Στη φυλακή το ζευγάρι για τη δολοφονία του Νικήτα – Η κατάρρευση μετά τον θάνατο του γιου τους

Ενέδρα θανάτου έστησε 54χρονος στην περιοχή Αμουδάρα στο Ηράκλειο της Κρήτης. 54χρονος πατέρας έκλεισε τον δρόμο με το αυτοκίνητο του σε 20χρονο οδηγό, τον κυνήγησε και τον πυροβόλισε, θεωρώντας τον υπεύθυνο για τον θάνατο του γιού του σε τροχαίο, καθώς το 20χρονο θύμα οδηγούσε τότε το αυτοκίνητο

Τον δρόμο για τη φυλακή πήραν ο 54χρονος και η 56χρονη σύζυγός του, οι οποίοι κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι για τη δολοφονία του 21χρονου Νικήτα στην Κρήτη.

Η απολογία του ζευγαριού, σε μια άκρως φορτισμένη συναισθηματικά διαδικασία, διεξήχθη τελικά την Πέμπτη κάτω από άκρα μυστικότητα στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου, φέρνοντας στο φως το ψυχολογικό αδιέξοδο και την απόλυτη συντριβή που βίωναν οι δύο γονείς μετά τον τραγικό χαμό του δικού τους παιδιού το 2023.

Ο 17χρονος Γιώργος ήταν το μοναχοπαίδι που είχε αποκτήσει η 56χρονη, σήμερα, από τον δεύτερο γάμο της με τον 54χρονο. Η αδυναμία που του έτρεφε ήταν εμφανής, με τη μητέρα να καμαρώνει δημόσια για τις στιγμές που περνούσαν μαζί. Οι δύο μεγαλύτερες κόρες της από τον πρώτο της γάμο αδυνατούσαν επίσης να ξεπεράσουν την απώλεια του μικρού τους αδελφού και προσπαθούσαν διαρκώς να στηρίξουν τη μητέρα τους, η οποία βυθιζόταν όλο και περισσότερο στο πένθος.

Στο εργασιακό της περιβάλλον, οι συνάδελφοί της περιγράφουν μια εντελώς διαφορετική γυναίκα μετά το δυστύχημα. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά μια συνάδελφός της: «Το πριν και το μετά καμία σχέση. Δεν χαμογελούσε, ήταν διαρκώς θλιμμένη. Ο χαμός του παιδιού τούς είχε καταρρακώσει».

Πίσω όμως από τον ανείπωτο πόνο, φαίνεται πως έκαιγε ένα άσβεστο μίσος για τον 21χρονο Νικήτα, τον οποίο θεωρούσαν υπαίτιο για το τροχαίο. Η πικρία, σε συνδυασμό με την πεποίθηση πως η οικογένεια του νεαρού δεν συμμερίστηκε ποτέ τον θρήνο τους, οδήγησε στο μοιραίο.

«Ήταν σαν νεκροί από τότε»

Ο 54χρονος πατέρας, ο οποίος δούλευε νυχθημερόν ως μάστορας για να προσφέρει τα πάντα στον γιο του, φέρεται να έχασε τον εαυτό του μαζί με το παιδί του. «Δεν είχε άλλο. Έμεινε μόνος του και η πρώτη του κουβέντα ήταν "για ποιον θα δουλεύω εγώ τώρα;". Ούτε ξυρίστηκε ξανά, ούτε έκοψε τα μαλλιά του. Μαράζωσε εντελώς», αναφέρει η μητέρα του, ενώ οικογενειακός φίλος επιβεβαιώνει την εικόνα πλήρους κατάρρευσης: «Αυτός ο πατέρας και αυτή η μάνα ήταν σαν νεκροί από τότε».

Η αδελφή του 54χρονου υπογραμμίζει πως η οικογένεια περίμενε την εκδίκαση της υπόθεσης του τροχαίου και κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι θα έφτανε στο σημείο της δολοφονίας. Ωστόσο, όπως αποκαλύπτει, η οργή μεγάλωνε επειδή πίστευαν ότι η οικογένεια του Νικήτα συνέχιζε να ζει φυσιολογικά, χωρίς να έχει εκφράσει ποτέ μια συγγνώμη. Σύμφωνα με ειδικούς του συλλόγου «SOS Τροχαία Εγκλήματα», το ζευγάρι ήταν εγκλωβισμένο στον πόνο και τον θυμό, αλλά παρά την αναγνώριση του προβλήματος, η τραγωδία δεν απετράπη.

Κατά τη διάρκεια της απολογίας του, ο 54χρονος επιχείρησε να περιγράψει τη θολωμένη κρίση του τη στιγμή του εγκλήματος: «Στο πρόσωπό του δεν έβλεπα τίποτα άλλο παρά τον φονιά του γιου μου. Ο πραγματικός Κώστας είχε χαθεί από καιρό. Ένα μαύρο πέπλο είχε σκεπάσει το μυαλό μου», υποστήριξε.

Από την πλευρά της, η 56χρονη περιέγραψε τις σοκαριστικές στιγμές της δολοφονίας: «Το μόνο που θυμάμαι είναι να ουρλιάζω "Κώστα, μη!", αλλά ήταν αργά. Αυτός που σκότωσε τον Νικήτα δεν ήταν ο σύζυγός μου. Ήταν ένας άλλος άνθρωπος, ένα ακάθαρτο πνεύμα χωρίς επαφή με το περιβάλλον».

Αδελφή δολοφονημένου Νικήτα: «Δεν σας σκότωσε κιόλας» μου είπε αστυνομικός για τον δράστη

Τις δύσκολες ώρες που έζησε η οικογένεια του δολοφονημένου Νικήτα επί τρία χρόνια μετά το θανατηφόρο τροχαίο, τον εκφοβισμό και τις απειλές του δράστη μίλησε η αδελφή του 21χρονου, Ελεάννα.

Με δηλώσεις της στο Mega η αδελφή του Νικήτα, η οποία έδιωξε τους αστυνομικούς από την κηδεία του 21χρονου μίλησε για τη στάση της αστυνομίας στην υπόθεση.

«Όσον αφορά την αστυνομία, την πρώτη φορά πήγα τον Ιούλιο του ’24 εγώ μόνη μου κρυφά γιατί οι δικοί μου δεν ήθελαν να θεωρούν οι απέναντι ότι προκαλούμε. Όπως λέγανε ότι προκαλούσαμε που δεν προκαλούσαμε. Ο αδελφός μου ήταν το καλύτερο παιδί. Πήγα λοιπόν και μίλησα με τον διοικητή, νομίζω, και του είπα τι με απασχολεί. Μου είπε να φέρω τη μητέρα μου και την αδελφή μου να του μιλήσουν και εκείνες να του πουν ότι φοβούνται, όπως και έγινε τρεις μέρες μετά».

Και συνέχισε: «Μιλήσαμε σε έναν αστυνομικό παρουσία και κάποιου άλλου αστυνομικού. Και ενώ λέγαμε για ποιον λόγο φοβόμαστε, τι συμβαίνει ο δεύτερος αστυνομικός γύρισε και μου είπε… μάλλον τους ενημέρωσα γιατί ξέραμε από γνωστό ότι έχουν όπλο, έχει όπλο ο φονιάς. Το ξέρουμε από γνωστούς ότι περηφανεύεται ότι έχει όπλο και θα τον σκοτώσει. Όταν λοιπόν τους είπαμε ότι φοβόμαστε γύρισε και μας είπε ο δεύτερος αστυνομικός: ‘Ε δεν σας σκότωσαν κιόλας. Δηλαδή τι ήρθες;’. Και όταν του είπα ότι δεν είναι αυτή η λύση και ο αδελφός μου πρέπει να δικαστεί όπως πρέπει. Γύρισε και μας είπε: ‘Ο αδελφός σου φταίει, πρέπει να τιμωρηθεί’. Έφυγα λοιπόν από εκεί. Ζούσαμε στον φόβο. Είχαμε ενημερώσει τη δικηγόρο μας».

Παρά το γεγονός ότι επιβλήθηκαν στον δολοφόνο περιοριστικά μέτρα εκείνος ξαναπλησίασε τον 21χρονο σε ερημική τοποθεσία και ο Νικήτας κατάφερε να ξεφύγει. Όπως ανέφερε η Ελεάννα μετά την επιβολή των περιοριστικών μέτρων ο δολοφόνος συνέχισε κανονικά να παρακολουθεί την οικογένεια. «Περνούσε από το σπίτι μας. Περνούσε από τη δουλειά του αδελφού μου που είναι στον κεντρικό εδώ λίγο πιο πάνω. Περνούσαν συνεχώς. Πήγαιναν στο πάρκινγκ που έβαζε τα αυτοκίνητα, έψαχναν. Πήγε λοιπόν η μητέρα μου με την αδελφή μου και τους είπαν (σ.σ. στην αστυνομία) ότι τα περιοριστικά μέτρα έλεγαν 100 μέτρα. Τους είπαν λοιπόν οι αστυνομικοί ότι την επόμενη φορά που θα τον δείτε ελάτε να κάνετε μήνυση».

Όπως εξήγησε τον περασμένο Φεβρουάριο ο δολοφόνος έψαχνε τον αδελφό της, κατάφερε να τον εντοπίσει σε ερημική τοποθεσία και ο Νικήτας ξέφυγε την τελευταία στιγμή. «Καταλήξαμε στο αστυνομικό τμήμα. Ο αδελφός μου έδινε ανάκριση στην ουσία τουλάχιστον δύο ώρες. Όταν λοιπόν αναρωτηθήκαμε για ποιο λόγο καθυστερούν, για ποιο λόγο δεν πάνε στο σπίτι του αφού τον είδαμε, αφού υπάρχουν περιοριστικά μέτρα, γιατί καθυστερούν; (…) Δικαιολογήθηκαν λοιπόν και είπαν ότι αυτή η διαδικασία παίρνει ώρα και θέλουν να το κάνουν όσο καλύτερα μπορούν για να ‘δέσουν’ την υπόθεση. Αυτά ήταν τα λόγια τους», είπε η αδελφή του 21χρονου.

«Ήταν δυστυχώς ένα δυστύχημα που ήταν η μοίρα του αδελφού μου να οδηγεί εκείνο το μοιραίο αυτοκίνητο που δεν ήταν και δικό του. Εξυπηρέτηση σε ένα άλλο παλικάρι έκανε που είχε πιεί και ο Γιώργος μπήκε μαζί του για να του κάνει παρέα. Ο αδελφός μου και δίπλωμα είχε και δεν είχε πιεί και ζώνη φορούσε και όλα. Απλά ήταν άπειρος οδηγός. Εκεί που είναι κακός ο δρόμος φρέναρε το αυτοκίνητο ήταν παλιό, δεν είχε αμορτισέρ (…) και πάνω στον πανικό του υποθέτουμε ότι έκανε κάποια κίνηση που δεν έπρεπε», τόνισε.

«Το αυτοκίνητο βρέθηκε στην κολώνα που ούτε αυτή έπρεπε να υπάρχει ούτε το κράσπεδο θα έπρεπε να είναι τόσο υψηλό. Και όλα αυτά που σας λέω ήταν σύμφωνα με τους εμπειρογνώμονες της Τροχαίας όχι δικά μου πράγματα. Από εκεί και μετά η ζωή μας άρχισε να παίρνει άλλη τροπή, απειλές, φόβοι. Μας έπιαναν γνωστοί, άγνωστοι και μας λέγανε: ‘Ξέρετε κάτι; Πάρτε το παιδί και φύγετε. Μετακομίστε. Κινδυνεύετε. Είναι αποφασισμένοι για όλα και κυρίως εκείνη η γυναίκα του. Αυτή τα κάνει όλα’. Εμείς λέγαμε: ‘Που να πάμε;’. Ο αδελφός μου έλεγε: ‘Μα δεν έφταιγα. Ατύχημα ήταν. Να γίνει το δικαστήριο, να πάρω την ποινή που πρέπει. Γιατί να φύγω; Δεν είμαι φονιάς. Να τιμωρηθώ όπως πρέπει. Εκτός αυτού που μας έλεγαν να φύγει και μόνο του το παιδί, δεν γινόταν να φύγει μόνο του. Από ταλαιπωριόταν στα νοσοκομεία. (…) Είχε οκτώ ανευρύσματα στα στεφανιαία αγγεία. Τον Δεκέμβριο έκανε διπλό μπαλονάκι με stent αυτό τα λέει όλα νομίζω», σημείωσε η αδελφή του 21χρονου.

Οι συγκλονιστικές ομοιότητες των τροχαίων του 2016 και του 2023

Ένα παιχνίδι της μοίρας που δεν το χωράει ο ανθρώπινος νους κρύβεται πίσω από την τραγωδία που εκτυλίσσεται στην Κρήτη μετά τη δολοφονία του 21χρονου Νικήτα.

Το νήμα της υπόθεσης ξετυλίγεται μέσα από δύο πανομοιότυπα τροχαία δυστυχήματα στο ίδιο ακριβώς σημείο της παραλιακής λεωφόρου του Ηρακλείου, τα οποία στοίχισαν τη ζωή σε δύο ξαδέλφια. Ο νεαρός που έπεσε νεκρός από τις σφαίρες του 54χρονου θεωρούνταν από την πλευρά του δράστη ως υπεύθυνος για το δεύτερο τροχαίο που σημειώθηκε το 2023.

Το χρονικό αυτής της ανείπωτης θλίψης ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2016, όταν ο 22χρονος Χάρης έχασε τη ζωή του στην άσφαλτο. Επτά χρόνια αργότερα, ο 17χρονος ξάδελφός του, Γιώργος, ανασύρθηκε νεκρός από τα συντρίμμια ενός οχήματος στο ίδιο ακριβώς σημείο. Οι δύο απώλειες συνέτριψαν τις οικογένειές τους, οι οποίες αδυνατούσαν να διαχειριστούν το βαρύ πένθος. Παρά τις καταγγελίες και την αυξανόμενη ένταση που καταγραφόταν το τελευταίο διάστημα, πολλοί πίστευαν ότι ο χρόνος θα λειτουργούσε πυροσβεστικά. Η πραγματικότητα ωστόσο τους διέψευσε με τον πιο σκληρό τρόπο.

Μιλώντας στο Live News, οι γονείς του 22χρονου Χάρη ανακαλούν την πιο δύσκολη νύχτα της ζωής τους, προσπαθώντας να συνδέσουν τα γεγονότα του παρελθόντος με τη σημερινή κατάληξη. «Όταν έγινε και του ανιψιού μου ήταν ακριβώς το ίδιο συμβάν, στο ίδιο σημείο. Ήταν σαν να ξαναθυμούμαι τα παλιά. Το ίδιο. Σαν να το περνάω δεύτερη φορά», εξομολογείται η μητέρα του.

Από την πλευρά του, ο πατέρας του 22χρονου περιγράφει τις τελευταίες στιγμές πριν από το πρώτο δυστύχημα. «Κάποιος φίλος του τον πήρε τηλέφωνο και του είπε “πάμε να πιούμε έναν καφέ” και του λέει ο γιος μου “ο πατέρας μου κάνει τραπέζι επειδή απολύθηκα και έφερα το απολυτήριο στο σπίτι”». Τελικά, ο Χάρης κάθισε στη θέση του συνοδηγού και ξεκίνησαν για μια σύντομη βόλτα. «Δε περάσανε πέντε λεπτά και με πήραν τηλέφωνο και μου είπαν ότι ο γιος σου έχει τρακάρει. Πήγα στην Παραλιακή, είδα το αυτοκίνητο. Πήγαμε στο Βενιζέλειο, είδαμε τον γιο μου. Δεν τον είδαμε δηλαδή, ήτανε στην εντατική».

Ο νεαρός τότε δεν τα κατάφερε, βυθίζοντας στο πένθος τους οικείους του. Επτά χρόνια μετά, η συμφορά χτύπησε ξανά την ίδια οικογένεια με ανατριχιαστικές ομοιότητες. «Συνοδηγός και αυτός , στην ίδια κολόνα, την ίδια ώρα. Και αυτός δεκαεφτά, δεκαοκτώ μέρες, δεκαεννιά, στην εντατική δεν ξέρω πόσες ήταν, δε θυμάμαι, είναι πολλά χρόνια τώρα, απεβίωσε με τα ίδια χτυπήματα», αναφέρει χαρακτηριστικά. Οι γονείς του 17χρονου Γιώργου δεν μπόρεσαν ποτέ να αποδεχθούν τη νέα πραγματικότητα, με τον πατέρα του να ζητά κάτι συγκλονιστικό. «Με πήρε τηλέφωνο και μου είπε “Κώστα,” , “το παιδί μου πέθανε. Εάν μπορείς άνοιξε τον τάφο να βάλω το παιδί μου μέσα”. “Γιατί”, μου λέει, “αυτό το πράγμα δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ των ποτών”».

Οι δύο τραγικές φιγούρες συναντιόνταν συχνά στα μνημόσυνα των παιδιών τους, με τον χρόνο να μην γιατρεύει ποτέ τις πληγές. Όπως επισημαίνει η μητέρα του Χάρη, «Εγώ είχα κι άλλα παιδιά να μεγαλώσω και να προστατέψω. Ο Κώστας δεν είχε τίποτα άλλο».

