Χανταϊός: Αναζητείται ακόμη ο «ασθενής μηδέν» – Πώς ο ιός κυκλοφορούσε για εβδομάδες στο πλοίο

Snapshot Ο χανταϊός εντοπίστηκε σε επιβάτες και πλήρωμα του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius, με τρεις θανάτους και οκτώ καταγεγραμμένα κρούσματα, πέντε από τα οποία επιβεβαιώθηκαν εργαστηριακά.

Οι αρχές παγκοσμίως προσπαθούν να εντοπίσουν τον «ασθενή μηδέν» και να ιχνηλατήσουν τις επαφές των κρουσμάτων για απομόνωση και πρόληψη περαιτέρω διασποράς.

Επιβάτες που αποβιβάστηκαν σε διάφορες χώρες, όπως Ελβετία, Νότια Αφρική και Ηνωμένο Βασίλειο, βρίσκονται σε απομόνωση ή νοσηλεία, ενώ συνεχίζεται η προσπάθεια εντοπισμού πιθανών επαφών τους.

Ο ιός κυκλοφορούσε στο πλοίο για εβδομάδες χωρίς να γίνει άμεσα αντιληπτός, καθώς το ταξίδι ξεκίνησε την 1η Απριλίου και οι πρώτοι επιβάτες εμφάνισαν συμπτώματα από τις 6 Απριλίου, με το πλοίο να συνεχίζει το δρομολόγιο μέχρι και μετά τους θανάτους. Snapshot powered by AI

Έντονη ανησυχία προκαλούν οι θάνατοι και τα κρούσματα χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius καθώς οι αρχές παγκοσμίως επιχειρούν να εντοπίσουν τον «ασθενή μηδέν» από όπου ξεκίνησε η μετάδοση αλλά και να ενημερωθούν οι επαφές των κρουσμάτων προκειμένου να απομονωθούν.

Δύο ασθενείς που επιβεβαιώθηκε ότι νοσούν από χανταϊό και ένα ύποπτο κρούσμα μεταφέρθηκαν την Τετάρτη από το κρουαζιερόπλοιο, σύμφωνα με τον οργανισμό υγείας του ΟΗΕ.

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ η σορός ενός ανθρώπου παραμένει στο πλοίο, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Από τις οκτώ καταγεγραμμένες περιπτώσεις χανταϊού, οι πέντε επιβεβαιώθηκαν μέσω εργαστηριακών εξετάσεων.

Το ολλανδικό υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε ότι οι τρεις άνθρωποι που εκκενώθηκαν ήταν ένας 41χρονος Ολλανδός υπήκοος, ένας 56χρονος Βρετανός υπήκοος και ένας 65χρονος Γερμανός υπήκοος, οι οποίοι θα μεταφερθούν σε εξειδικευμένα νοσοκομεία στην Ευρώπη. Ο ΠΟΥ ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι οι εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν στη Σενεγάλη επιβεβαίωσαν ότι δύο από τα άτομα που εκκένωσαν το πλοίο είχαν μολυνθεί από τον ιό.

Δύο από τους εκκενωθέντες παραμένουν σε «σοβαρή κατάσταση», ανέφερε η ολλανδική ναυτιλιακή εταιρεία Oceanwide Expeditions, ενώ ο τρίτος δεν παρουσίαζε συμπτώματα, αλλά είχε «στενή επαφή» με έναν Γερμανό επιβάτη που πέθανε στο πλοίο στις 2 Μαΐου.

Οι υγειονομικές αρχές ανέφεραν ότι οι επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος που παραμένουν στο πλοίο δεν παρουσιάζουν συμπτώματα και βρίσκονται σε απομόνωση στις καμπίνες τους.

Το κρουαζιερόπλοιο Hondius της Oceanwide Expeditions

Εμπειρογνώμονας ΠΟΥ: «Δεν πρόκειται για τον επόμενο COVID»

Οι αρχές ανέφεραν ότι οι επιβάτες βρέθηκαν θετικοί στον ιό των Άνδεων, ένα είδος χανταϊού που εντοπίζεται στη Νότια Αμερική, κυρίως στην Αργεντινή και τη Χιλή. Ο ιός μπορεί να μεταδοθεί μεταξύ ανθρώπων, αν και αυτό είναι σπάνιο και συμβαίνει μόνο μέσω στενής επαφής, σύμφωνα με τον ΠΟΥ. Ο οργανισμός υγείας δεν έχει παρατηρήσει ποτέ κρούσμα χανταϊού σε πλοίο.

«Δεν πρόκειται για τον επόμενο COVID, αλλά είναι μια σοβαρή μολυσματική ασθένεια», δήλωσε η κορυφαία εμπειρογνώμονας της ΠΟΥ σε θέματα επιδημιών, Μαρία Βαν Κέρκοβ. «Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν θα εκτεθούν ποτέ σε αυτόν», τόνισε.

Δύο Ολλανδοί εμπειρογνώμονες σε θέματα μολυσματικών ασθενειών επιβιβάζονταν στο πλοίο, ανέφερε η Βαν Κέρκοβ. Η πρόσβαση σε κλινική περίθαλψη είναι σημαντική, πρόσθεσε, καθώς τα μολυσμένα άτομα μπορεί να εμφανίσουν σοβαρή οξεία αναπνευστική δυσχέρεια και να χρειαστούν οξυγόνο ή μηχανική υποστήριξη της αναπνοής. Δεν υπάρχει συγκεκριμένη θεραπεία ή φάρμακο, αλλά η έγκαιρη ιατρική φροντίδα μπορεί να αυξήσει τις πιθανότητες επιβίωσης.

Η περίοδος επώασης του ιού μπορεί να είναι από μία έως έξι εβδομάδες, ή και ερισσότερο, ανέφερε.

Αγώνας δρόμου για την ιχνηλάτηση των επαφών

Οι υγειονομικές αρχές στην Ευρώπη και την Αφρική προσπαθούν να εντοπίσουν άτομα που ενδέχεται να ήρθαν σε επαφή με επιβάτες που αποβιβάστηκαν νωρίτερα από το πλοίο, το οποίο απέπλευσε την 1η Απριλίου από τη Νότια Αμερική με προορισμό την Ανταρκτική και διάφορα απομακρυσμένα νησιά του Ατλαντικού.

Οι αρχές της Ελβετίας ανέφεραν ότι ένας επιβάτης που βρέθηκε θετικός νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Ζυρίχης. Οι αρχές της Νότιας Αφρικής είχαν προηγουμένως ανακοινώσει ότι δύο επιβάτες που μεταφέρθηκαν εκεί βρέθηκαν θετικοί στον ιό. Ο ένας, Βρετανός υπήκοος, βρισκόταν στην εντατική, ενώ ο άλλος κατέρρευσε και πέθανε στη Νότια Αφρική.

Ο εκπρόσωπος του ελβετικού υπουργείου Υγείας, Simon Ming, δήλωσε ότι ο ασθενής είχε αποβιβαστεί από το πλοίο κατά τη στάση του στο νησί της Αγίας Ελένης. Δεν είναι σαφές πότε και πώς ταξίδεψε στην Ελβετία και από πόσες άλλες χώρες ενδέχεται να πέρασε και γι’ αυτό αναζητούνται οι επαφές του.

Η σύζυγος του ασθενούς δεν παρουσιάζει συμπτώματα, αλλά βρίσκεται σε απομόνωση ως προληπτικό μέτρο, σύμφωνα με δήλωση του υπουργείου Υγείας της Ελβετίας.

«Προς το παρόν δεν υπάρχει κίνδυνος για το ελβετικό κοινό», ανέφερε το υπουργείο.

Η Νότια Αφρική αναζητά άτομα που ενδέχεται να ήρθαν σε επαφή με τον ιό

Στην Αγία Ελένη, η σορός του Ολλανδού που θεωρείται το πρώτο κρούσμα εκκενώθηκε από το πλοίο. Η σύζυγός του ταξίδεψε αεροπορικώς στη Νότια Αφρική, όπου κατέρρευσε στο αεροδρόμιο του Γιοχάνεσμπουργκ και πέθανε.

Το υπουργείο Υγείας της Νότιας Αφρικής αναφέρει ότι οι αρχές έχουν εντοπίσει 42 από τα 62 άτομα, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων στον τομέα της υγείας, που πιστεύουν ότι ήρθαν σε επαφή με τους δύο μολυσμένους επιβάτες που ταξίδεψαν εκεί. Τα 42 άτομα βρέθηκαν αρνητικά στον ιό.

Ωστόσο, 20 άτομα πρέπει ακόμη να εντοπιστούν, μεταξύ των οποίων πέντε άτομα που ενδέχεται να είχαν ταξιδέψει σε πτήσεις προς τη Νότια Αφρική μαζί με ορισμένους από τους επιβάτες και μέλη του πληρώματος. Ορισμένοι ενδέχεται να έχουν πλέον ταξιδέψει στο εξωτερικό, ανέφερε το υπουργείο.

Ο διαχειριστής του πλοίου δεν έχει ανακοινώσει αν υπάρχουν και άλλα άτομα που αποβιβάστηκαν σε άλλες τοποθεσίες στη διάρκεια του ταξιδιού.

Δύο Βρετανοί επιβάτες που επέστρεψαν στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι σε απομόνωση

Σύμφωνα με το BBC, δύο Βρετανοί αποβιβάστηκαν από το πλοίο πριν ολοκληρωθεί το ταξίδι και τώρα βρίσκονται σε αυτοαπομόνωση στο σπίτι τους, μετά από πιθανή έκθεση στον ιό.

Την ανακοίνωση έκανε η Υπηρεσία Υγειονομικής Ασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου (UKHSA), η οποία δήλωσε ότι υποστηρίζει τα δύο άτομα κατά τη διάρκεια της απομόνωσής τους και ότι δεν παρουσιάζουν συμπτώματα.

Αποβιβάστηκαν από το κρουαζιερόπλοιο στην Αγία Ελένη και επέστρεψαν στο Ηνωμένο Βασίλειο μέσω Γιοχάνεσμπουργκ. Στη συνέχεια επικοινώνησαν με τις υγειονομικές αρχές όταν έμαθαν για τα κρούσματα στο πλοίο.

Πώς ο ιός κυκλοφορούσε χωρίς να το αντιληφθεί κανείς

Η ολλανδική εταιρεία που εκμεταλλεύεται το πλοίο MV Hondius, η Oceanwide Expeditions προσφέρει «κρουαζιέρες εξερεύνησης» που περιλαμβάνουν ταξίδια στην Ανταρκτική και σε διάφορα νησιά του Νότιου Ατλαντικού, με σκοπό την επίσκεψη σε μερικά από τα πιο απομακρυσμένα μέρη του πλανήτη.

Οι κρουαζιέρες μπορούν να διαρκέσουν ένα μήνα ή και περισσότερο και κοστίζουν μεταξύ 6.000 και 25.000 δολαρίων, ανάλογα με την καμπίνα. Το MV Hondius απέπλευσε από τη νότια Αργεντινή την 1η Απριλίου.

Στις 6 Απριλίου, ο 70χρονος Ολλανδός αρρώστησε με πυρετό, πονοκέφαλο και ήπια διάρροια, σύμφωνα με τον ΠΟΥ. Πέθανε πάνω στο πλοίο στις 11 Απριλίου, αφού παρουσίασε αναπνευστική δυσχέρεια. Το πλοίο βρισκόταν μεταξύ των βρετανικών νησιωτικών εδαφών της Νότιας Γεωργίας και της Αγίας Ελένης, στη μέση του Νότιου Ατλαντικού, σύμφωνα με στοιχεία από τον ιστότοπο παρακολούθησης πλοίων MarineTraffic. Η αιτία θανάτου δεν μπόρεσε να προσδιοριστεί, σύμφωνα με την εταιρεία Oceanwide Expeditions.

Το πλοίο συνέχισε το ταξίδι του για σχεδόν δύο εβδομάδες, κάνοντας στάση κοντά στο νησί Τριστάν ντα Κούνια πριν φτάσει στην Αγία Ελένη, όπου η σορός του Ολλανδού εκκενώθηκε από το πλοίο στις 24 Απριλίου. Η 69χρονη σύζυγός του αποβιβάστηκε μαζί με τη σορό του και πέταξε για τη Νότια Αφρική, ενώ η σορός του άνδρα παρέμεινε πίσω.

Η κατάσταση της γυναίκας, η οποία παρουσίαζε ήδη συμπτώματα, επιδεινώθηκε κατά τη διάρκεια της πτήσης της 25ης Απριλίου. Κατέρρευσε σε αεροδρόμιο της Νότιας Αφρικής και πέθανε σε νοσοκομείο στις 26 Απριλίου, σύμφωνα με τον ΠΟΥ.

Ένας Βρετανός επιβάτης αρρώστησε στο πλοίο αφού αυτό έφυγε από την Αγία Ελένη έπλεε προς το μικρό νησί της Ανάληψης. Είχε υψηλό πυρετό, δύσπνοια και συμπτώματα πνευμονίας, σύμφωνα με τον ΠΟΥ, και μεταφέρθηκε από το νησί της Ανάληψης στη Νότια Αφρική στις 27 Απριλίου.

Το τρίτο θύμα, μια Γερμανίδα, πέθανε στο πλοίο το Σάββατο, και πάλι αφού αυτό είχε σαλπάρει για το Πράσινο Ακρωτήριο. Πέθανε τέσσερις ημέρες μετά την εμφάνιση των συμπτωμάτων και παρουσίαζε επίσης σημάδια πνευμονίας, σύμφωνα με τον ΠΟΥ, η οποία μπορεί να προκληθεί από τον ιό. Η σορός της βρίσκεται ακόμη στο πλοίο.

Οι υγειονομικές αρχές της Νότιας Αφρικής προχώρησαν τελικά στη διενέργεια εξετάσεων για χανταϊό στον Βρετανό που νοσηλεύεται στην εντατική, αφού άλλες εκτενείς εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε είχαν δώσει αρνητικά αποτελέσματα. Το θετικό αποτέλεσμα για τον ιό έγινε γνωστό το Σάββατο, περίπου 21 ημέρες μετά τον θάνατο του πρώτου επιβάτη.

