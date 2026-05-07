Ηράκλειο: «Του λέγαμε να φύγει, δεν ήθελε να αφήσει τους δικούς του», λέει στενός φίλος του 21χρονου

Ξεσπούν συγγενείς και φίλοι του 21χρονου Νικήτα που πυροβολήθηκε θανάσιμα από τον πατέρα του φίλου του

Ηράκλειο: «Του λέγαμε να φύγει, δεν ήθελε να αφήσει τους δικούς του», λέει στενός φίλος του 21χρονου
«Ο Νικήτας ήταν το καλύτερο παιδί» λένε συγγενείς και φίλοι του 21χρονου που σκοτώθηκε από τα πυρά του 54χρονου πατέρα του φίλου του στο Ηράκλειο.


«Μία κουβέντα θα σας πω που είναι σοβαρή. Ο Αχιλλέας (πατέρας Νικήτα) κοιμάται στον καναπέ και σ’ αυτόν κοιμάται με τα παπούτσια, δεν τα βγάζει γιατί έχει την έγνοια του κοπελιού μας. Ο Νικήτας ήταν το καλύτερο παιδί, καλά είναι και τα άλλα παιδιά του Αχιλλέα, αλλά αυτό ήταν πασίχαρο», λέει η θεία του αδικοχαμένου νέου.

Όλοι γνώριζαν τις απειλές που δεχόταν το θύμα από τον 54χρονο καθ’ ομολογίαν δολοφόνο, ακόμη και με όπλο. Τον θεωρούσε υπεύθυνο για τον θάνατο του γιου του και όπως φαίνεται η εκδίκηση είχε γίνει πλέον αυτοσκοπός του.

«Του λέγαμε να φύγει από την Κρήτη αλλά δεν ήθελε να εγκαταλείψει την οικογένειά του», λέει στο Live News στενός του φίλος. «Ο Νικήτας δεν είχε άλλες διαφορές. Ο μοναδικός άνθρωπος που τον έψαχνε ήταν αυτός. Ο Νικήτας δεν είχε πειράξει ούτε μυρμήγκι. Του είχα πει αν θέλει να πάει στην Αθήνα, να του βρω άτομα που έχω γνωστούς στην Αθήνα. Δεν ήθελε να αφήσει τη μάνα του, τον πατέρα του και τα αδέλφια του».

Ο θείος του παιδιού καταγγέλλει πως θα μπορούσε να είχε αποτραπεί το φονικό. Όλοι γνώριζαν, όπως λέει, την έχθρα που γιγαντωνόταν μέρα με τη μέρα και η οποία αργά ή γρήγορα θα κατέληγε σε τραγωδία.

«Εδώ που υπήρχε αυτό το πρόβλημα το τεράστιο, δεν έκανε τίποτα. Όχι μόνο η Αστυνομία, γιατί πιστεύω ότι δεν φταίει μόνο η Αστυνομία. Φταίει και η Δικαιοσύνη σε αυτό το θέμα. Ο φονιάς, είχε φτάσει σε αυτό το σημείο, γιατί έλεγε ότι έφταιγε, ότι δεν γινόταν ακόμα το δικαστήριο», δήλωσε στο Mega ο θείος του 21χρονου.

Πατέρας Νικήτα για τον 54χρονο δολοφόνο: Θα σκοτώσει και άλλους δικούς μου ανθρώπους

Συγκλονίζουν τα λόγια του πατέρα του 21χρονου Νικήτα, λίγα 24ωρα μετά την τραγική δολοφονία του γιου του στο Ηράκλειο.

«Εγώ το παιδί μου το έχασα, να κηρυχθεί ένοχος ο 54χρονος και η γυναίκα του. Αυτή τα έκανε όλα. Αυτή παρακολουθούσε τον γιο μου, τι έκανε, που είχε το αυτοκίνητό του. Ό,τι λεφτά βγουν από το τροχαίο να μπλοκαριστούν και να πάνε στο "Χαμόγελο του Παιδιού", αυτό θέλω», δήλωσε ο πατέρας του αδικοχαμένου Νικήτα στο Mega.

«Σήμερα έμαθα ότι αυτός είναι ναρκέμπορος και έμπορος όπλων», αποκάλυψε ο πατέρας του Νικήτα για τον 54χρονο δράστη.

«Αν γυρνούσε το παιδί του πίσω, ας μου το σκότωνε το παιδί μου. Του είπα "γιατί να μην σκοτωθεί το παιδί μου να ζήσει το παιδί σου" εκείνη την ημέρα στο νοσοκομείο. Μιλούσαμε, είχαμε πάει στο μνημόσυνο», πρόσθεσε ο πατέρας του Νικήτα.

«Τρια χρόνια είναι η ιστορία. Δεν πάω σε γάμους, δεν έχω προσωπική ζωή. (…)», είπε κλείνοντας και κατέληξε, απευθύνοντας έκκληση για βοήθεια: «Βοηθήστε με σας παρακαλώ, ότι λεφτά είναι να βγάλει η ασφάλεια λεφτά για το παιδί του να πάνε σε ίδρυμα, διότι θα σκοτώσει και άλλους δικούς μου. Και να ελεγχθεί η αστυνομία στην Αμμουδάρα γιατί έχει δικούς του ανθρώπους μέσα και γι αυτό τον κάλυπταν».

Βίντεο ντοκουμέντο από την δολοφονία του 21χρονου Νικήτα στην Κρήτη

Σοκ προκαλεί το νέο βίντεο ντοκουμέντο που έρχεται στο φως της δημοσιότητας και αποτυπώνει τα τελευταία δευτερόλεπτα πριν από τη δολοφονία του 21χρονου Νικήτα Γεμιστού στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Το οπτικό υλικό καταγράφει την απέλπιδα προσπάθεια του νεαρού να σωθεί από τα πυρά του 54χρονου δράστη. Όπως φαίνεται ξεκάθαρα στο βίντεο που προβλήθηκε στο mega, ο 21χρονος στην προσπάθειά του να αμυνθεί κλωτσάει τον ένοπλο άνδρα, χωρίς ωστόσο να έχει το παραμικρό περιθώριο διαφυγής.

Ο δράστης, αφού είδε το κόκκινο αυτοκίνητο του θύματος στο αντίθετο ρεύμα, του έκλεισε τον δρόμο. Αμέσως και οι δύο βγήκαν από τα οχήματά τους. Ακολούθησαν έξι πυροβολισμοί από πολύ κοντινή απόσταση, με τους αυτόπτες μάρτυρες να παρακολουθούν έντρομοι τη σκηνή που εκτυλίχθηκε μπροστά τους.

Μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα η ζωή του νεαρού χάθηκε. Μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου απλώς δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Από την πλευρά του, το μίσος του 54χρονου καθ' ομολογίαν δολοφόνου δεν είχε καταλαγιάσει ούτε την ώρα που το θύμα κατέρρεε. Κατά τη στιγμή της παράδοσής του στους αστυνομικούς υποστήριξε ότι έκανε αυτό που έπρεπε, θεωρώντας πως όφειλε να υλοποιήσει το σχέδιο που είχε καταστρώσει στο μυαλό του.

Θλίψη και οργή στην κηδεία του 21χρονου

Συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτησαν σήμερα τον Νικήτα μέσα σε βαθιά θλίψη και οργή, λέγοντας το τελευταίο «αντίο» στον Ιερό Ναό της Αγίας Κυριακής στον Χώνο Μυλοποτάμου. Η παρουσία της αστυνομίας έξω από την εκκλησία προκάλεσε το ξέσπασμα των συγκεντρωμένων, με την αδελφή του θύματος να καταρρέει συναισθηματικά. Η ένταση συνεχίστηκε, με τη συναισθηματική φόρτιση να αποτυπώνεται στα λόγια και στις κινήσεις όσων βρέθηκαν εκεί.

Η τραγική αυτή κατάληξη αποτελεί το αποκορύφωμα μιας αντιπαράθεσης που μετρούσε καιρό. Οι δύο οικογένειες, αν και στο παρελθόν βρίσκονταν κοντά λόγω της φιλίας των παιδιών τους.. Η αντίστροφη μέτρηση είχε ξεκινήσει μετά από ένα τροχαίο δυστύχημα το 2023. Έκτοτε ακολούθησαν απειλές, μηνύσεις και καταγγελίες ακόμα και για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του 21χρονου, οι οποίες αποδείχθηκε με τον πλέον τραγικό τρόπο ότι δεν αξιολογήθηκαν σωστά από τις αρμόδιες αρχές.

