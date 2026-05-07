Δολοφονία στο Ηράκλειο: Οι συγκλονιστικές ομοιότητες των τροχαίων του 2016 και του 2023

Ένα παιχνίδι της μοίρας που δεν το χωράει ο ανθρώπινος νους κρύβεται πίσω από την τραγωδία που εκτυλίσσεται στην Κρήτη μετά τη δολοφονία του 21χρονου Νικήτα.

Το νήμα της υπόθεσης ξετυλίγεται μέσα από δύο πανομοιότυπα τροχαία δυστυχήματα στο ίδιο ακριβώς σημείο της παραλιακής λεωφόρου του Ηρακλείου, τα οποία στοίχισαν τη ζωή σε δύο ξαδέλφια. Ο νεαρός που έπεσε νεκρός από τις σφαίρες του 54χρονου θεωρούνταν από την πλευρά του δράστη ως υπεύθυνος για το δεύτερο τροχαίο που σημειώθηκε το 2023.

Το χρονικό αυτής της ανείπωτης θλίψης ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2016, όταν ο 22χρονος Χάρης έχασε τη ζωή του στην άσφαλτο. Επτά χρόνια αργότερα, ο 17χρονος ξάδελφός του, Γιώργος, ανασύρθηκε νεκρός από τα συντρίμμια ενός οχήματος στο ίδιο ακριβώς σημείο. Οι δύο απώλειες συνέτριψαν τις οικογένειές τους, οι οποίες αδυνατούσαν να διαχειριστούν το βαρύ πένθος. Παρά τις καταγγελίες και την αυξανόμενη ένταση που καταγραφόταν το τελευταίο διάστημα, πολλοί πίστευαν ότι ο χρόνος θα λειτουργούσε πυροσβεστικά. Η πραγματικότητα ωστόσο τους διέψευσε με τον πιο σκληρό τρόπο.

Μιλώντας στο Live News, οι γονείς του 22χρονου Χάρη ανακαλούν την πιο δύσκολη νύχτα της ζωής τους, προσπαθώντας να συνδέσουν τα γεγονότα του παρελθόντος με τη σημερινή κατάληξη. «Όταν έγινε και του ανιψιού μου ήταν ακριβώς το ίδιο συμβάν, στο ίδιο σημείο. Ήταν σαν να ξαναθυμούμαι τα παλιά. Το ίδιο. Σαν να το περνάω δεύτερη φορά», εξομολογείται η μητέρα του.

Από την πλευρά του, ο πατέρας του 22χρονου περιγράφει τις τελευταίες στιγμές πριν από το πρώτο δυστύχημα. «Κάποιος φίλος του τον πήρε τηλέφωνο και του είπε “πάμε να πιούμε έναν καφέ” και του λέει ο γιος μου “ο πατέρας μου κάνει τραπέζι επειδή απολύθηκα και έφερα το απολυτήριο στο σπίτι”». Τελικά, ο Χάρης κάθισε στη θέση του συνοδηγού και ξεκίνησαν για μια σύντομη βόλτα. «Δε περάσανε πέντε λεπτά και με πήραν τηλέφωνο και μου είπαν ότι ο γιος σου έχει τρακάρει. Πήγα στην Παραλιακή, είδα το αυτοκίνητο. Πήγαμε στο Βενιζέλειο, είδαμε τον γιο μου. Δεν τον είδαμε δηλαδή, ήτανε στην εντατική».

Ο νεαρός τότε δεν τα κατάφερε, βυθίζοντας στο πένθος τους οικείους του. Επτά χρόνια μετά, η συμφορά χτύπησε ξανά την ίδια οικογένεια με ανατριχιαστικές ομοιότητες. «Συνοδηγός και αυτός , στην ίδια κολόνα, την ίδια ώρα. Και αυτός δεκαεφτά, δεκαοκτώ μέρες, δεκαεννιά, στην εντατική δεν ξέρω πόσες ήταν, δε θυμάμαι, είναι πολλά χρόνια τώρα, απεβίωσε με τα ίδια χτυπήματα», αναφέρει χαρακτηριστικά. Οι γονείς του 17χρονου Γιώργου δεν μπόρεσαν ποτέ να αποδεχθούν τη νέα πραγματικότητα, με τον πατέρα του να ζητά κάτι συγκλονιστικό. «Με πήρε τηλέφωνο και μου είπε “Κώστα,” , “το παιδί μου πέθανε. Εάν μπορείς άνοιξε τον τάφο να βάλω το παιδί μου μέσα”. “Γιατί”, μου λέει, “αυτό το πράγμα δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ των ποτών”».

Οι δύο τραγικές φιγούρες συναντιόνταν συχνά στα μνημόσυνα των παιδιών τους, με τον χρόνο να μην γιατρεύει ποτέ τις πληγές. Όπως επισημαίνει η μητέρα του Χάρη, «Εγώ είχα κι άλλα παιδιά να μεγαλώσω και να προστατέψω. Ο Κώστας δεν είχε τίποτα άλλο».

«Πάει στο νεκροταφείο δύο ώρες και κλαίει»

Ο 54χρονος, που πλέον ομολόγησε τη δολοφονία του 21χρονου Νικήτα, φέρεται να βίωνε έναν ατέρμονο εφιάλτη, καθώς πήγαινε καθημερινά στο νεκροταφείο. Συγγενείς περιγράφουν την κατάστασή του αναφέροντας πως «Πάει στο νεκροταφείο δύο ώρες και κλαίει. Αμίλητος φεύγει από τη δουλειά. Ό, τι δουλειά και να ‘χαμε φεύγει και πάει εκεί».

Παρόλα αυτά, κανείς από το περιβάλλον του δεν μπορούσε να διανοηθεί ότι θα έφτανε στο σημείο να αφαιρέσει μια ζωή. Οι γονείς του 22χρονου σοκαρίστηκαν από την είδηση, καθώς λίγη ώρα νωρίτερα βρίσκονταν μαζί του. «Έξι η ώρα πήγαμε στο μνημόσυνο. Εξίμιση φύγαμε μαζί με τον παπά και τριάντα άτομα ακόμα και εφτά παρά είκοσι μας ειδοποίησαν ότι ο Κώστας έκανε αυτό». Την ίδια έκπληξη μοιράζονται και οι συνάδελφοι του 54χρονου, οι οποίοι γνώριζαν την οδυνηρή ιστορία του αλλά αδυνατούν να πιστέψουν την εξέλιξη.

