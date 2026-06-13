Σαββατοκύριακο στην Αθήνα με Σπίλμπεργκ, Φεστιβάλ Αθηνών και Chris Isaak

Snapshot Η παράσταση «Stores Ομορφιά, Ισότητα, Ευτυχία» του Γιώργου Βαλαή παρουσιάζεται στις 14 και 15 Ιουνίου στο Πειραιώς 260 και εξερευνά τις επιθυμίες και τη μοναξιά στη σύγχρονη ζωή μέσα από ένα πολυκατάστημα.

Ο Ηλίας Γιαννακάκης σκηνοθετεί το ντοκιμαντέρ «Ηλίας Γιαννακάκης 2005

2015. Στα χρόνια του Λούκου», που προβάλλεται στις 13 Ιουνίου στο Πειραιώς 260 και αναδεικνύει το έργο του Γιώργου Λούκου στο Φεστιβάλ Αθηνών.

Η ταινία «Ημέρα Αποκάλυψης» του Στίβεν Σπίλμπεργκ, με σενάριο Ντέιβιντ Κεπ, προβάλλεται ως μία από τις πιο πολυαναμενόμενες κινηματογραφικές παραγωγές της χρονιάς.

Ο Chris Isaak θα δώσει συναυλία στις 13 Ιουνίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού, παρουσιάζοντας τις γνωστές επιτυχίες του και το χαρακτηριστικό rock 'n' roll στυλ του. Snapshot powered by AI

Θέατρο

Γιώργος Βαλαής Stores Ομορφιά, Ισότητα, Ευτυχία

Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου

Σε ένα φαινομενικά συνηθισμένο πολυκατάστημα, άνθρωποι συναντιούνται, περιμένουν, ονειρεύονται και αναζητούν μια διαφορετική εκδοχή του εαυτού τους. Μέσα από μουσική, χιούμορ και στιγμές καθημερινής τρέλας, η παράσταση φωτίζει τις επιθυμίες, τις ματαιώσεις και τη μοναξιά της σύγχρονης ζωής, αποκαλύπτοντας όσα κρύβονται πίσω από τη λάμψη της κατανάλωσης.

https://www.instagram.com/reel/DZcXq4AMmip/

Πειραιώς 260

14 και 15 Ιουνίου στις 21:00

Σκηνοθεσία: Γιώργος Βαλαής

Παίζουν: Χαρά Γιώτα, Θανάσης Δόβρης, Πύρρος Θεοφανόπουλος, Ρωμανός Καλοκύρης, Ειρήνη Μακρή, Βιβή Πέτση, Ελπινίκη Σαριπανίδου

Ηλίας Γιαννακάκης 2005-2015. Στα χρόνια του Λούκου

Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου

Ένα ντοκιμαντέρ-αφιέρωμα στον Γιώργο Λούκο, τον άνθρωπο που αναμόρφωσε το Φεστιβάλ Αθηνών και συνέβαλε καθοριστικά στη σύνδεση της ελληνικής σκηνής με το διεθνές καλλιτεχνικό γίγνεσθαι.

Μέσα από σπάνιο αρχειακό υλικό και νέες μαρτυρίες, ο σκηνοθέτης Ηλίας Γιαννακάκης φωτίζει μια δεκαετία που άφησε ισχυρό αποτύπωμα στον πολιτιστικό χάρτη της πόλης και ανέδειξε την Πειραιώς 260 σε σημείο αναφοράς για το σύγχρονο θέατρο και τις τέχνες.

Πειραιώς 260

13 Ιουνίου στις 19:30

Σενάριο - Σκηνοθεσία: Ηλίας Γιαννακάκης

Προτάσεις σινεμά

«Ημέρα Αποκάλυψης»

του Στίβεν Σπίλμπεργκ

Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ επιστρέφει με μια νέα κινηματογραφική περιπέτεια, έχοντας στο πλευρό του ένα εντυπωσιακό καστ με τους Έμιλι Μπλαντ, Τζος Ο’Κόνορ, Κόλιν Φερθ, Ίβ Χιούσον και Κόλμαν Ντομίνγκο.

Το σενάριο υπογράφει ο Ντέιβιντ Κεπ, στενός συνεργάτης του σκηνοθέτη σε μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, δημιουργώντας υψηλές προσδοκίες για μία από τις πιο πολυαναμενόμενες ταινίες της χρονιάς.

Μουσική

Chris Isaak

Ο Chris Isaak επιστρέφει στην Αθήνα για μια βραδιά γεμάτη νοσταλγία, ρομαντισμό και διαχρονικές επιτυχίες. Ο δημιουργός του εμβληματικού «Wicked Game» ανεβαίνει στη σκηνή του Λυκαβηττού μαζί με τους Silvertone, σε μια συναυλία που υπόσχεται να ταξιδέψει το κοινό στον ιδιαίτερο κόσμο του rock 'n' roll και των κινηματογραφικών μελωδιών που τον καθιέρωσαν ως μία από τις πιο ξεχωριστές φωνές της αμερικανικής μουσικής.

13 Ιουνίου στις 21:15

Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού

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