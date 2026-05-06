Παγκόσμιος συναγερμός για τον χανταϊό: Φόβοι για νέα πανδημία - Οι επικίνδυνες περιοχές εξάπλωσης

Snapshot Η κλιματική αλλαγή αναμένεται να αυξήσει τη μετάδοσηιών από τρωκτικά στον άνθρω, προκαλώντας επιδημ με σοβαρ επιπτώσεις στηότια Αμερική.

Οι ιοί χανταϊού και οι αρεναϊοί, που μεταδίδονται κυρίως από τρωκτικά, θα εξαπλωθούν σε νέες περιοχές λόγω αλλαγών στους βιότοπους και στις κλιματικές συνθήκες.

Πρόσφατο ξέσπασμα χανταϊού σε κρουαζιερόπλοιο ολλανδικής σημαίας προκάλεσε τον θάνατο τριών επιβατών και την εγκλωβισμό περίπου 150 ατόμων.

Μελέτες δείχνουν ότι η επέκταση αγροτικών και αστικών περιοχών σε συνδυασμό με την υπερθέρμανση του πλανήτη αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης ζωονόσων όπως ο χανταϊός.

Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι πληθυσμοί χωρίς προηγούμενη έκθεση σε αυτούς τους ιούς θα είναι πιο ευάλωτοι σε σοβαρή νόσηση από τις μελλοντικές επιδημίες.

Το πρόσφατο ξέσπασμα κρουσμάτων χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius ίσως να είναι μόνο η αρχή, προειδοποιούν επιστήμονες.

Σε μια δυσοίωνη νέα μελέτη που δημοσιεύει το επιστημονικό περιοδικό Nature (δείτε την ΕΔΩ), ερευνητές αποκαλύπτουν ότι η κλιματική αλλαγή θα οδηγήσει σε αυξημένη «μετάδοση» ιών από τρωκτικά στον άνθρωπο.

Καθώς οι παγκόσμιες θερμοκρασίες ανεβαίνουν και οι πληθυσμοί των τρωκτικών μετακινούνται, θανατηφόροι αρεναϊοί αναμένεται να εξαπλωθούν σε περιοχές που μέχρι σήμερα δεν είχαν έρθει αντιμέτωπες με τέτοιες ασθένειες.

Οι ερευνητές προβλέπουν ότι αυτό θα πυροδοτήσει επιδημίες που θα μπορούσαν να απειλήσουν «εκατομμύρια» ανθρώπους σε ολόκληρη τη Νότια Αμερική.

Η προειδοποίηση έρχεται τη στιγμή που περισσότεροι από 20 Βρετανοί παραμένουν εγκλωβισμένοι σε κρουαζιερόπλοιο που έχει μολυνθεί από χανταϊό, στα ανοικτά του Πράσινου Ακρωτηρίου.

Τρεις επιβάτες έχουν ήδη χάσει τη ζωή τους μετά από μόλυνση με τον ιό, μεταξύ αυτών ένα ζευγάρι Ολλανδών και ένας Γερμανός υπήκοος.

Το ολλανδικής σημαίας MV Hondius είχε προηγουμένως δέσει στην Αργεντινή, όπου τόσο ο χανταϊός όσο και οι αρεναϊοί προκαλούν κάθε χρόνο δεκάδες θανάτους.

Ωστόσο, οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι παρόμοια ξεσπάσματα θα γίνονται όλο και πιο συχνά όσο επιταχύνεται η υπερθέρμανση του πλανήτη.

Όπως και ο χανταϊός, οι αρεναϊοί φιλοξενούνται από τρωκτικά και συνήθως μεταδίδονται στον άνθρωπο από τα ζώα και όχι από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Πρόκειται για εξαιρετικά διαδεδομένες αλλά ελάχιστα μελετημένες λοιμώξεις, όπως ο ιός Guanarito στη Βενεζουέλα και την Κολομβία, ο ιός Machupo στη Βολιβία και την Παραγουάη και ο ιός Junin στην Αργεντινή.

Η μόλυνση προκαλεί σοβαρούς αιμορραγικούς πυρετούς με υψηλά ποσοστά νοσηλείας, ενώ η θνησιμότητα κυμαίνεται από 5% έως 30%.

Δεδομένου ότι οι ασθένειες αυτές μεταδίδονται από τρωκτικά, η εξάπλωσή τους συνδέεται άμεσα με τις αλλαγές στους βιότοπους των ζώων αυτών.

Μελέτες έχουν δείξει ότι η αύξηση της θερμοκρασίας και οι μεταβολές στις βροχοπτώσεις επηρεάζουν δραματικά τον κίνδυνο εμφάνισης ασθενειών όπως ο πυρετός Lassa και ο χανταϊός.

Παράλληλα, η κατανομή του είδους «drylands vesper mouse», που μεταδίδει τον Αργεντινό Αιμορραγικό Πυρετό, αναμένεται να υποστεί «σημαντικές αλλαγές» λόγω της κλιματικής αλλαγής.

Στη μελέτη τους, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν μηχανική μάθηση για να συνδυάσουν προβλέψεις για το κλίμα, την πληθυσμιακή πυκνότητα, τον κίνδυνο μόλυνσης και την καταλληλότητα των οικοτόπων για έξι είδη ποντικών και αρουραίων που συνδέονται με τους ιούς.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ο κίνδυνος μόλυνσης από αυτές τις επικίνδυνες ασθένειες θα αλλάξει δραματικά μέσα στα επόμενα 20 έως 40 χρόνια, ανάλογα με τα σενάρια της κλιματικής αλλαγής.

Ο επικεφαλής συγγραφέας, δρ. Πρανάβ Κουλκάρνι από τη Σχολή Κτηνιατρικής Weill του UC Davis, δήλωσε: «Καθώς η κλιματική αλλαγή επιταχύνεται, η μελέτη μας δείχνει πώς ο κίνδυνος εμφάνισης επικίνδυνων αρεναϊών του Νέου Κόσμου μπορεί να “ταξιδέψει” μαζί με τις μετακινήσεις των τρωκτικών και να φτάσει σε εκατομμύρια περισσότερους ανθρώπους στη Νότια Αμερική».

Το νέο μοντέλο δείχνει ότι ο ιός Guanarito, που σήμερα περιορίζεται στην κεντρική Βενεζουέλα, θα επεκταθεί σε περιοχές της Κολομβίας, στα σύνορα με το Σουρινάμ και σε βόρεια τμήματα της Βραζιλίας.

Ο ιός Machupo, που προκαλεί τον συχνά θανατηφόρο Βολιβιανό Αιμορραγικό Πυρετό, θα επεκταθεί από τις πεδινές περιοχές της Βολιβίας προς τις υπώρειες των Άνδεων και τις ορεινές ζώνες.

Την ίδια στιγμή, ο ιός Junin, που ευθύνεται για τον Αργεντινό Αιμορραγικό Πυρετό, θα επεκταθεί πέρα από τις λιβαδικές περιοχές στο υπόλοιπο της Αργεντινής.

Αυτό αναμένεται να μειώσει τον κίνδυνο σε ορισμένες περιοχές που έχουν ήδη μάθει να διαχειρίζονται τις ασθένειες, αλλά να αυξήσει την απειλή σε άλλες.

Σε όλες τις περιπτώσεις, οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι πληθυσμοί χωρίς προηγούμενη έκθεση στους ιούς θα βρεθούν αντιμέτωποι με αυτούς για πρώτη φορά, γεγονός που ενδέχεται να αυξήσει την ευαλωτότητά τους σε σοβαρή νόσηση.

Ο ανώτερος συγγραφέας, δρ. Πρανάβ Πάντιτ, σημείωσε: «Η μελέτη μας συνδέει τις αλλαγές στις κλιματικές συνθήκες και τη χρήση γης με τις μετακινήσεις των τρωκτικών και τον κίνδυνο μόλυνσης για τον άνθρωπο, επιτρέποντάς μας να εντοπίσουμε πού μπορεί να εμφανιστούν τα επόμενα ξεσπάσματα αρεναϊών ζωονόσων».

Οι αλλαγές αυτές οφείλονται κυρίως στην επέκταση των αγροτικών και αστικών περιοχών, που φέρνουν τους ανθρώπους πιο κοντά σε βιότοπους τρωκτικών που μπορούν να μεταφέρουν τους ιούς.

Σε συνδυασμό με τις κλιματικές μεταβολές, όπως η αύξηση της θερμοκρασίας και οι αλλαγές στις βροχοπτώσεις, είναι πιθανό να εμφανιστούν μεγάλα ξεσπάσματα σε περιοχές που μέχρι σήμερα θεωρούνταν ασφαλείς.

Η έρευνα αυτή έρχεται μετά το πρόσφατο περιστατικό σε πολυτελές κρουαζιερόπλοιο, που παραμένει ακινητοποιημένο λόγω επιδημίας χανταϊού.

Το MV Hondius βρίσκεται αγκυροβολημένο στον Ατλαντικό από την Κυριακή, μετά τον θάνατο τριών επιβατών.

Περίπου 150 άτομα παραμένουν στο πλοίο, ενώ ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει επιβεβαιώσει έξι κρούσματα χανταϊού.

Εικάζεται ότι ο ιός μεταδόθηκε κατά τη διάρκεια στάσης στη Νότια Αμερική, είτε απευθείας σε ανθρώπους είτε μέσω τρωκτικών που βρέθηκαν στο πλοίο.

Εκπρόσωπος του Εθνικού Ινστιτούτου Δημόσιας Υγείας και Περιβάλλοντος της Ολλανδίας δήλωσε στο Reuters: «Θα μπορούσε κανείς να φανταστεί ότι αρουραίοι πάνω στο πλοίο μετέδωσαν τον ιό. Μια άλλη πιθανότητα είναι ότι, κατά τη διάρκεια στάσης στη Νότια Αμερική, άνθρωποι μολύνθηκαν, για παράδειγμα μέσω ποντικών, και ασθένησαν με αυτόν τον τρόπο».

