ΗΠΑ: Καταδικάστηκε σε θάνατο ο κούριερ που απήγαγε και στραγγάλισε 7χρονη - «Πού με πας;»

Το τραγικό περιστατικό συνέβη τον Νοέμβριο του 2022 στην πόλη Paradise του Τέξας

Δημήτρης Δρίζος

  • Ο Τάνερ Χόρνερ καταδικάστηκε σε θάνατο για την απαγωγή και δολοφονία της 7χρονης Athena Strand στο Τέξας το 2022.
  • Ο Χόρνερ προσέγγισε το σπίτι της Athena με δώρο και τη στραγγάλισε μετά την απαγωγή της, αφήνοντας το σώμα της σε χείμαρρο 14 χιλιόμετρα μακριά.
  • Η δίκη περιελάμβανε ηχητικό ντοκουμέντο όπου η Athena ρωτά τον Χόρνερ αν είναι απαγωγέας, και εκείνος παραδέχεται ότι την απήγαγε λόγω της ομορφιάς της.
  • Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι η Athena πέθανε από στραγγαλισμό και ασφυξία, χωρίς ενδείξεις σεξουαλικής κακοποίησης, ενώ ανδρικό DNA βρέθηκε σε δείγματα από το κουτί συλλογής πειστηρίων.
  • Ο Χόρνερ παραδέχθηκε την ενοχή του πριν τη δίκη και απορρίφθηκε ο ισχυρισμός του για alter ego που έλεγχε τη συμπεριφορά του.
Σε θάνατο καταδικάστηκε ο Τάνερ Χόρνερ, ο οδηγός της FedEx που κρίθηκε ένοχος για την απαγωγή και τη δολοφονία της 7χρονης Athena Strand στο Τέξας, σε μία υπόθεση που συγκλόνισε τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο 34χρονος παραδέχθηκε την ενοχή του λίγες ώρες πριν την έναρξη της δίκης του, ενώ οι ένορκοι αποφάσισαν γρήγορα την επιβολή της θανατικής ποινής.

Το τραγικό περιστατικό συνέβη τον Νοέμβριο του 2022 στην πόλη Paradise του Τέξας. Ο Χόρνερ, ενώ πραγματοποιούσε παραδόσεις δεμάτων, προσέγγισε το σπίτι της μικρής Athena κρατώντας ένα κουτί με κούκλες Barbie, που προοριζόταν ως χριστουγεννιάτικο δώρο. Σύμφωνα με τις αρχές, άρπαξε το κορίτσι, το έβαλε στο φορτηγό της FedEx και το στραγγάλισε λίγο αργότερα, εγκαταλείποντας το σώμα της σε χείμαρρο περίπου 14 χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι της.

Σε ηχητικό που παρουσιάστηκε στο δικαστήριο, η Athena ακούγεται να ρωτά:

  • «Είναι αυτό το σπίτι σου;»
    Ο Χόρνερ απαντά:«Όχι, δεν μένω εδώ γύρω».
  • Λίγο αργότερα, η 7χρονη τον ρωτά: «Πού πάμε; Τι κάνεις;»
  • Και εκείνος απαντά: «Θα κάνουμε παρέα για λίγο».

Σύμφωνα με το δικαστήριο, ο δράστης ζήτησε από το παιδί να βγάλει την μπλούζα του και την έκανε να σωπάσει όταν εκείνη άρχισε να κλαίει και να ζητά τη μητέρα της.

Σε μία από τις πιο σοκαριστικές στιγμές του ηχητικού, η Athena τον ρωτά μέσα σε λυγμούς: «Είσαι απαγωγέας; Γιατί μου το κάνεις αυτό;»

Ο Χόρνερ απαντά: «Επειδή είσαι όμορφη. Το ξέρεις αυτό;»

Η μικρή προσπαθεί να καταλάβει τι συμβαίνει, ενώ εκείνος επιμένει ότι θα βρίσκονται μαζί για λίγο. Το συγκλονιστικό ηχητικό περιγράφει τη στιγμή που η 7χρονη προσπαθεί να βρει απαντήσεις και να ζητήσει τη μητέρα της.

Μετά την ανακοίνωση της θανατικής ποινής, ο θείος της Athena, Elijah Strand, απευθύνθηκε στον δολοφόνο λέγοντας ότι το όνομά του θα ξεχαστεί, ενώ το όνομα της μικρής θα μείνει ζωντανό στη μνήμη όλων. Ο εισαγγελέας James Stainton χαρακτήρισε τη μικρή «μαχήτρια» και τόνισε ότι το έγκλημα του Χόρνερ αποτελεί παράδειγμα του γιατί διατηρείται η θανατική ποινή στο Τέξας.

Η ιατροδικαστική εξέταση κατέληξε ότι η Athena πέθανε από στραγγαλισμό και ασφυξία, χωρίς να υπάρχουν ενδείξεις σεξουαλικής κακοποίησης. Παράλληλα, ανδρικό DNA βρέθηκε σε δείγματα από το κουτί συλλογής πειστηρίων της 7χρονης. Ο Χόρνερ αρχικά υποστήριξε ότι η δολοφονία έγινε κατά λάθος και ότι ένα alter ego με το όνομα «Zero» πήρε τον έλεγχο της κατάστασης, ισχυρισμός που απορρίφθηκε από τους εισαγγελείς ως ψευδής.

