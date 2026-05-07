Ηράκλειο: Στη φυλακή ο 54χρονος δολοφόνος του Νικήτα και η σύζυγός του - «Δεν όριζα τον εαυτό μου»

«Ένα μαύρο πέπλο είχε σκεπάσει το μυαλό μου», δήλωσε στην απολογία του ο 54χρονος δράστης

Newsbomb

Στη φυλακή οδηγήθηκαν ο 54χρονος δολοφόνος του 21χρονου Νικήτα και η 56χρονη σύζυγός του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretalive.gr, για λόγους ασφαλείας είχε σκοπίμως διαρρεύσει ότι οι απολογίες τους θα πραγματοποιούνταν τη Δευτέρα. Ωστόσο, η διαδικασία διεξήχθη τελικά την Πέμπτη, στα γραφεία της Ασφάλειας Ηρακλείου, στο Αστυνομικό Μέγαρο, παρουσία των συνηγόρων τους.

Έπειτα από πολύωρη και συναισθηματικά φορτισμένη διαδικασία, και οι δύο κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι για τη δολοφονία που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο.

«Στο πρόσωπό του εκείνη τη στιγμή δεν έβλεπα τίποτα άλλο παρά τον φονιά του γιου μου. Δεν ήμουν ο εαυτός μου. Εξάλλου, ο πραγματικός Κώστας είχε χαθεί από καιρό. Δεν όριζα τον εαυτό μου, τη σκέψη μου και τη συμπεριφορά μου. Ένα μαύρο πέπλο είχε σκεπάσει το μυαλό μου», φέρεται να ισχυρίστηκε, μεταξύ άλλων, στην απολογία ο 54χρονος.

Από την πλευρά της, η 56χρονη υποστήριξε: «Το μόνο που θυμάμαι είναι ότι κατάφερα να ουρλιάξω “Κώστα, μη, μη, μη!”, αλλά ήταν πλέον αργά. Οι εικόνες που αντίκρισα θα μείνουν για πάντα χαραγμένες στη μνήμη μου. Το μόνο που έχω να σας πω είναι ότι αυτός που σκότωσε τον συγχωρεμένο δεν ήταν ο Κώστας μου. Ήταν ένας άλλος άνθρωπος. Δεν είχε καν την όψη του Κωστή μου. Ήταν ένας τρελός, ένα ακάθαρτο πνεύμα, χωρίς επαφή με το περιβάλλον».

Αδελφή δολοφονημένου Νικήτα: «Δεν σας σκότωσε κιόλας» μου είπε αστυνομικός για τον δράστη

Τις δύσκολες ώρες που έζησε η οικογένεια του δολοφονημένου Νικήτα επί τρία χρόνια μετά το θανατηφόρο τροχαίο, τον εκφοβισμό και τις απειλές του δράστη μίλησε η αδελφή του 21χρονου, Ελεάννα.

Με δηλώσεις της στο Mega η αδελφή του Νικήτα, η οποία έδιωξε τους αστυνομικούς από την κηδεία του 21χρονου μίλησε για τη στάση της αστυνομίας στην υπόθεση.

«Όσον αφορά την αστυνομία, την πρώτη φορά πήγα τον Ιούλιο του ’24 εγώ μόνη μου κρυφά γιατί οι δικοί μου δεν ήθελαν να θεωρούν οι απέναντι ότι προκαλούμε. Όπως λέγανε ότι προκαλούσαμε που δεν προκαλούσαμε. Ο αδελφός μου ήταν το καλύτερο παιδί. Πήγα λοιπόν και μίλησα με τον διοικητή, νομίζω, και του είπα τι με απασχολεί. Μου είπε να φέρω τη μητέρα μου και την αδελφή μου να του μιλήσουν και εκείνες να του πουν ότι φοβούνται, όπως και έγινε τρεις μέρες μετά».

Και συνέχισε: «Μιλήσαμε σε έναν αστυνομικό παρουσία και κάποιου άλλου αστυνομικού. Και ενώ λέγαμε για ποιον λόγο φοβόμαστε, τι συμβαίνει ο δεύτερος αστυνομικός γύρισε και μου είπε… μάλλον τους ενημέρωσα γιατί ξέραμε από γνωστό ότι έχουν όπλο, έχει όπλο ο φονιάς. Το ξέρουμε από γνωστούς ότι περηφανεύεται ότι έχει όπλο και θα τον σκοτώσει. Όταν λοιπόν τους είπαμε ότι φοβόμαστε γύρισε και μας είπε ο δεύτερος αστυνομικός: ‘Ε δεν σας σκότωσαν κιόλας. Δηλαδή τι ήρθες;’. Και όταν του είπα ότι δεν είναι αυτή η λύση και ο αδελφός μου πρέπει να δικαστεί όπως πρέπει. Γύρισε και μας είπε: ‘Ο αδελφός σου φταίει, πρέπει να τιμωρηθεί’. Έφυγα λοιπόν από εκεί. Ζούσαμε στον φόβο. Είχαμε ενημερώσει τη δικηγόρο μας».

Παρά το γεγονός ότι επιβλήθηκαν στον δολοφόνο περιοριστικά μέτρα εκείνος ξαναπλησίασε τον 21χρονο σε ερημική τοποθεσία και ο Νικήτας κατάφερε να ξεφύγει. Όπως ανέφερε η Ελεάννα μετά την επιβολή των περιοριστικών μέτρων ο δολοφόνος συνέχισε κανονικά να παρακολουθεί την οικογένεια. «Περνούσε από το σπίτι μας. Περνούσε από τη δουλειά του αδελφού μου που είναι στον κεντρικό εδώ λίγο πιο πάνω. Περνούσαν συνεχώς. Πήγαιναν στο πάρκινγκ που έβαζε τα αυτοκίνητα, έψαχναν. Πήγε λοιπόν η μητέρα μου με την αδελφή μου και τους είπαν (σ.σ. στην αστυνομία) ότι τα περιοριστικά μέτρα έλεγαν 100 μέτρα. Τους είπαν λοιπόν οι αστυνομικοί ότι την επόμενη φορά που θα τον δείτε ελάτε να κάνετε μήνυση».

Όπως εξήγησε τον περασμένο Φεβρουάριο ο δολοφόνος έψαχνε τον αδελφό της, κατάφερε να τον εντοπίσει σε ερημική τοποθεσία και ο Νικήτας ξέφυγε την τελευταία στιγμή. «Καταλήξαμε στο αστυνομικό τμήμα. Ο αδελφός μου έδινε ανάκριση στην ουσία τουλάχιστον δύο ώρες. Όταν λοιπόν αναρωτηθήκαμε για ποιο λόγο καθυστερούν, για ποιο λόγο δεν πάνε στο σπίτι του αφού τον είδαμε, αφού υπάρχουν περιοριστικά μέτρα, γιατί καθυστερούν; (…) Δικαιολογήθηκαν λοιπόν και είπαν ότι αυτή η διαδικασία παίρνει ώρα και θέλουν να το κάνουν όσο καλύτερα μπορούν για να ‘δέσουν’ την υπόθεση. Αυτά ήταν τα λόγια τους», είπε η αδελφή του 21χρονου.

«Ήταν δυστυχώς ένα δυστύχημα που ήταν η μοίρα του αδελφού μου να οδηγεί εκείνο το μοιραίο αυτοκίνητο που δεν ήταν και δικό του. Εξυπηρέτηση σε ένα άλλο παλικάρι έκανε που είχε πιεί και ο Γιώργος μπήκε μαζί του για να του κάνει παρέα. Ο αδελφός μου και δίπλωμα είχε και δεν είχε πιεί και ζώνη φορούσε και όλα. Απλά ήταν άπειρος οδηγός. Εκεί που είναι κακός ο δρόμος φρέναρε το αυτοκίνητο ήταν παλιό, δεν είχε αμορτισέρ (…) και πάνω στον πανικό του υποθέτουμε ότι έκανε κάποια κίνηση που δεν έπρεπε», τόνισε.

«Το αυτοκίνητο βρέθηκε στην κολώνα που ούτε αυτή έπρεπε να υπάρχει ούτε το κράσπεδο θα έπρεπε να είναι τόσο υψηλό. Και όλα αυτά που σας λέω ήταν σύμφωνα με τους εμπειρογνώμονες της Τροχαίας όχι δικά μου πράγματα. Από εκεί και μετά η ζωή μας άρχισε να παίρνει άλλη τροπή, απειλές, φόβοι. Μας έπιαναν γνωστοί, άγνωστοι και μας λέγανε: ‘Ξέρετε κάτι; Πάρτε το παιδί και φύγετε. Μετακομίστε. Κινδυνεύετε. Είναι αποφασισμένοι για όλα και κυρίως εκείνη η γυναίκα του. Αυτή τα κάνει όλα’. Εμείς λέγαμε: ‘Που να πάμε;’. Ο αδελφός μου έλεγε: ‘Μα δεν έφταιγα. Ατύχημα ήταν. Να γίνει το δικαστήριο, να πάρω την ποινή που πρέπει. Γιατί να φύγω; Δεν είμαι φονιάς. Να τιμωρηθώ όπως πρέπει. Εκτός αυτού που μας έλεγαν να φύγει και μόνο του το παιδί, δεν γινόταν να φύγει μόνο του. Από ταλαιπωριόταν στα νοσοκομεία. (…) Είχε οκτώ ανευρύσματα στα στεφανιαία αγγεία. Τον Δεκέμβριο έκανε διπλό μπαλονάκι με stent αυτό τα λέει όλα νομίζω», σημείωσε η αδελφή του 21χρονου.

