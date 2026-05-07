Γεωργιάδης: Ανέβασε βίντεο με ψηφιακή νομά που αποθεώνει το σύστημα περίθαλψης στην Ελλάδα

Έπρεπε να έρθουν οι ψηφιακοί νομάδες από τις ΗΠΑ για να αντιληφθούμε την αξία του ΕΣΥ, ανέφερε ο υπουργός Υγείας

  • Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης δημοσίευσε βίντεο με Αμερικανίδα ψηφιακή νομά που επαινεί το ελληνικό σύστημα υγειονομικής περίθαλψης.
  • Η Αμερικανίδα περιγράφει την εμπειρία της με το ΕΣΥ ως οικονομικά προσιτή και χωρίς το άγχος υψηλών εξόδων.
  • Αναφέρει ότι ο μέγιστος ιατρικός λογαριασμός της οικογένειάς της στην Ελλάδα ήταν 150 ευρώ, ενώ σε άλλη περίπτωση μόνο 6 ευρώ.
  • Τονίζει τη διαφορά με το αμερικανικό σύστημα, όπου το υψηλό κόστος αποτρέπει πολλούς από το να αναζητήσουν άμεση ιατρική φροντίδα.
  • Ο Γεωργιάδης σχολίασε ότι χρειάστηκαν οι ψηφιακοί νομάδες από τις ΗΠΑ για να εκτιμηθεί η αξία του ΕΣΥ.
Ένα βίντεο με μία Αμερικανίδα ψηφιακή νομά που ζει στην Ελλάδα και αποθεώνει το ελληνικό σύστημα υγειονομικής περίθαλψης ανέβασε στο Χ ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

«Έπρεπε να έρθουν οι ψηφιακοί νομάδες από τις ΗΠΑ για να αντιληφθούμε την αξία του ΕΣΥ», ανέφερε ο υπουργός Υγείας

«Είμαι λοιπόν Αμερικανή που ζω στην Ελλάδα και ήθελα απλώς να μοιραστώ μια γρήγορη ιστορία για την υγειονομική περίθαλψη εδώ. Και γεια εδώ με λένε Κάρα. Είμαι ψηφιακός νομάς και ζω στην Ελλάδα τελευταία δύο χρόνια. Και κάτι που είναι πολύ φυσιολογικό για μένα τώρα είναι να πάω στο γιατρό γιατί δεν φοβάμαι ότι θα με χρεοκοπήσει», είπε η Κάρα.

Και συνέχισε: «Έχω λοιπόν μια φίλη που επισκέπτεται αυτή τη στιγμή εδώ με την οικογένεια της και κατέβηκε με στρεπτόκοκκο στο λαιμό. Και ανησυχούσε τόσο πολύ γιατί στη πραγματικότητα δεν έχουμε επείγουσα ιατρική περίθαλψη εδώ στο νησί όπου μένω. Αντίθετα όποτε έχετε κάτι που είναι επείγον πηγαίνετε στα επείγοντα του νοσοκομείου. Και έτσι όταν της έδωσα εντολή να πάει στα επείγοντα ανησυχούσε τόσο πολύ για το πόσο θα ήταν ο λογαριασμός».

«Τώρα που ζω εδώ τα τελευταία δύο χρόνια είχαμε μερικές περιπτώσεις όπου έπρεπε να πάμε στα επείγοντα και στο νοσοκομείο και μπορώ να πω ότι ακόμη και με όλες τις διαφορετικές δοκιμές, βλέποντας τον γιατρό δεν έχουμε ξοδέψει ποτέ περισσότερα από 150 ευρώ», τόνισε.

«Στην πραγματικότητα νομίζω ότι ο υψηλότερος λογαριασμός μας ήταν όταν η κόρη μας είχε ιογενή λοίμωξη και μας κόστισε μόνο 86 ευρώ. Και την τελευταία φορά που πήγα στο νοσοκομείο και χρειάστηκε να κάνω μια εξέταση η νοσοκόμα ήταν τόσο απολογητική που έπρεπε να με χρεώσει γι’ αυτό. Και όταν πήγα να πάρω τον λογαριασμό ήταν μόνο 6 ευρώ. Και αυτή περίπτωση μόλις μου θύμισε πόσο τραυματισμένοι είναι οι Αμερικανοί που είναι να δουν γιατρό γιατί καθυστερούμε να λάβουμε πραγματικά τη φροντίδα που χρειαζόμαστε γιατί φοβόμαστε τόσο πολύ το κόστος» εξήγησε η Κάρα.

