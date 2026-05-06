Χανταϊός: Έφτασαν στα Κανάρια οι πρώτοι ασθενείς από το Πράσινο Ακρωτήρι

Ένας από τους επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius, ο οποίος είχε προσβληθεί από χανταϊό και πέθανε λίγο αργότερα, επιβιβάστηκε «για λίγο» σε πτήση της εταιρείας KLM από το Γιοχάνεσμπουργκ με προορισμό την Ολλανδία, ωστόσο αποβιβάστηκε πριν από την απογείωση.

«Λόγω της κατάστασης της υγείας του επιβάτη εκείνη τη στιγμή, το πλήρωμα αποφάσισε να μην του επιτρέψει να ταξιδέψει με εκείνη την πτήση» ανακοίνωσε η KLM, αναφερόμενη στην πτήση KL592, από το Γιοχάνεσμπουργκ για το Άμστερνταμ.

Η πτήση αυτή ήταν προγραμματισμένο να αναχωρήσει στις 23.15 της 25ης Απριλίου, ώρα Νότιας Αφρικής.

«Αφού αποβιβάστηκε ο επιβάτης από το αεροσκάφος, η πτήση αναχώρησε για την Ολλανδία», πρόσθεσε η εταιρεία.

Ο ολλανδικές υπηρεσίες υγείας προσπαθούν να επικοινωνήσουν με τους ανθρώπους που ταξίδεψαν με τη συγκεκριμένη πτήση «για προληπτικούς λόγους», σύμφωνα πάντα με την KLM.

Έφτασε στα Κανάρια Νησιά το αεροασθενοφόρο

Το ένα από τα δύο αεροασθενοφόρα που απογειώθηκαν σήμερα από το Πράσινο Ακρωτήρι, μεταφέροντας επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου που νόσησαν με χανταϊό, προσγειώθηκε το απόγευμα σήμερα στα Κανάρια Νησιά.

Το αεροασθενοφόρο, η άφιξη του οποίου στο αρχιπέλαγος αυτό δεν είχε γνωστοποιηθεί προηγουμένως, προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο στα νότια της πόλης Λας Πάλμας γύρω στις 18.30

