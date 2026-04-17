Οι ένορκοι έκλαιγαν ακούγοντας το ηχητικό από τα τελευταία λόγια της Αθηνάς: «Είσαι απαγωγέας;»

Δεν άντεξαν οι συγγενείς και αποχώρησαν από τη δικαστική αίθουσα 

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

  • Οι ένορκοι και οι συγγενείς της 7χρονης Αθηνάς συγκλονίστηκαν και ξέσπασαν σε δάκρυα ακούγοντας ηχητικό απόσπασμα με τα τελευταία της λόγια στον δολοφόνο Τάνερ Χόρνερ.
  • Ο Χόρνερ ομολόγησε τη δολοφονία της Αθηνάς και αντιμετωπίζει ποινή ισόβιας κάθειρξης ή θανατική ποινή, με τους ενόρκους να αποφασίζουν την ποινή του.
  • Το ηχητικό και βίντεο δείχνουν τον Χόρνερ να απαγάγει την Αθηνά, να της απαγορεύει να φωνάξει και να την στραγγαλίζει, παρά τους ισχυρισμούς του ότι ήταν ατύχημα.
  • Η δίκη διεξάγεται στο Τέξας και ο δικαστής επέτρεψε την προβολή του ανησυχητικού υλικού μόνο μετά από προειδοποίηση, με τη διαδικασία να διακόπτεται για τις ζωντανές ροές κατά την προβολή.
  • Οι εισαγγελείς χαρακτήρισαν ψευδείς τους ισχυρισμούς του Χόρνερ ότι η δολοφονία έγινε από φόβο να μην αποκαλυφθεί το ατύχημα με το φορτηγό.
Ανατρίχιασαν όλοι μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου του Τέξας, όπου διεξάγεται η δίκη για τη δολοφονία της 7χρονης Αθηνάς Στραντ, από έναν κούριερ που θα της παρέδιδε το χριστουγεννιάτικο δώρο της, όταν ακούστε το ηχιτικό ντοκουμέντο από τις τελευταίες στιγμές της και το διάλογό της με τον απαγωγέα και δολοφόνο της.

Η Αθηνά, ακούστηκε επανειλημμένα να ρωτά «Είσαι απαγωγέας;» του καθ' ομολογία δολοφόνου Τάνερ Χόρνερ σε αηδιαστικά και σπαρακτικά πλάνα από τις τελευταίες της στιγμές που προβλήθηκαν στους ενόρκους την Πέμπτη.

Ο Χόρνερ – ο οποίος ομολόγησε την ενοχή του για τη δολοφονία του κοριτσιού την περασμένη εβδομάδα και τώρα αντιμετωπίζει τη θανατική ποινή – απάντησε διατάζοντας την Αθηνά να καθίσει και να κάνει ησυχία και απείλησε να της κάνει κακό αν δεν το έκανε, σύμφωνα με το NBC Dallas-Fort Worth.

Το βίντεο γυρίστηκε μέσα από το επαγγελματικό φορτηγό τον Νοέμβριο του 2022, τη μοιραία ημέρα.

(Αυτό το βίντεο δείχνει τον Tanner Horner να σταματά σε ένα βενζινάδικο για να καθαρίσει το φορτηγάκι μετά τη δολοφονία της Αθηνάς)

Ο Χόρνερ ήταν μόνος στο φορτηγό στην αρχή, αλλά στη συνέχεια προφανώς σταμάτησε στο σπίτι της Αθηνάς και την άρπαξε από τον δρόμο – με το βίντεο να τον δείχνει να περπατά πίσω στο φορτηγό του με την Αθηνά να ακολουθεί από πίσω και στη συνέχεια την πόρτα του φορτηγού να ανοίγει με εκείνη να στέκεται στο πλευρό του.

Στη συνέχεια τη σηκώνει στο φορτηγό, μπαίνει πίσω από το τιμόνι και φεύγει καθώς η Αθηνά αρχίζει να τον ρωτά αν είναι απαγωγέας.

Αντί να απαντήσει, ο Χόρνερ άρχισε να κουβεντιάζει μαζί της για το σχολείο και τους δασκάλους της.

Ο Χόρνερ κάλυψε τελικά την κάμερα του φορτηγού, αφήνοντας την αίθουσα του δικαστηρίου να ακούσει μόνο ήχο από τη φρίκη που επρόκειτο να εκτυλιχθεί.

«Είσαι πραγματικά όμορφη. Το ξέρεις αυτό;» είπε κάποια στιγμή, πριν το φορτηγό φαίνεται να έχει σταματήσει.

«Αυτό είναι το σπίτι σου;» ρώτησε τότε η Αθηνά.

«Όχι. Δεν μένω εδώ γύρω», απάντησε, και όταν ρώτησε πού μένει, ο Χόρνερ είπε «μακριά».

«Τι κάνουμε;» ρώτησε τότε η Αθηνά.

«Κάνουμε παρέα», είπε.

«Εντάξει».

Αλλά μέσα σε λίγα λεπτά ο Χόρνερ ακούστηκε να λέει στην Αθηνά να βγάλει το πουκάμισό της, με το κορίτσι να απαντά «όχι» και να ζητά τη μαμά της.

Στη συνέχεια άρχισε να κλαίει και να ουρλιάζει ενώ οι θόρυβοι ακούγονται από το φορτηγό.

Οι ένορκοι ξέσπασαν σε λυγμούς μέχρι να τελειώσει το βίντεο, ενώ μέλη της οικογένειας της Αθηνάς εγκατέλειπαν τη δικαστική αίθουσα την ώρα της προβολής του βίντεο, σύμφωνα με το NBC Dallas-Fort Worth.

Ο δικαστής προειδοποίησε την αίθουσα του δικαστηρίου πριν από το κλιπ ότι αυτό που επρόκειτο να δουν ήταν εξαιρετικά ανησυχητικό. Οι ζωντανές ροές της διαδικασίας διακόπηκαν επίσης πριν από την αναπαραγωγή του κλιπ.

«Αν νομίζετε ότι δεν μπορείτε να το παρακολουθήσετε ή να το ακούσετε, φύγετε τώρα. Τώρα είναι η ώρα σας να βγείτε έξω», είπε ο δικαστής Τζορτζ Γκάλαχερ.

Ο Χόρνερ αντιμετωπίζει ισόβιας κάθειρξης ή θανατική ποινή, με τους ενόρκους να αποφασίζουν για την τύχη του μετά την παραδοχή της ενοχής του.

Ισχυρίστηκε ότι χτύπησε κατά λάθος την Αθηνά με το φορτηγό του ενώ παρέδιδε ένα δέμα και ότι την πήρε και τη σκότωσε - στραγγαλίζοντάς την με γυμνά χέρια - από φόβο ότι θα τον αποκαλύψει.

Οι εισαγγελείς δεν αποδέχθηκαν τους ισχυρισμούς του, κάνοντας λόγο για ξεκάθαρα ψέματα.

