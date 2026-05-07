Δολοφονία 21χρονου στο Ηράκλειο: Τη Δευτέρα θα απολογηθούν ο 54χρονος δράστης και η σύζυγός του

Στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου κρατούνται ο 54χρονος και η σύζυγός του

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

Δολοφονία 21χρονου στο Ηράκλειο: Τη Δευτέρα θα απολογηθούν ο 54χρονος δράστης και η σύζυγός του

Το σημείο της δολοφονίας του 21χρονου Νικήτα στο Ηράκλειο

Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Τη Δευτέρα θα απολογηθούν ο 54χρονος δράστης της δολοφονίας του 21χρονου Νικήτα και η σύζυγός του.
  • Για λόγους ασφαλείας, οι απολογίες θα γίνουν στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου και όχι στο Δικαστικό Μέγαρο.
  • Ο 54χρονος κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενώ η σύζυγός του για συνέργεια.
  • Επίσης έχουν ασκηθεί διώξεις για διακεκριμένη οπλοφορία, παράνομη οπλοφορία, οπλοκατοχή και οπλοχρησία κατά συναυτουργία.
  • Η αστυνομία λαμβάνει αυστηρά μέτρα ασφαλείας παρά το αίτημα της οικογένειας του θύματος για αποκλιμάκωση των εντάσεων.
Snapshot powered by AI

Τη Δευτέρα θα απολογηθούν ο 54χρονος δράστης της δολοφονίας του 21χρονου Νικήτα και η σύζυγός του.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το πιθανότερο σενάριο είναι ανακριτής και εισαγγελέας να μεταβούν στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου για τις απολογίες αντί να μεταχθεί το ζευγάρι στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου. Αυτό αφορά λόγους ασφαλείας και το συγκεκριμένο μέτρο είχε ληφθεί και στην υπόθεση της βεντέτας στα Βορίζια.

Άλλωστε ήδη αντί το ζευγάρι να μεταφερθεί στα δικαστήρια ο εισαγγελέας μετέβη στο Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου προκειμένου να ασκήσει τις ποινικές διώξεις και να δώσει την προθεσμία για τις απολογίες.

Παρά το γεγονός ότι η οικογένεια του 21χρονου έχει ζητήσει να πέσουν οι τόνοι η αστυνομία λαμβάνει αυστηρά μέτρα ασφαλείας.

Η κατηγορία σε βάρος του 54χρονου είναι ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενώ η σύζυγός του κατηγορείται για συνέργεια.

Παράλληλα, ασκήθηκε δίωξη για διακεκριμένη περίπτωση οπλοφορίας κατά συναυτουργία, παράνομη οπλοφορία κατά συναυτουργία και παράνομη οπλοκατοχή κατά συναυτουργία. Επιπλέον, σε βάρος του 54χρονου ασκήθηκε δίωξη και για οπλοχρησία.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:59ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία 21χρονου στο Ηράκλειο: Τη Δευτέρα θα απολογηθούν ο 54χρονος δράστης και η σύζυγός του

18:58ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στο Ηράκλειο: Οι συγκλονιστικές ομοιότητες των τροχαίων του 2016 και του 2023 - Δύο νεκρά ξαδέλφια

18:52ΦΑΡΜΑΚΟ

Ορισμένα φάρμακα πρόληψης της ημικρανίας σχετίζονται με 25% μειωμένο κίνδυνο γλαυκώματος

18:49ΕΛΛΑΔΑ

Τραγική ειρωνεία: Για το 2027 ορίστηκε δίκη για την απόπειρα δολοφονίας εις βάρος του 21χρονου Νικήτα πριν 2 χρόνια

18:39ΚΟΣΜΟΣ

Τέλος εποχής: Πέφτει η αυλαία της συνεργασίας FIFA - Panini για τα αυτοκόλλητα του Μουντιάλ

18:31ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης μετά την ΚΟ της ΝΔ: Διαψεύστηκαν όλοι αυτοί που περίμεναν ότι θα ήμασταν εδώ 5 ώρες και θα τσακωνόμασταν

18:29ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: «Του λέγαμε να φύγει, δεν ήθελε να αφήσει τους δικούς του», λέει στενός φίλος του 21χρονου

18:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στη Βουλή η διάταξη για ταχεία εκδίκαση υποθέσεων που εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα

18:20ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πεδίο μάχης το Παρίσι μετά την πρόκριση της Παρί Σεν Ζερμέν

18:20ANNOUNCEMENTS

Ευρωπαϊκή πρωτιά για την Allwyn Hellas και το Pamestoixima.gr στα SBC Awards 2026

18:19ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Γκάμπι: Ο πρώτος βουδιστής μοναχός - ρομπότ - Χειροτονήθηκε επίσημα

18:19ΕΛΛΑΔΑ

Κατερίνη: Σε άγριο ξυλοδαρμό οφείλεται ο θάνατος 73χρονου – Τι ερευνά η αστυνομία

18:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βροχές την Παρασκευή, νέα άνοδος της θερμοκρασίας από το Σάββατο - Πότε έρχονται τα πρώτα 30άρια

17:59ΚΟΣΜΟΣ

Πώς η Ρωσία εκπαιδεύει φοιτητές ως χάκερ: Η μυστική σχολή και οι πράκτορες της GRU

17:58ΜΠΑΣΚΕΤ

Αταμάν: «Είμαστε όλοι πεπεισμένοι ότι θα κλείσουμε τη σειρά στο γήπεδό μας»

17:56ΑΘΛΗΜΑΤΑ

ΔΟΕ: Άρση όλων των περιορισμών για αθλητές από Λευκορωσία - Καμία αλλαγή για τους Ρώσους

17:52ANNOUNCEMENTS

"Now Is Your Spark”: Η Huawei βάζει περισσότερη ενέργεια, κίνηση και έμπνευση στην καθημερινότητα

17:50ΚΟΣΜΟΣ

Προς «προσωρινή συμφωνία» ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου

17:49ANNOUNCEMENTS

Διπλή διάκριση για την IKEA από το Make-A-Wish Ελλάδος για τη διαχρονική της προσφορά

17:47ANNOUNCEMENTS

ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 93 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε τον Απρίλιο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:03ΕΛΛΑΔΑ

Ισθμός Κορίνθου: «Δεν έχει ξανασωθεί κανείς πέφτοντας από τέτοιο ύψος» - Από θαύμα έζησε η 15χρονη - Γιατί βούτηξε στο κενό

16:28ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δίκη Βαλυράκη: Φορώντας τα ρούχα του Σήφη πήγε στο δικαστήριο η Μίνα Βαλυράκη

16:48ΕΛΛΑΔΑ

Κραυγή αγωνίας του πατέρα του Νικήτα για τον 54χρονο: «Θα σκοτώσει και άλλους δικούς μου ανθρώπους, τρία χρόνια κρατάει αυτή η ιστορία»

18:49ΕΛΛΑΔΑ

Τραγική ειρωνεία: Για το 2027 ορίστηκε δίκη για την απόπειρα δολοφονίας εις βάρος του 21χρονου Νικήτα πριν 2 χρόνια

18:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βροχές την Παρασκευή, νέα άνοδος της θερμοκρασίας από το Σάββατο - Πότε έρχονται τα πρώτα 30άρια

10:51LIFESTYLE

Σία Κοσιώνη: Αποχωρεί από τον ΣΚΑΪ μετά από 20 χρόνια – Οι πρώτες δηλώσεις και το μέλλον της

16:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Επιστρέφω δυναμικά»: Ο Κασιδιάρης ανακοίνωσε νέο κόμμα

17:27ΕΛΛΑΔΑ

Αδελφή δολοφονημένου Νικήτα: «Δεν σας σκότωσε κιόλας» μου είπε αστυνομικός για τον δράστη

16:06ΕΛΛΑΔΑ

«Αν ήταν να γυρίσει το παιδί του πίσω ας τον σκότωνε» - Τα λόγια του πατέρα του Νικήτα στην κηδεία και η προφητική φράση της χαροκαμένης μάνας

17:04ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο δημοσιογράφος Δημήτρης Γκιώνης

17:58ΜΠΑΣΚΕΤ

Αταμάν: «Είμαστε όλοι πεπεισμένοι ότι θα κλείσουμε τη σειρά στο γήπεδό μας»

14:16LIFESTYLE

ΣΚΑΪ: Οι θέσεις που «χηρεύουν» στην ενημέρωση, το «αντίο» της Κοσιώνη και ο χορός ονομάτων ξεκινά

13:49LIFESTYLE

Δείτε τον Γιώργο Μαζωνάκη στο Άγιον Όρος να μαγειρεύει

13:52ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο-ντοκουμέντο από το τροχαίο που οδηγούσε ο Νικήστρατος και σκοτώθηκε ο γιος του 54χρονου δολοφόνου του

18:19ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Γκάμπι: Ο πρώτος βουδιστής μοναχός - ρομπότ - Χειροτονήθηκε επίσημα

07:36ΚΟΣΜΟΣ

Η σοκαριστική στιγμή που άνδρας περπατάει με ένα τεράστιο μαχαίρι καρφωμένο στο κεφάλι του

16:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεοδωρικάκος στο Newsbomb για εκλογές: Θα τρίβουμε τα μάτια μας με το αποτέλεσμα, όπως και το 2023

16:48ΚΟΣΜΟΣ

Πέντε τα επιβεβαιωμένα κρούσματα χανταϊού από το MV Hondius – Αναμένονται περισσότερα, λέει ο ΠΟΥ

17:50ΚΟΣΜΟΣ

Προς «προσωρινή συμφωνία» ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου

12:13LIFESTYLE

Eurovision 2026: Η μεγάλη ανατροπή με την εμφάνιση της Φινλανδίας – Πώς επηρεάζονται τα στοιχήματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ