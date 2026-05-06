Χανταϊός: Εκστρατεία εξόντωσης των τρωκτικών στην πρωτεύουσα της Ταϊβάν μετά από δύο κρούσματα

Ο δήμαρχος της πρωτεύουσας της Ταϊβάν, Ταϊπέι, Τσιανγκ Γουάν-αν, ανακοίνωσε την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου προγράμματος εξόντωσης τρωκτικών σε ολόκληρη την πόλη, το οποίο περιλαμβάνει τουλάχιστον μία στοχευμένη επιχείρηση καθαρισμού και απολύμανσης σε καθεμία από τις 12 περιφέρειες της πρωτεύουσας.

Η απόφαση ελήφθη ύστερα από την καταγραφή δύο επιβεβαιωμένων κρουσμάτων χανταϊού στην ευρύτερη περιοχή εντός του 2026, εκ των οποίων το ένα είχε θανατηφόρα κατάληξη. Σύμφωνα με τα όσα διευκρίνισε ο δήμαρχος κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων την Τρίτη 5 Μαΐου, οι υπεύθυνοι για έργα ανακαίνισης εσωτερικών χώρων, αστικής ανάπλασης, καθώς και οι εργολάβοι που αναλαμβάνουν την κατεδάφιση παλαιών κτιρίων, υποχρεούνται πλέον να υποβάλλουν τακτικές εκθέσεις ελέγχου τρωκτικών στη δημοτική αρχή.

Οι αναφορές αυτές πρέπει να κατατίθενται τόσο πριν από την έναρξη των εργασιών όσο και κατά τη διάρκεια της κατασκευής, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι εργασίες δεν αναστατώνουν τις φωλιές των τρωκτικών, οδηγώντας τα σε κατοικημένες περιοχές.

Μέτρα πρόληψης και δημόσια υγεία

Επικαλούμενος στοιχεία από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, καθώς και το Υπουργείο Περιβάλλοντος, ο Τσιανγκ τόνισε ότι ο αριθμός των κρουσμάτων χανταϊού δεν παρουσιάζει αύξηση και παραμένει στα επίπεδα προηγούμενων ετών, καθησυχάζοντας τους πολίτες σχετικά με την κατάσταση της δημόσιας υγείας.

Παράλληλα, το Υπουργείο Υγείας επιβεβαίωσε ότι δεν υπάρχουν νέα περιστατικά μόλυνσης στην πόλη.Την ίδια ώρα, η δημοτική αρχή ενισχύει τις προσπάθειες καθαριότητας στις παραδοσιακές αγορές της πόλης, όπου οι έμποροι καλούνται να εγκαταστήσουν ειδικές παγίδες λίπους και να σφραγίσουν τις διόδους στους υπονόμους, εμποδίζοντας την πρόσβαση των τρωκτικών.

Επιπρόσθετα, η αστυνομία της Ταϊπέι σε συνεργασία με το Τμήμα Προστασίας του Περιβάλλοντος πραγματοποιεί εντατικούς ελέγχους για την τήρηση των κανόνων καθαριότητας από τους ιδιοκτήτες πάγκων μετά το κλείσιμο των αγορών.

Εξειδικευμένη υποστήριξη στους κατοίκους

Στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής, η πόλη προχωρά στη δημιουργία ομάδων «ειδικών ελέγχου τρωκτικών», οι οποίοι θα παρέχουν συμβουλές και τεχνική βοήθεια απευθείας στους κατοίκους.

Οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να αιτούνται την επίσκεψη των ειδικών στα σπίτια τους για την αξιολόγηση πιθανών εστιών μόλυνσης και την παροχή στοχευμένων λύσεων για την αποτροπή εισόδου των τρωκτικών στα κτίρια. Όπως ανακοινώθηκε, το Τμήμα Πολιτικών Υποθέσεων έχει αναλάβει την ευθύνη για την ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με την πρόληψη των μολύνσεων και τη διατήρηση των πάρκων της κοινότητας σε ασφαλή κατάσταση.

Οι προσπάθειες εστιάζονται στην απομάκρυνση της πυκνής βλάστησης και το σφράγισμα τυχόν φωλιών που εντοπίζονται σε δημόσιους χώρους πρασίνου, με στόχο να στερηθούν τα τρωκτικά από τις πηγές τροφής και τα καταφύγιά τους, διασφαλίζοντας έτσι ένα πιο υγιές περιβάλλον για όλους τους κατοίκους της Ταϊπέι.

