Ραγίζει καρδιές η αδελφή του 21χρονου Νικήτα: «Ο παράδεισος κέρδισε έναν άγγελο»

Σε βαρύ πένθος «βύθισε» συγγενείς και φίλους η εν ψυχρώ δολοφονία του 21χρονου Νικήτα στο Ηράκλειο, ο οποίος πυροβολήθηκε θανάσιμα από τον πατέρα του φίλου του.

Η αδελφή του αδικοχαμένου Νικήτα, Κατερίνα θέλησε να αποχαιρετήσει τον αδελφό της με μία σπαρακτική ανάρτηση στα social media που αποτυπώνει τον ανείπωτο πόνο που βιώνει η ίδια και η οικογένειά της.

«Ο παράδεισος κέρδισε έναν άγγελο.. αλλά εγώ, εγώ έχασα τον κόσμο μου..

καλό ταξίδι στο φως ζωή μου, που έφυγες και με άφησες εδώ μόνη μου μα γώ δε σου κρατώ κακία γιατί ξέρω πως θα με προσέχεις από εκεί πάνω. Σαγαπω καλή αντάμωση αντράκι μου...», έγραψε η αδελφή του 21χρονου, αναρτώντας μία κοινή φωτογραφία τους.

