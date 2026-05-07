Δολοφονία 21χρονου στο Ηράκλειο: Τη Δευτέρα θα απολογηθούν ο 54χρονος δράστης και η σύζυγός του

Το σημείο της δολοφονίας του 21χρονου Νικήτα στο Ηράκλειο

Τη Δευτέρα θα απολογηθούν ο 54χρονος δράστης της δολοφονίας του 21χρονου Νικήτα και η σύζυγός του.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το πιθανότερο σενάριο είναι ανακριτής και εισαγγελέας να μεταβούν στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου για τις απολογίες αντί να μεταχθεί το ζευγάρι στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου. Αυτό αφορά λόγους ασφαλείας και το συγκεκριμένο μέτρο είχε ληφθεί και στην υπόθεση της βεντέτας στα Βορίζια.

Άλλωστε ήδη αντί το ζευγάρι να μεταφερθεί στα δικαστήρια ο εισαγγελέας μετέβη στο Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου προκειμένου να ασκήσει τις ποινικές διώξεις και να δώσει την προθεσμία για τις απολογίες.

Παρά το γεγονός ότι η οικογένεια του 21χρονου έχει ζητήσει να πέσουν οι τόνοι η αστυνομία λαμβάνει αυστηρά μέτρα ασφαλείας.

Η κατηγορία σε βάρος του 54χρονου είναι ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενώ η σύζυγός του κατηγορείται για συνέργεια.

Παράλληλα, ασκήθηκε δίωξη για διακεκριμένη περίπτωση οπλοφορίας κατά συναυτουργία, παράνομη οπλοφορία κατά συναυτουργία και παράνομη οπλοκατοχή κατά συναυτουργία. Επιπλέον, σε βάρος του 54χρονου ασκήθηκε δίωξη και για οπλοχρησία.

