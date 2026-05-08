Κερατσίνι: Άνδρας πετούσε αντικείμενα στο δρόμο και πήδηξε από μπαλκόνι

Έντονη αναστάτωση προκλήθηκε χθες το βράδυ στο Κερατσίνι, όταν άνδρας που βρισκόταν σε μπαλκόνι εγκαταλελειμμένου κτιρίου άρχισε να πετά αντικείμενα στον δρόμο, θέτοντας σε σοβαρό κίνδυνο διερχόμενους πολίτες και οχήματα.

Η άμεση επέμβαση της αστυνομίας απέτρεψε περαιτέρω επιπλοκές, ωστόσο ο άνδρας τραυματίστηκε κατά την προσπάθεια προσαγωγής του.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την ΕΛ.ΑΣ., οι αστυνομικοί προσέγγισαν προσεκτικά το σημείο όπου βρισκόταν ο άνδρας, προκειμένου να σταματήσουν την επικίνδυνη συμπεριφορά του. Κατά την προσπάθεια επικοινωνίας, ο ίδιος πήδηξε από το μπαλκόνι στο οδόστρωμα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.

Άμεσα κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε σε νοσοκομείο της περιοχής για νοσηλεία. Η κατάσταση της υγείας του παρακολουθείται από τους γιατρούς, ενώ η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για τα αίτια της συμπεριφοράς του.

Το Αστυνομικό Τμήμα Κερατσινίου – Δραπετσώνας έχει αναλάβει την προανάκριση για το περιστατικό, ενώ ο αρμόδιος Εισαγγελέας έχει ενημερωθεί για τις εξελίξεις.