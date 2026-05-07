Χανταϊός: Συναγερμός στην Ευρώπη για κρούσματα σε ταξιδιώτες - Εντοπίσθηκαν σε Γαλλία και Ολλανδία

Το γαλλικό Υπουργείο Υγείας προχώρησε το απόγευμα της Πέμπτης σε επίσημη ανακοίνωση σχετικά με έναν Γάλλο υπήκοο, ο οποίος υποβάλλεται σε διαγνωστικές εξετάσεις για τον Χανταϊό. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, το άτομο αυτό εμφάνισε ήπια συμπτώματα μετά από επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα κατά τη διάρκεια πτήσης από την Αγία Ελένη προς το Γιοχάνεσμπουργκ. Η περίπτωση αυτή δεν είναι μεμονωμένη. Συνολικά οκτώ Γάλλοι πολίτες, οι οποίοι δεν επέβαιναν στο πλοίο MV Hondius, ταυτοποιήθηκαν ως επαφές του μολυσμένου ατόμου μετά την αποβίβασή του από το σκάφος. Οι αρχές αντέδρασαν αμέσως.

Εφαρμόστηκαν μέτρα απομόνωσης και η διαδικασία της διάγνωσης βρίσκεται σε εξέλιξη για τον ασθενή που παρουσίασε την κλινική εικόνα. Με τα νέα αυτά δεδομένα, ο συνολικός αριθμός των περιστατικών hantavirus που σχετίζονται με το συγκεκριμένο κρουαζιερόπλοιο ανέρχεται πλέον σε έξι επιβεβαιωμένα και έξι ύποπτα κρούσματα. Είναι μια κατάσταση που απαιτεί λεπτούς χειρισμούς, καθώς οι υγειονομικές αρχές προσπαθούν να ιχνηλατήσουν κάθε πιθανή μετακίνηση των εμπλεκομένων.

Νοσηλεία και μέτρα προστασίας στην Ολλανδία

Την ίδια στιγμή, το Ιατρικό Κέντρο του Πανεπιστημίου του Λάιντεν (LUMC) στην Ολλανδία ανακοίνωσε την εισαγωγή ενός ασθενούς με hantavirus την Τετάρτη. Το νοσοκομείο ξεκαθάρισε ότι το τμήμα όπου νοσηλεύεται ο ασθενής είναι πλήρως προετοιμασμένο για τη διαχείριση σοβαρών λοιμωδών νοσημάτων. Όπως ανακοινώθηκε από τη διοίκηση του ιδρύματος, τηρούνται όλα τα προβλεπόμενα προληπτικά μέτρα ώστε να αποτραπεί οποιαδήποτε πιθανότητα διασποράς του ιού εντός του νοσοκομειακού περιβάλλοντος.

Η κατάσταση παραμένει μεταβαλλόμενη, καθώςοι επίσημες αναφορές ανεβάζουν τον παγκόσμιο απολογισμό αυτής της έξαρσης, αν και οι αριθμοί αυτοί αλλάζουν όσο προχωρούν οι εργαστηριακοί έλεγχοι. Η σύνδεση με το MV Hondius αποτελεί το κεντρικό σημείο της έρευνας, καθώς φαίνεται πως εκεί βρίσκεται η πηγή της έκθεσης των ταξιδιωτών στον παθογόνο μικροοργανισμό. Οι γιατροί παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της υγείας των νοσούντων, ενώ η διεθνής κοινότητα ενημερώνεται διαρκώς για τα αποτελέσματα των τεστ.

