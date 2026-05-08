Ασπρόπυργος: Συγκλονίζει ο οδηγός του βαν που παρέσυρε τον 12χρονο με το ηλεκτρικό πατίνι

Διασωληνωμένος στην ΜΕΘ του Νοσοκομείου Παίδων σε κρίσιμη κατάσταση συνεχίζει να νοσηλεύεται ο 12χρονος που συγκρούστηκε με βαν στον Ασπρόπυργο το πρωί της Πέμπτης (7/5), καθώς οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι.

«Ακούω το μπαμ και βλέπω ένα παιδί»

Μιλώντας στο Star ο οδηγός του βαν που παρέσυρε τον 12χρονο περιγράφει τις δραματικές στιγμές της σύγκρουσης. «Χωρίς να καταλάβω, βλέπω ένα πατίνι να πετάγεται μπροστά μου σε χρόνο που δεν πρόλαβα καν να αντιδράσω. Ακούω το μπαμ και βλέπω ένα παιδί κάτω και λέω “Θεέ μου, απλά να είναι ζωντανό”. Κάλεσα το 166 κατευθείαν», εξομολογείται.

Λίγα μέτρα μακριά προπορεύονταν οι φίλοι του 12χρονου. Ακούγοντας τον ήχο του τρακαρίσματος, γύρισαν το κεφάλι τους και τον είδαν πεσμένο στο έδαφος. Έτρεξαν δίπλα του. Πάγωσαν όταν είδαν την εικόνα και ξέσπασαν σε κλάματα.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο συγκέντρωσαν υλικό από κάμερες ασφαλείας για να δουν τι έχει συμβεί.

Η ανάρτηση του 12χρονου για το παιδί που σκοτώθηκε με πατίνι στην Ηλεία

Την ίδια στιγμή, τραγική ειρωνία αποτελεί το γεγονός ότι ο 12χρονος είχε ανεβάσει πριν λίγες ημέρες ανάρτηση στην οποία έγραφε «Συλληπητήρια Κώστα» αναφερόμενος στον 13χρονο που παρασύρθηκε από αγροτικό ενώ οδηγούσε το πατίνι του και έχασε τη ζωή του στην Ηλεία.

Κρίσιμη η κατάσταση του 12χρονου

Ο 12χρονος φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και σοβαρά τραύματα στον θώρακα.

Το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφθασε στο σημείο του τροχαίου σε λιγότερο από 8 λεπτά.

Οι διασώστες του έδωσαν τις πρώτες βοήθειες για να ελέγξουν την αιμορραγία στο κεφάλι και τον μετέφεραν στο Θριάσιο -καθώς ήταν το κοντινότερο νοσοκομείο - και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Παίδων όπου υποβλήθηκε σε χειρουργείο.

Ξεσπά η γιαγιά του 12χρονου

Την ίδια στιγμή, συγκλονίζει η γιαγιά του 12χρονου για το ατύχημα: «Ας βοηθήσει η Παναγία, να βάλει το χέρι της. Να τα πάρουν και να τα σπάσουν όλα και να μη δώσουν κανένα πατίνι σε παιδάκι. Σήμερα έτυχε μαύρη μέρα που δεν είχε σχολείο, και το πήρε...»

