Χανταϊός: Εφιαλτική πρόβλεψη ΠΟΥ για ραγδαία αύξηση κρουσμάτων - Τα συμπτώματα

Συνολικά πέντε επιβεβαιωμένα κρούσματα του ιού έχουν προκαλέσει συναγερμό ενώ τρείς άνθρωποι έχουν χάσει τις ζωές τους

Δημήτρης Δρίζος

  • Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί για πιθανή ραγδαία αύξηση κρουσμάτων hantavirus μετά τον θάνατο τριών ανθρώπων στο πλοίο MV Hondius.
  • Ο ιός Andes που εντοπίστηκε στο πλοίο μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο και έχει περίοδο επώασης έως έξι εβδομάδες.
  • Ο hantavirus μεταδίδεται κυρίως μέσω επαφής με ούρα ή κόπρανα μολυσμένων τρωκτικών και σε σπάνιες περιπτώσεις μεταξύ ανθρώπων.
  • Τα συμπτώματα του hantavirus μοιάζουν με γρίπη και μπορεί να εξελιχθούν σε σοβαρές νόσους με υψηλό ποσοστό θνησιμότητας, όπως το Πνευμονικό Σύνδρομο Χανταϊού.
  • Δεν υπάρχει ειδική θεραπεία για τον hantavirus, αλλά η έγκαιρη ιατρική φροντίδα και η πρόληψη μέσω αποφυγής επαφής με τρωκτικά είναι κρίσιμες.
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποίησε ότι ενδέχεται να εμφανιστούν περισσότερα κρούσματα χανταϊού μετά τον θάνατο τριών ανθρώπων στο πλοίο MV Hondius.

Ωστόσο, άφησε και μια αχτίδα αισιοδοξίας, σημειώνοντας ότι η έξαρση μπορεί να περιοριστεί εφόσον ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα προστασίας.

Ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, δήλωσε σε δημοσιογράφους στη Γενεύη ότι συνολικά έχουν καταγραφεί πέντε επιβεβαιωμένα και τρία ύποπτα κρούσματα, συμπεριλαμβανομένων των τριών θανάτων.

Πρόσθεσε:

«Δεδομένης της περιόδου επώασης του ιού Andes, η οποία μπορεί να φτάσει έως και τις έξι εβδομάδες, είναι πιθανό να αναφερθούν περισσότερα κρούσματα», είπε, αναφερόμενος στο σπάνιο στέλεχος που εντοπίστηκε στο Hondius και το οποίο μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Το Πανεπιστημιακό Ιατρικό Κέντρο του Λέιντεν στην Ολλανδία ανακοίνωσε αργότερα ότι ακόμη ένας ασθενής βρέθηκε θετικός στον ιό.

Ωστόσο, ο διευθυντής εκτάκτων αναγκών και αντιμετώπισης κρίσεων του ΠΟΥ, Άμπντι Ραχμάν Μαχαμούντ, υπογράμμισε:

«Πιστεύουμε ότι αυτή θα είναι μια περιορισμένη έξαρση, εφόσον εφαρμοστούν τα μέτρα δημόσιας υγείας και υπάρξει συνεργασία μεταξύ όλων των χωρών».

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε - Τα συμπτώματα και πώς μεταδίδεται

Το θρίλερ στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius όπου τρία άτομα έχασαν τις ζωές τους από χανταϊό έφερε ξανά στο προσκήνιο την ασθένεια.

Το υπό ολλανδική σημαία πλοίο, το οποίο αναχώρησε από την Ουσουάια της Αργεντινής στις 20 Μαρτίου για ένα εβδομαδιαίο ταξίδι στην Ανταρκτική και τον Ατλαντικό, είναι τώρα αγκυροβολημένο στα ανοιχτά του Πράσινου Ακρωτηρίου, καθώς οι υγειονομικές αρχές ερευνούν την υπόθεση.

Ένα κρούσμα έχει επιβεβαιωθεί εργαστηριακά, ενώ υπάρχουν υπόνοιες για άλλα πέντε. Ενώ το ποσοστό θνησιμότητας έχει ανησυχήσει τους ταξιδιώτες, οι ειδικοί λένε ότι η κατάσταση είναι θεμελιωδώς διαφορετική από μια έξαρση της πανδημίας του κορονοϊού.

Τι είναι ο χανταϊός και πώς μεταδίδεται

Ο χανταϊός, ο οποίος απαντάται σε όλο τον κόσμο, μεταδίδεται κυρίως μέσω επαφής με τα ούρα ή τα κόπρανα μολυσμένων τρωκτικών, όπως αρουραίοι και ποντίκια, αλλά σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να μεταδοθεί και μεταξύ ανθρώπων, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Οι άνθρωποι μολύνονται συνήθως όταν σωματίδια του ιού από περιττώματα, σάλιο ή ούρα τρωκτικών αιωρούνται στον αέρα, κυρίως όταν καθαρίζονται χώροι όπου βρίσκονται αρουραίοι και ποντίκια.

Σύμφωνα με το ιατρικό περιοδικό The Lancet, το όνομά του προέρχεται από την περιοχή του ποταμού Χαντάν στη Νότια Κορέα, όπου ταυτοποιήθηκε ο ιός τη δεκαετία του 1970.

Ποια είναι τα συμπτώματα

Ο χανταϊός ανήκει σε μια οικογένεια ιών που μπορεί να προκαλέσει δύο σοβαρές νόσους: το Πνευμονικό Σύνδρομο Χανταϊού (HPS), μια σοβαρή ασθένεια που προσβάλλει τους πνεύμονες, και τον Αιμορραγικό Πυρετό με Νεφρικό Σύνδρομο (HFRS), μια σοβαρή ασθένεια που προσβάλλει τα νεφρά.

Η πρώτη νόσος θεωρείται πιο επικίνδυνη, καθώς έχει ποσοστό θνησιμότητας περίπου 40%, ενώ το ποσοστό θνησιμότητας για τον αιμορραγικό πυρετό με νεφρικό σύνδρομο κυμαίνεται από το 1% έως το 15%.

Η ασθένεια ξεκινά με συμπτώματα που μοιάζουν με αυτά της γρίπης. Ειδικοί αναφέρουν ο χανταϊός ότι μπορεί να ξεκινήσει με απλά συμπτώματα όπως ο πυρετός, η ρίγη, οι μυϊκοί πόνοι και, ενδεχομένως, με πονοκέφαλο.

«Στα αρχικά στάδια της ασθένειας, μπορεί να μην είναι δυνατό να διακρίνει κανείς τη διαφορά μεταξύ του χανταϊού και της γρίπης», δήλωσε η Dr. Σόνια Μπαρτολόμε του Ιατρικού Κέντρου UT Southwestern στο Ντάλας.

Τα συμπτώματα του Πνευμονικού Σύνδρομο Χανταϊού εμφανίζονται συνήθως μία έως οκτώ εβδομάδες μετά την επαφή με μολυσμένο τρωκτικό. Καθώς η λοίμωξη εξελίσσεται, οι ασθενείς ενδέχεται να αισθανθούν σφίξιμο στο στήθος, καθώς οι πνεύμονες γεμίζουν με υγρό.

Το Πνευμονικό Σύνδρομο Χανταϊού, εμφανίζεται συχνότερα στη Βόρεια και τη Νότια Αμερική.

Τα συμπτώματα του Αιμορραγικού Πυρετού με Νεφρικό Σύνδρομο συνήθως εμφανίζονται εντός μίας ή δύο εβδομάδων μετά την έκθεση.

Ποια είναι η θεραπεία

Δεν υπάρχει ειδική θεραπεία ή φάρμακο για τον χανταϊό, αλλά η έγκαιρη ιατρική φροντίδα μπορεί να αυξήσει τις πιθανότητες επιβίωσης.

Παρά πολλά χρόνια έρευνας, η Μισέλ Χάρκινς, πνευμονολόγος στο Κέντρο Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου του Νέου Μεξικού, είπε ότι πολλά ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα, συμπεριλαμβανομένου του γιατί μπορεί η συγκεκριμένη νόσος να είναι ήπια για μερικούς ανθρώπους και πολύ σοβαρή για άλλους και πώς αναπτύσσονται τα αντισώματα. Αυτή και άλλοι ερευνητές παρακολουθούν ασθενείς για μεγάλες χρονικές περιόδους με την ελπίδα να βρουν μια θεραπεία.

Ειδικοί προτείνουν ότι ο καλύτερος τρόπος για να αποφύγετε να προβληθείτε από χανταϊό είναι να ελαχιστοποιήσετε την επαφή σας με τρωκτικά και τα περιττώματά τους. Να χρησιμοποιείτε προστατευτικά γάντια και χλωρίνη για τον καθαρισμό των περιττωμάτων τρωκτικών.

Επίσης, προειδοποιούν να μην σκουπίζετε ή να μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει τη διάδοση του ιού στον αέρα.

