V Nautilus κατέγραψε έναν καρχαρία καλικάντζαρο χιλιάδες μίλια μακριά κοντά στο νησί Jarvis και την ατόλη της Παλμύρας στον κεντρικό Ειρηνικό.

«Το να βλέπεις τον πιο εμβληματικό από όλους τους καρχαρίες βαθέων υδάτων ζωντανό και να φαίνεται υγιής στο φυσικό του περιβάλλον είναι μια μοναδική τιμή», δήλωσε ο Aaron Judah, ερευνητής στο Τμήμα Ωκεανογραφίας του Πανεπιστημίου της Χαβάης, σε δήλωση σχετικά με τις δύο ανακαλύψεις.

«Ήμουν επίσης πολύ έκπληκτος για το πόσο βαθιά βρέθηκε αυτό το είδος. Η παρατήρηση από την πλαγιά της τάφρου της Τόνγκα είναι σχεδόν 700 μέτρα βαθύτερα από ό,τι ήταν γνωστό ότι ζει αυτό το είδος».

Οι ανακαλύψεις του 2019 και του 2024 ήταν συμπληρωματικές, καθώς τα πλάνα από τα μέσα του Ειρηνικού άνοιξαν τον χάρτη για το πού περιφέρονται αυτά τα πλάσματα, ενώ η συνάντηση στην Τάφρο της Τόνγκα κατέρριψε τα προηγούμενα ρεκόρ βάθους για το είδος κατά 108 μέτρα.

Αυτό το παράξενο αρπακτικό — με μέσο μήκος περίπου 3,6 μέτρα, σχεδόν ζελατινώδες σώμα, τεράστιο ρύγχος και δόντια σαν ξυράφια — είναι ένα ζωντανό απολίθωμα.

Παραμένει ο μοναδικός επιζών μιας οικογενειακής γενεαλογίας που χρονολογείται πριν από 125 εκατομμύρια χρόνια, σύμφωνα με την Υπηρεσία Ψαριών και Άγριας Ζωής των ΗΠΑ.