Χανταϊός σε κρουαζιερόπλοιο: Οι κανόνες του Π.Ο.Υ. για συμβάντα Δημόσιας Υγείας στη θάλασσα

Τα πολλαπλά κρούσματα χανταϊού σε κρουαζιερόπλοιο μπορεί γρήγορα να εξελιχθούν σε κάτι περισσότερο από μια απλή ιατρική κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Το περιστατικό αποτελεί τεστ για το πώς συντονίζονται οι διεθνείς οργανισμοί υγείας, οι λιμενικές αρχές, οι φορείς εκμετάλλευσης πλοίων και τα εργαστήρια, όταν εμφανίζεται ασθένεια σε ένα κλειστό, κινητό περιβάλλον.

Τι συνέβη με την έξαρση χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο;

Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, το συμβάν αφορά κρουαζιερόπλοιο με ολλανδική σημαία, που μετέφερε 147 επιβάτες και πλήρωμα. Η εμφάνιση του χανταϊού σημειώθηκε μεταξύ 6 και 28 Απριλίου 2026, με συμπτώματα όπως πυρετό, γαστρεντερική νόσο, πνευμονία, σύνδρομο οξείας αναπνευστικής δυσχέρειας και σοκ.

Το πλοίο αναχώρησε από την Ουσουάια της Αργεντινής την 1η Απριλίου 2026 και ταξίδεψε σε απομακρυσμένες τοποθεσίες του Νότιου Ατλαντικού, συμπεριλαμβανομένης της Ανταρκτικής, της Νότιας Γεωργίας, του Τριστάν ντα Κούνια, της Αγίας Ελένης και της Νήσου Αναλήψεως. Ο ΠΟΥ σημείωσε ότι η πηγή έκθεσης παραμένει υπό διερεύνηση, συμπεριλαμβανομένης της πιθανής επαφής με τρωκτικά κατά τη διάρκεια του ταξιδιού ή της έκθεσης των ασθενών πριν από την επιβίβαση.

Μέχρι και τις 4 Μαΐου 2026, ο ΠΟΥ ανέφερε 7 κρούσματα: 2 εργαστηριακά επιβεβαιωμένες λοιμώξεις από ιούς hantavirus και 5 ύποπτα κρούσματα. Είχαν αναφερθεί 3 θάνατοι, 1 ασθενής ήταν σε κρίσιμη κατάσταση και 3 ύποπτα κρούσματα παρέμεναν στο πλοίο.

Ο ΠΟΥ αξιολόγησε τον παγκόσμιο κίνδυνο πληθυσμού ως χαμηλό, δίνοντας έμφαση στην ενεργό διερεύνηση, την απομόνωση/καραντίνα των κρουσμάτων, την ιατρική εκκένωση, τις εργαστηριακές εξετάσεις και τον διεθνή συντονισμό.

Τι είναι ο χανταϊός και γιατί είναι σοβαρός σε ένα πλοίο;

Η λοίμωξη από ιό hantavirus συνήθως συμβαίνει μέσω έκθεσης σε ούρα, κόπρανα ή σάλιο από μολυσμένα τρωκτικά ή μολυσμένες επιφάνειες. Συνήθως δεν μεταδίδεται τυχαία μεταξύ ανθρώπων, αν και έχει αναφερθεί περιορισμένη μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο με τον ιό των Άνδεων σε προηγούμενα κρούσματα.

Η ανησυχία σε ένα πλοίο δεν είναι μόνο ο καθαυτός ιός, αλλά και το περιβάλλον. Τα κρουαζιερόπλοια μεταφέρουν πολλά άτομα σε κοινόχρηστους χώρους, έχουν πολύπλοκα δρομολόγια και μπορεί να απέχουν πολύ από την προηγμένη ιατρική περίθαλψη. Σε σοβαρές περιπτώσεις, το καρδιοπνευμονικό σύνδρομο χανταϊού μπορεί να εξελιχθεί γρήγορα και μπορεί να απαιτεί εντατική θεραπεία, υποστήριξη οξυγόνου και προσεκτική διαχείριση υγρών.

Τι προβλέπουν οι κανόνες του ΠΟΥ όταν ανιχνεύεται μεταδοτική ασθένεια σε πλοίο

Τα σχετικά εγχειρίδια του ΠΟΥ ακολουθούν το πλαίσιο του Διεθνούς Υγειονομικού Κανονισμού (ΔΥΚ). Η βασική ακολουθία είναι σαφής: ανίχνευση του συμβάντος, επαλήθευσή του, αξιολόγηση του κινδύνου, επικοινωνία με τις κατάλληλες αρχές και εφαρμογή αναλογικών μέτρων ελέγχου. Ο ΠΟΥ εξηγεί ότι τα συμβάντα δημόσιας υγείας σε πλοία μπορούν να εντοπιστούν μέσω του πλοιάρχου, της Ναυτιλιακής Δήλωσης Υγείας, προηγούμενων λιμένων, επιθεωρήσεων πλοίων, επίσημων καναλιών επιτήρησης ή ακόμη και άτυπων αναφορών.

Σύμφωνα με τον ΔΥΚ, ο πλοίαρχος πρέπει να αναφέρει κάθε συμβάν που υποδηλώνει μολυσματική ασθένεια ή ένδειξη κινδύνου για τη δημόσια υγεία πριν από την άφιξη σε κάποιο λιμάνι και να παρέχει κάθε πληροφορία που θα ζητηθεί από την αρμόδια λιμενική αρχή. Η Ναυτιλιακή Δήλωση Υγείας περιλαμβάνει ερωτήσεις σχετικά με θανάτους, ύποπτη μολυσματική ασθένεια, ασυνήθιστο αριθμό ασθενών επιβατών, τρέχουσα ασθένεια στο πλοίο, υγειονομικά μέτρα και συνθήκες που ενδέχεται να μεταδώσουν ασθένειες.

Για ένα κρούσμα χανταϊού αυτό σημαίνει ότι το συμβάν δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται άτυπα ή να καθυστερεί μέχρι τον ελλιμενισμό του πλοίου. Απαιτεί έγκαιρη αναφορά, δομημένη τεκμηρίωση και συντονισμό με τα εθνικά σημεία επαφής του ΔΥΚ.

Πώς αξιολογείται ο κίνδυνος πριν οι αρχές αποφασίσουν τι θα κάνουν;

Οι οδηγίες του ΠΟΥ τονίζουν ότι η αντίδραση πρέπει να βασίζεται στην αξιολόγηση του κινδύνου, όχι στον πανικό. Οι λιμενικές αρχές αναμένεται να συλλέξουν βασικές πληροφορίες: αριθμό επιβατών και πληρώματος που έχουν προσβληθεί, ημερομηνίες έναρξης συμπτωμάτων, σοβαρότητα, θανάτους, πιθανή πηγή έκθεσης, μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί και εάν έχουν συλλεχθεί δείγματα.

Αυτό έχει σημασία επειδή ένα πλοίο μπορεί να είναι το μέρος όπου εμφανίζονται τα συμπτώματα, αλλά όχι απαραίτητα ο αρχικός τόπος όπου συνέβη η μόλυνση. Στο περιστατικό του χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο, ο ΠΟΥ σημείωσε ρητά ότι η πιθανή έκθεση πριν από την επιβίβαση ή κατά τη διάρκεια δραστηριοτήτων στην ξηρά παραμένει υπό διερεύνηση. Αυτή η διάκριση επηρεάζει την ιχνηλάτηση επαφών, την περιβαλλοντική επιθεώρηση, τα μέτρα ελέγχου τρωκτικών και την επικοινωνία με προηγούμενα ή επόμενα λιμάνια.

Ποια μέτρα μπορούν να ληφθούν για τους επιβάτες και το πλήρωμα;

Το εγχειρίδιο κανόνων του ΠΟΥ επιτρέπει διάφορα μέτρα δημόσιας υγείας, ανάλογα με τον κίνδυνο. Αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν ατομική ιατρική εξέταση, εργαστηριακές εξετάσεις, απομόνωση ασθενών ταξιδιωτών, καραντίνα ή παρατήρηση δημόσιας υγείας για εκτεθειμένες επαφές, ιχνηλάτηση επαφών και ανασκόπηση του ιστορικού ταξιδιών.

Στην πράξη, η απόκριση σε αυτό το κρούσμα χανταϊού περιελάμβανε φυσική αποστασιοποίηση, παραμονή επιβατών σε καμπίνες όπου είναι δυνατόν, ενεργή παρακολούθηση συμπτωμάτων, απομόνωση συμπτωματικών ατόμων, συζητήσεις για ιατρική εκκένωση, συλλογή δειγμάτων και διεθνείς εργαστηριακές εξετάσεις. Ο ΠΟΥ συμβούλεψε τους επιβάτες και το πλήρωμα να παρακολουθούν για συμπτώματα για 45 ημέρες.

Ο ΔΥΚ απαιτεί επίσης τα μέτρα να σέβονται την αξιοπρέπεια, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες και να ελαχιστοποιούν την ταλαιπωρία ή την αγωνία ασθενών και λοιπών επιβατών.

Ποια μέτρα ελέγχου λοιμώξεων ισχύουν επί του πλοίου;

Οι τυπικές προφυλάξεις του ΠΟΥ είναι οι ελάχιστες πρακτικές πρόληψης λοιμώξεων, που χρησιμοποιούνται για όλους τους ασθενείς, είτε η μόλυνση είναι επιβεβαιωμένη είτε μόνο ύποπτη. Περιλαμβάνουν αξιολόγηση κινδύνου, υγιεινή χεριών, αναπνευστική υγιεινή, τοποθέτηση ασθενών σε συγκεκριμένες θέσεις, ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό, καθαρισμό περιβάλλοντος, χειρισμό αποβλήτων και απολύμανση επαναχρησιμοποιήσιμου εξοπλισμού.

Για το περιστατικό με χανταϊό στο κρουαζιερόπλοιο, ο ΠΟΥ συμβούλευσε συχνή υγιεινή χεριών, αυτοαπομόνωση για τους συμπτωματικούς ταξιδιώτες, αναπνευστική εθιμοτυπία και χρήση μάσκας εάν υπάρχουν αναπνευστικά συμπτώματα. Συνέστησε επίσης καθαρισμό περιβάλλοντος, αερισμό και αποφυγή στεγνού σκουπίσματος, επειδή η διατάραξη της μολυσμένης σκόνης μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο έκθεσης.

Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τις ομάδες υγιεινής και το πλήρωμα των πλοίων, που ενδέχεται να καθαρίζουν χώρους όπου υπάρχει υποψία μόλυνσης από τρωκτικά.

Συχνές Ερωτήσεις

Γιατί είναι δύσκολη η ιχνηλάτηση επαφών μετά από μια έξαρση κρουαζιέρας;

Οι επιβάτες μπορεί να προέρχονται από πολλές χώρες και να συνεχίζουν να ταξιδεύουν μετά την αποβίβαση. Οι οδηγίες του ΠΟΥ για συμβάντα πλοίων σημειώνουν ότι η ιχνηλάτηση επαφών μπορεί να απαιτεί λίστες καμπίνας, λίστες πληρώματος, αναθέσεις τραπεζιών, αρχεία ομαδικών δραστηριοτήτων και επικοινωνία μεταξύ λιμένων ή εθνικών αρχών.

Γιατί ο ΠΟΥ αποφεύγει να προτείνει ευρείες απαγορεύσεις ταξιδιών σε ορισμένες επιδημίες;

Επειδή τα μέτρα του Διεθνούς Υγειονομικού Κανονισμού θα πρέπει να είναι ανάλογα με τον κίνδυνο. Εάν στοχευμένα μέτρα μπορούν να διαχειριστούν το συμβάν, τότε δεν υπάρχει λόγος λήψης περιορισμών ευρέως φάσματος, διότι μπορεί να δημιουργήσουν περιττή αναστάτωση χωρίς να βελτιώσουν την προστασία της δημόσιας υγείας.

Συμπέρασμα

Η έξαρση χανταϊού στο εν λόγω κρουαζιερόπλοιο δείχνει γιατί οι κανόνες του ΠΟΥ για τα συμβάντα δημόσιας υγείας σε πλοία βασίζονται στην έγκαιρη ανίχνευση, την ταχεία αναφορά, την αξιολόγηση κινδύνου και την αναλογική δράση. Η προτεραιότητα δεν είναι απλώς η διακοπή πλεύσης ενός πλοίου, αλλά ο εντοπισμός του κινδύνου, η προστασία των ασθενών και των εκτεθειμένων ταξιδιωτών, η πρόληψη περαιτέρω μετάδοσης ή έκθεσης και ο συντονισμός μεταξύ των χωρών.

Σε αυτήν την περίπτωση, η βασική αντίδραση στη δημόσια υγεία περιελάμβανε απομόνωση, ιατρική εκκένωση, εργαστηριακές εξετάσεις, ενεργητική παρακολούθηση συμπτωμάτων, μέτρα ελέγχου λοιμώξεων και απολύμανση του πλοίου. Εξίσου σημαντικό είναι ότι οι οδηγίες του ΠΟΥ δείχνουν ότι ακόμη και ένα σοβαρό συμβάν πρέπει να αντιμετωπίζεται με τεκμήρια, διαφάνεια και σεβασμό στους διεθνείς κανόνες υγείας.

Πηγές:

