Νεκρός από ισραηλινά πυρά ο γιος του επικεφαλής των διαπραγματευτών της Χαμάς

Ο γιος του επικεφαλής διαπραγματευτή της Χαμάς στις συνομιλίες υπό τη μεσολάβηση των ΗΠΑ για το μέλλον της Γάζας σκοτώθηκε σε ισραηλινή επιδρομή δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος της οργάνωσης, καθώς οι ηγέτες της πραγματοποιούσαν συνομιλίες στο Κάιρο με στόχο τη διασφάλιση της εκεχειρίας τους με το Ισραήλ. Ο Αζάμ αλ-Χάγια, γιος του Χαλίλ αλ-Χάγια, υπέκυψε στα τραύματά του χθες, αφού χτυπήθηκε σε ισραηλινή επίθεση την Τετάρτη το βράδυ, δήλωσαν αξιωματούχοι του τομέα υγείας και της Χαμάς. Ήταν ο τέταρτος γιος του εξόριστου ηγέτη της Χαμάς στη Γάζα που σκοτώθηκε σε ισραηλινές επιθέσεις.

Αξιωματούχοι υγείας και το υπουργείο Εσωτερικών της Χαμάς δήλωσαν ότι τουλάχιστον τρεις αστυνομικοί σκοτώθηκαν και άλλοι άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένου ενός αστυνομικού, τραυματίστηκαν όταν ισραηλινή αεροπορική επιδρομή με στόχο αστυνομικό φυλάκιο στην πόλη της Γάζας.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι έπληξε ένα κέντρο διοίκησης της Χαμάς στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας, σκοτώνοντας αρκετά μέλη της οργάνωσης που βρίσκονταν μέσα σε αυτό. Ο στρατός πρόσθεσε ότι επιχειρούσαν για να «προελάσουν και να πραγματοποιήσουν τρομοκρατικές επιθέσεις» εναντίον ισραηλινών δυνάμεων και πολιτών. Το Ισραήλ έχει εντείνει τις επιθέσεις του εναντίον της αστυνομικής δύναμης της Γάζας που διοικείται από τη Χαμάς, καθώς η ένοπλη οργάνωση την έχει χρησιμοποιήσει για να ενισχύσει την κυριαρχία της στις περιοχές που ελέγχει στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο Χάγια, ο οποίος έχει επτά παιδιά, έχει επιβιώσει από πολλαπλές ισραηλινές απόπειρες δολοφονίας εναντίον του. Μια ισραηλινή επιδρομή στη Ντόχα πέρυσι που στόχευε την ηγεσία της Χαμάς σκότωσε έναν ακόμη γιο του, αν και ο Χάγια επέζησε. Δύο άλλοι γιοι σκοτώθηκαν σε προηγούμενες ισραηλινές απόπειρες δολοφονίας του, σε επιθέσεις στη Γάζα το 2008 και το 2014.

Μιλώντας στο Al Jazeera μετά την επίθεση την Τετάρτη το βράδυ, πριν ανακοινωθεί ο θάνατος του γιου του, ο Χάγια κατηγόρησε το Ισραήλ ότι προσπαθεί να υπονομεύσει τις προσπάθειες των μεσολαβητών να προωθήσουν το σχέδιο του Τραμπ για τη Γάζα, το οποίο επιβλέπει το λεγόμενο «Συμβούλιο Ειρήνης» του. «Αυτές οι σιωνιστικές επιθέσεις και παραβιάσεις δείχνουν ξεκάθαρα ότι η κατοχή δεν θέλει να τηρήσει την κατάπαυση του πυρός ή την πρώτη φάση», δήλωσε ο Χάγια.

Το νέο κύμα βίας σημειώνεται καθώς οι ηγέτες της Χαμάς και άλλων παλαιστινιακών παρατάξεων είχαν συνομιλίες με περιφερειακούς μεσολαβητές και τον επικεφαλής απεσταλμένο του Συμβουλίου Ειρήνης, Νικολάι Μλαντένοφ, αυτή την εβδομάδα στο Κάιρο, για να προωθήσουν το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Τουλάχιστον 830 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από τότε που τέθηκε σε ισχύ η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, σύμφωνα με τοπικούς γιατρούς, ενώ το Ισραήλ λέει ότι οι ισραηλινοί μαχητές έχουν σκοτώσει τέσσερις στρατιώτες του την ίδια περίοδο.

Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι οι επιδρομές του στοχεύουν στην αποτροπή των προσπαθειών της Χαμάς και άλλων Παλαιστινίων μαχητών να πραγματοποιήσουν επιθέσεις εναντίον των δυνάμεών του.