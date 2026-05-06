Συναγερμός στην Ελβετία: Εντοπίστηκε ασθενής με χανταϊό - Ανησυχία για αύξηση κρουσμάτων

Οι ελβετικές αρχές επιβεβαίωσαν κρούσμα χανταϊού που εντοπίστηκε σε επιβάτη του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius.

Ο επιβάτης είχε απαντήσει σε email της εταιρείας που διαχειρίζεται το πλοίο, το οποίο ενημέρωνε τους επιβάτες για το περιστατικό υγείας, και παρουσιάστηκε σε νοσοκομείο της Ζυρίχης στην Ελβετία, όπου και λαμβάνει ιατρική περίθαλψη.

Σύμφωνα με τους Διεθνείς Κανονισμούς Υγείας (IHR), ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) συνεργάζεται με τις αρμόδιες χώρες για την υποστήριξη της διεθνούς ιχνηλάτησης επαφών, ώστε να διασφαλιστεί ότι όσοι πιθανόν εκτέθηκαν παρακολουθούνται και να περιοριστεί οποιαδήποτε περαιτέρω εξάπλωση της νόσου.

Ο τύπος του ιού σε αυτό το ξέσπασμα έχει επιβεβαιωθεί ως χανταϊός τύπου Andes από το Εθνικό Ινστιτούτο Λοιμωδών Νοσημάτων της Νότιας Αφρικής και τα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία της Γενεύης στην Ελβετία.

Η υποστήριξη του Ινστιτούτου Παστέρ του Ντακάρ στη Σενεγάλη και του Εθνικού Διοικητικού Οργανισμού Εργαστηρίων και Ινστιτούτων Υγείας στην Αργεντινή υπήρξε επίσης καθοριστική στην αντιμετώπιση αυτού του περιστατικού.

Μέχρι τις 6 Μαΐου, έχουν καταγραφεί 8 κρούσματα, εκ των οποίων 3 έχουν επιβεβαιωθεί εργαστηριακά ως χανταϊός.

Ο ΠΟΥ θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τις χώρες ώστε να διασφαλιστεί ότι οι ασθενείς, οι στενές επαφές, οι επιβάτες και το πλήρωμα έχουν την απαραίτητη ενημέρωση και υποστήριξη για να παραμείνουν ασφαλείς και να αποτραπεί η εξάπλωση.