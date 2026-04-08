Τέξας: Αντιμέτωπος μέχρι και με τη θανατική ποινή ο διανομέας που στραγγάλισε την 7χρονη

Η εικόνα, που δόθηκε στη δημοσιότητα από τους εισαγγελείς την Τρίτη, δείχνει την 7χρονη Αθηνά Στραντ να στέκεται όρθια πίσω από τον Τάνερ Χόρνερ την ημέρα που δολοφονήθηκε τον Νοέμβριο του 2022

Επιμέλεια - Ειρήνη Κοστιούκ

  • Ο Τάνερ Χόρνερ, διανομέας FedEx, ομολόγησε την απαγωγή και τον στραγγαλισμό της 7χρονης Αθηνάς Στραντ στο Τέξας τον Νοέμβριο του 2022.
  • Ο Χόρνερ αντιμετωπίζει ποινή θανατικής καταδίκης ή ισόβιας κάθειρξης.
  • Η δημοσιοποιημένη φωτογραφία αναιρεί τον ισχυρισμό του ότι χτύπησε την Αθηνά με το φορτηγό, καθώς δεν φαίνεται τραυματισμένη πριν τη δολοφονία.
  • Οι ένορκοι θα εξετάσουν βίντεο και ηχητικό υλικό από τις κάμερες ασφαλείας του φορτηγού που καταγράφουν τα πραγματικά γεγονότα.
  • Η κοινότητα της κομητείας Γουάις κινητοποιήθηκε μαζικά στην αναζήτηση της Αθηνάς μετά την εξαφάνισή της, με τη συμμετοχή περίπου 300 πολιτών.
Μια συγκλονιστική φωτογραφία που δείχνει μια 7χρονη λίγα δευτερόλεπτα πριν την στραγγαλίσει ένας διανομέας της FedEx που την απήγαγε, αφού είχε παραδώσει το δώρο της στο σπίτι της στο Τέξας προκαλεί ανατριχίλα στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η εικόνα, που δόθηκε στη δημοσιότητα από τους εισαγγελείς την Τρίτη, δείχνει την 7χρονη Αθηνά Στραντ να στέκεται όρθια πίσω από τον Τάνερ Χόρνερ την ημέρα που δολοφονήθηκε τον Νοέμβριο του 2022.

Ο διανομέας, δήλωσε ένοχος ενώπιον του δικαστηρίου κατά της διάρκεια της δίκης. Αντιμετωπίζει είτε τη θανατική ποινή, είτε την ισόβια κάθειρξη.

«Το μόνο αληθινό πράγμα που είπε ο Τάνερ Χόρνερ στις αρχές ήταν ότι την σκότωσε», δήλωσε ο εισαγγελέας της κομητείας Γουάις, Τζέιμς Στέιντον, κατά τη διάρκεια των εναρκτήριων δηλώσεων. «Το μοτίβο και το πλέγμα των ψεμάτων που έφτιαξε, θα σας είναι δύσκολο να το παρακολουθήσετε. Είναι ψέμα πάνω σε ψέμα πάνω σε ψέμα πάνω σε ψέμα.»

Ο 43χρονος Χόρνερ, ο οποίος κατηγορείται για την απαγωγή και τον στραγγαλισμό της 7χρονης, υποστήριξε στις Αρχές ότι την χτύπησε καταλάθος με το φορτηγό του, πανικοβλήθηκε και την έβαλε μέσα στο όχημα του. Στη συνέχεια, υποστήριξε ότι την στραγγάλισε μέσα στο φορτηγό και πέταξε την σορό της 11 χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι της, σε έναν δρόμο. Η σορός της Αθηνάς βρέθηκε δύο ημέρες αργότερα.

Ωστόσο, η φωτογραφία που δόθηκε στην δημοσιότητα καταρρίπτει τον ισχυρισμό του ότι χτύπησε την 7χρονη με το όχημά του, καθώς δεν φαίνεται να είναι τραυματισμένη.

Σύμφωνα με την εισαγγελία της πολιτείας, ο 43χρονος είπε πολλά ψέματα κατά την διάρκεια της έρευνας των Αρχών για τον θάνατο της 7χρονης και ο εισαγγελέας Τζέιμς Στέιντον τον προειδοποίησε ότι οι ένορκοι θα δουν το βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας του φορτηγού και θα ακούσουν τι ακριβώς συνέβη.

«Κάποιος κάλυψε την κάμερα, αλλά ο ήχος λειτουργούσε κανονικά. Θα ακούσετε τι μπορεί να κάνει ένας άνδρας σε ένα παιδί», υποστήριξε.

Η Αθηνά επρόκειτο να επιστρέψει στην Οκλαχόμα με τη μητέρα της μετά τις διακοπές στο Τέξας, όπου έμενε με τον πατέρα της, Τζέικομπ Στραντ, και τη μητριά της, Άσλεϊ Στραντ, στην κομητεία Γουάις.

Την Τρίτη, η Άσλεϊ Στραντ κατέθεσε περιγράφοντας τα γεγονότα που ακολούθησαν την εξαφάνιση της Αθηνάς. «Σκέφτηκα ότι ίσως απλώς κρυβόταν κάπου», δήλωσε η ίδια.

Ο πρώην σερίφης της κομητείας Γουάις, Λέιν Άκιν, κατέθεσε επίσης, αναφέροντας ότι οι προσπάθειες αναζήτησης της 7χρονης ήταν μια πρωτοβουλία της κοινότητας

«Δεν θα ξεχάσω ποτέ το πρωί της 1ης Δεκεμβρίου, όταν πολίτες από όλα τα μέρη της κομητείας Γουάις ήρθαν για να μας βοηθήσουν να βρούμε το παιδί. Τους βάλαμε να δουλέψουν μαζί με τους βοηθούς μας, τους ερευνητές μας και τους θηροφύλακες μας. Περίπου 300 πολίτες ήρθαν, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας. Κάποιοι έφεραν άλογα και άλλοι σκύλους», είπε ο Άκιν. «Εκτιμώ το γεγονός ότι τόσοι πολλοί άνθρωποι ήρθαν να μας βοηθήσουν εκείνη την ημέρα».

