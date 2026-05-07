Χανταϊός: Παγιδευμένοι μεταξύ ανίας και τρόμου οι επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου

Σε ένα ταξίδι στον Ατλαντικό που μετατράπηκε σε εφιάλτη, το πλοίο MV Hondius παραμένει αποκλεισμένο - λόγω χανταϊού - με τους επιβάτες να βιώνουν μια διαρκή εναλλαγή συναισθημάτων.

Η κρουαζιέρα που ξεκίνησε για επισκέψεις σε απομακρυσμένα νησιά κατέληξε με ιατρικές ομάδες που φορούν ειδικές στολές προστασίας να περιθάλπουν ασθενείς και την εταιρεία να αναζητά απεγνωσμένα ασφαλές λιμάνι.

Η κατάσταση κρίνεται σοβαρή, καθώς ήδη έχουν καταγραφεί τρεις θάνατοι, ενώ υπάρχουν οκτώ επιβεβαιωμένα ή ύποπτα κρούσματα που συνδέονται με το σκάφος. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το πλοίο απέπλευσε το βράδυ της Τετάρτης από το Πράσινο Ακρωτήρι με προορισμό την Τενερίφη των Καναρίων Νήσων. Εκεί αναμένεται να αποβιβαστούν περίπου 150 επιβάτες και μέλη του πληρώματος υπό αυστηρή ιατρική επίβλεψη, χωρίς να έχει διευκρινιστεί ακόμα αν θα τεθούν σε καραντίνα κατά την άφιξή τους.

Απομόνωση και καθημερινότητα στο κατάστρωμα

Οι οδηγίες της εταιρείας Oceanwide Expeditions είναι σαφείς και αφορούν την τήρηση μέτρων απομόνωσης και πρωτοκόλλων υγιεινής. Ο Σουηδός γιατρός Martin Kriz, που υπηρέτησε στο πλοίο, περιέγραψε την εμπειρία των γευμάτων μέσα σε στενές καμπίνες τεσσάρων ατόμων ως μια δύσκολη συνθήκη λόγω του περιορισμένου χώρου. Κι όμως, οι ίδιοι οι επιβάτες εμφανίζονται ψύχραιμοι στις δηλώσεις τους. Ο Kasem Hato ανέφερε πως το ηθικό παραμένει υψηλό, με τους ανθρώπους να φορούν μάσκες και να κρατούν αποστάσεις, ενώ γεμίζουν τον χρόνο τους διαβάζοντας βιβλία ή βλέποντας ταινίες. Την ίδια ώρα, πλάνα από το εσωτερικό του πλοίου δείχνουν το πολυτελές σαλόνι εντελώς άδειο, δημιουργώντας μια απόκοσμη αντίθεση με τις εικόνες από την Ανταρκτική που μοιράζονταν οι ταξιδιώτες στην αρχή της διαδρομής τους.

Αντιδράσεις για τους χειρισμούς της εταιρείας

Παρά τη γενικά καλή ατμόσφαιρα που περιγράφουν ορισμένοι, υπάρχουν και φωνές που ασκούν έντονη κριτική για την αρχική αντίδραση της διοίκησης. Ο Τούρκος YouTuber Ruhi Cenet, ο οποίος αποβιβάστηκε νωρίτερα στην Αγία Ελένη, υποστήριξε πως μετά τον πρώτο θάνατο στις 11 Απριλίου, το πλήρωμα διαβεβαίωνε τους πάντες ότι δεν υπήρχε κίνδυνος μετάδοσης.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι επιβάτες να συνεχίσουν να κοινωνικοποιούνται κανονικά. Ο ίδιος θεωρεί ότι αν είχαν ληφθεί νωρίτερα μέτρα απομόνωσης, η διασπορά θα ήταν πολύ μικρότερη.

Από την πλευρά της, η Oceanwide υπεραμύνθηκε των ενεργειών του καπετάνιου, τονίζοντας ότι οι πληροφορίες που δίνονταν ήταν ακριβείς με βάση τα τότε δεδομένα και πως τηρήθηκαν όλα τα διεθνή πρότυπα υγείας και ασφάλειας που προβλέπονται για θάνατο εν πλω.

Η Βελγίδα Helene Goessaert πάντως επήνεσε το πλήρωμα για την παροχή φρέσκων τροφίμων, σημειώνοντας ότι οι επιβάτες έχουν συνηθίσει στις δυσκολίες μετά από τις θαλασσοταραχές που αντιμετώπισαν νωρίτερα στο ταξίδι.

