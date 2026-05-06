Συνεχίζεται το θρίλερ με τον χανταϊό: Στο Άμστερνταμ μεταφέρθηκε αεροπορικώς ασθενής από το πλοίο

Στο αεροδρόμιο του Άμστερνταμ προσγειώθηκε το βράδυ της Τρίτης ειδικά διαμορφωμένο αεροασθενοφόρο, το οποίο μετέφερε τουλάχιστον έναν επιβάτη του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius, όπου έχουν εντοπιστεί κρούσματα χανταϊού, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου.

Το αεροσκάφος απογειώθηκε από την Πράια, στο Πράσινο Ακρωτήρι, και προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Σχίπχολ στις 20:47 ώρα Ελλάδας.

Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία μεταφοράς του ασθενούς από το αεροδρόμιο. Ωστόσο, το Πανεπιστημιακό Ιατρικό Κέντρο του Λέιντεν (LUMC) ανακοίνωσε ότι ιατρική ομάδα βρισκόταν σε ετοιμότητα για την παραλαβή ασθενούς από το κρουαζιερόπλοιο, επισημαίνοντας πως έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας ώστε να αποτραπεί ενδεχόμενη μετάδοση της νόσου.

Παράλληλα, το νοσοκομείο διαβεβαίωσε τους νοσηλευόμενους ασθενείς ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας ή κίνδυνος έκθεσης στον ιό.

Νωρίτερα, η πυροσβεστική υπηρεσία του Ντίσελντορφ στη δυτική Γερμανία είχε ανακοινώσει ότι ένας ασυμπτωματικός επιβάτης, ο οποίος είχε έρθει σε στενή επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα χανταϊού, επρόκειτο να μεταφερθεί σε νοσοκομείο της χώρας.

Την ίδια ώρα, δεύτερο αεροασθενοφόρο με προορισμό την Ολλανδία αναγκάστηκε να προσγειωθεί εκτάκτως στα Κανάρια Νησιά λόγω τεχνικού προβλήματος. Σύμφωνα με το ισπανικό υπουργείο Υγείας, θα χρειαστεί να αποσταλεί νέο αεροσκάφος για τη μεταφορά των δύο ασθενών που επέβαιναν σε αυτό.