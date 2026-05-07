Τραγική ειρωνεία: Για το 2027 ορίστηκε δίκη για την απόπειρα δολοφονίας εις βάρος του Νικήτα

Την ημέρα που η οικογένεια κήδεψε σε κλίμα ανείπωτης οδύνης τον 21χρονο Νικήστρατο, ο οποίος εκτελέστηκε εν ψυχρώ στη μέση του δρόμου από τον πατέρα του φίλου του, έγινε γνωστό ότι για τις 15 Ιανουαρίου του 2027 προσδιορίστηκε η δίκη για την απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του αδικοχαμένου νέου και της αδελφής του, με κατηγορούμενο τον 54χρονο δράστη, για το επεισόδιο που είχε σημειωθεί τον Δεκέμβριο του 2024.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretalive.gr, τότε ο 54χρονος είχε αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, αρνούμενος ότι ήταν εκείνος που απείλησε και πυροβόλησε προς τον 21χρονο και την αδελφή του. «Αφήστε με στο πένθος μου. Εγώ πήγα μόνο στο νεκροταφείο να θυμιάσω το μνήμα του παιδιού μου» είχε πει τότε.

Ο 21χρονος Νικήτας

Το χρονικό της απόπειρας ανθρωποκτονίας τα Χριστούγεννα του 2024

Ο Νικήστρατος, που ήταν τότε 19 ετών, είχε καταγγείλει ότι επιστρέφοντας στο σπίτι του στο Γάζι, έπειτα από νυχτερινή διασκέδαση κι ενώ ανέβαινε την σκάλα της οικίας του, δέχτηκε από πίσω ένα χτύπημα στα πόδια με ξύλο. Με βάση τα όσα είπε, δεν μπόρεσε να δει ποιος ήταν αυτός που τον χτύπησε, ωστόσο λόγω της φασαρίας ξεπρόβαλλαν στο σημείο ο πατέρας και η αδελφή του. Ο δράστης τράπηκε σε φυγή καθώς άκουσε φωνές. Ο νεαρός τον κυνήγησε. Βρήκε ένα κοντάρι και τον καταδίωξε. Περιέγραψε ότι τον πρόφτασε και τον χτύπησε κι εκείνος στα πλευρά και τα πόδια με αποτέλεσμα να τον ρίξει κάτω και να βρεθεί από πάνω του.

Τότε, πάντα κατά τα όσα ανέφερε προανακριτικά, έφτασε κοντά τους και η αδερφή του, η οποία τον τράβηξε και τον απομάκρυνε από τον δράστη, που βρήκε ευκαιρία να σηκωθεί και να αρχίσει και πάλι να τρέχει.

Στην συνέχεια, βάσει της κατάθεσης, ο δράστης άρχισε να τρέχει και πάλι, ο ίδιος συνέχισε να τον κυνηγά και τότε - όπως καταγγέλλει – εκείνος έβγαλε ένα πιστόλι που ήταν κρυμμένο κάτω από τα ρούχα του, στην περιοχή της κοιλιάς και πυροβόλησε εναντίον των δυο αδελφών, μια φορά σε ευθεία βολή.

O νεαρός υποστηρίζει ότι τρόμαξε, τράβηξε κάτω την αδελφή του κι έπεσε πάνω της για να την προστατεύσει κι ο δράστης έφυγε. Ο 19χρονος στην προανακριτική του κατάθεση υποστήριξε ότι δεν είδε ποιος ήταν ο δράστης και δεν μπορούσε να φανταστεί ποιος θα ήθελε να τους κάνει κακό. Ωστόσο, η αδελφή του είχε κατονομάσει ως δράστη της επίθεσης τον 54χρονο σήμερα δολοφόνο του αδελφού της.

